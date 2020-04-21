Uibc Nedir? Uibc Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Demir bir mineral olarak vücutta bulunur. Kanda bulunan demir oksijeni taşır. Hem enzimlerin hem de proteinlerin yapısında bulunan demir vücutta çok önemli görevleri yerine getirir.



UIBC Nedir?



Besinlerle alınan demir kan dolaşımına geçer ve özel bir proteine bağlanır. Bu protein yüksek miktarda demiri taşıyabilecek kapasiteye sahiptir. Fakat buna rağmen kanda bulunan demirin sadece üçte biri bu proteine bağlanmaktadır. Geriye kalan üçte ikilik kısım doymamış demir bağlanma kapasitesi olarak adlandırılır. UIBC ise demirin bu proteine bağlanma kapasitesini ifade eder. Bir süre yeterli miktarda demir alınamadığında demirin bağlandığı proteinler bağlanma kapasitelerini arttırırlar.



UIBC Normal Şartlarda Hangi Değerlerde Bulunur?



UIBC değeri kadınlar ve erkeklere göre farklılık göstereceği gibi laboratuvarlar arasında da referans değerleri farklılık gösterir. UIBC sağlıklı olan bir kadın bireyde referans aralığı olarak 215 ila 480 ug/dl referans aralığındadır. UIBC’nin sağlıklı bir erkek bireyinde bulunan referans aralığı 225ila 480 ug/dl’dir. UIBC değeri bu referans aralığından daha az ise bu durum UIBC düşüklüğüdür.



UIBC Yüksekliği Ne Demektir?



UIBC referans aralığındaki değerinin üzerinde olması durumuna UIBC yüksekliği denilmektedir. Vücutta meydana gelen demir eksikliği ile birlikte UIBC değeri yükselir. Yetersiz beslenme sonucunda oluşan demir eksikliği UIBC değerini yükseltir. Demir emiliminde ortaya çıkan çeşitli sorunlarda UIBC değerinin yükselmesine neden olur.



UIBC Yüksekliği Nedenleri



Demirden yetersiz beslenme

Demir emilim bozuklukları

Karaciğerdeki akut sorunlar, akut hepatit

Yoğun kan kaybı

Doğum kontrol hapı

Gebeliğin son dönemleri

Anemi

Alyuvarların aşırı üretilmesi

Alyuvarlarda bulunan demiri taşıyan hemoglobinin az olması

UIBC Düşüklüğü Nedir?



UIBC referans aralığı değerinden daha düşük değerde olması ile tanımlanır. UIBC düşüklüğünün bir sürü neden bulunabilmektedir. Kişinin sağlığına dair oldukça önemli ipuçları vermektedir.



UIBC Düşüklüğü Nedenleri



Beslenmede yetersizlik olması

Demirin birikmesine bağlı olarak meydana gelen kansızlık

İltihaplanmalar

Karaciğer hastalıkları

Hemolitik anemi

B12 vitaminin emiliminde meydana gelen bozukluklar

Kronik enfeksiyonlar

Demir zehirlenmesi

Aşırı demir yüklenmesi

Siroz

Talasemi

Hemokromatozis



UIC Düşüklüğü veya Yüksekliği Nasıl Normal Seviyeye Döner?



UIBC düşüklüğü veya yüksekliği bulunan kişiler mutlaka bir dahiliye hekimine başvurmalıdırlar. Doktorun uygulayacağı tedavi yöntemlerine sadık kalınarak UIBC normal değerlerine dönecektir.