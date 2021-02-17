Üçlü Tarama Tarama Testi Nedir, Ne Zaman Ve Nerede Yapılır? Üçlü Tarama Testinin Sonucu Nasıl Olmalıdır?

Hamilelik döneminde kadınların en çok korktuğu konulardan birisi de bebesin sağlık durumudur. Bu nedenle üçlü tarama testleri yapılmaktadır. Fakat bu test hiçbir şekilde kesinlik vermemektedir. Üçlü tarama testi sadece bir olasılık vermektedir.

Üçlü Tarama Testi Nedir?

Üçlü tarama testi bebeklerde görülebilecek bazı kromozomal anomalilleri ve nöral tük defekti denilen doğumsal anormallikler araştırmak için yapılan bir test türüdür. Üçlü tarama testinde ikili testte olduğu gibi down sendrom ve triomi 18 olma riski belirlenmektedir. Fakat bu testler hastalıklar hakkında kesinlik vermemektedir. Eğer üçlü testlerde bu kromozomal anomalilerin bebekte olma riski yüksek çıkar ise kesin tanı konulması için CVS veya amniyosentez yapılır.

Üçlü tarama testlerinde ikili tarama testine göre farkları nöral tük defekti adı verilen anomalilerin risklerinin belirlenmesidir. Üçlü testlerde bu durum AFP değeri olarak gösterilmektedir.

Üçlü Tarama Testi Ne Zaman ve Nerede Yapılır?

Üçlü tarama testi hamileliğin 4 veya 5. ayında gerçekleşmektedir. Bu aylar hamileliğin 16. ve 20. haftasına tekabül etmektedir. Bu test bebekten su alınması olarak bilinmektedir. Bebeklerin kromozomal sorunlarının olup olmadığı bu test ile belirlenir. Bu tarih ise genellikle beyin ve omurilik yapısının 16. haftasında tamamlanması nedeniyle tercih edilir. Bu test kadın doğum doktorları tarafından istenir ve hastanelerde gerçekleşmektedir.

Üçlü Tarama Testin Sonucu Nasıl Olmalıdır?

Üçlü tarama testinde kan değerlerinin ölçümü her bir hastalığın tespiti için farklılık göstermektedir. Üçlü tarama testi sonuçları şu şekilde yorumlanmaktadır:

- Down Sendromu için kan değerinin eşik değeri 1/250 olmaktadır. Bu değerin üstü pozitif olarak yorumlanır.

- Kan değerinde eşik değerinin 1/100 üzerinde olması Edwards Sendromu hastalığı için pozitif olarak kabul edilmektedir.

- Nöral Tüp Defekti için ise AFP değere bakılır. Bu değerin normal değerden iki kat fazla çıkması test sonucunun pozitif olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.