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12.02.2021 - 03:18 |

Tuzluk Yapımı: Kağıttan Tuzluk Nasıl Yapılır, İçine Ne Yazılır?

Son zamanlarda pek çok kişi tarafında Kâğıttan tuzluk yapımı hakkında birkaç şey merak edilmiştir. Bu nedenle bireyler bazı arama motorları üzerinden bol bol Kâğıttan tuzluk yapımı hakkında araştırmalar yapmaktadır. Özellikle bireylerin aklına gelen sorular Çim yapımı: Kağıttan tuzluk nasıl yapılır, içine ne yazılır? Gibi olmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Tuzluk Yapımı: Kağıttan Tuzluk Nasıl Yapılır, İçine Ne Yazılır?
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İnsanların hobi olarak yapmak istedikleri birkaç el yapımı eşya olması oldukça normal karşılanmaktadır. Bu eşyalardan birisi ve en çok tercih edilenlerinden olan da tuzluk yapımı işlemi olmaktadır.

Kâğıttan Tuzluk Malzemeleri

Pek çok kişi tarafında hem günlük yaşamda hem de ekstra hobi olarak tuzluk yapımı işine merak salmaktadır. Özellikle bir tuzluk yapımı işlemi için bir karton veya bir kâğıt kullanımı ise pek çok kişi için daha da cezbedici olmaktadır.

Eğer gereken malzemeleri gerektiği gibi ve uygun oranlarda kullanılır ise tuzluk yapımı işlemi gerçekleşir. Ve malzemeler eksiksiz olursa da tuzluk yapımı günlük hayatta kullanımım bile normla karşılanabilmektedir. Bunun için kesinlikle gerekli malzemelerin bilinmesi gerekmektedir. Kâğıttan tuzluk yapımı için gerekli olan malzemeler şunlardır.

● İlk olarak uygun sertlikte yani ne çok sert ne de çok yumuşak karton gerekir.

 

● İkinci olarak tutkal gerekmektedir fakat tutkal kesinlikle sağlığa zararlı olmalıdır.

 

● Üçüncü gerekli malzeme bir adet süzgeç şeklinde tuzluk başlığı olmalıdır.

 

● Kartonu kesmek için makas gerekebilir.

Kâğıttan Tuzluk Nasıl Yapılır?

Gerekli malzemeler temin edildikten sonra sırada tuzluk yapımı için gerekli olan yapım işlemleri aşamasında gelinmektedir. Bu aşamada da her nokta titizlikle takip edilir ise uygun bir tuzluk yapımı gerçekleşebilir. Bunun için gerekli aşamalar şu şekilde olmaktadır.

● İlk olarak tuzluğun tabanını oluşturmak için gerekli daire şeklinde bir karton kesmek

 

● İkici aşamada tuzluğun gövdesini meydana getirecek bir içi boş silindir kesmek

 

● Sonrasında bu silindir ile tabanın birbirine tutkal aracılığı ile yapıştırma işlemi gelmektedir.

 

● Dördüncü aşama ise tuzluk yapımının büyük kısmını kapsayan baş kısmının dikkatlice yerleştirilmesi gelmektedir.

 

● Baş kısmı açılır kapanır olması için küçük bir anahtar isteminin yapılmasında kesinlikle sakınca yoktur.

 

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