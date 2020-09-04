Ülkü İsminin Anlamı Nedir? Ülkü Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe kökenli bir isim olan Ülkü, ulaşılmak istenen anlamlarına gelmektedir. Amacı ve arzuları olan Ülkü isimli kişiler, çevresinde sürekli yeni kişiler ile tanışmak istemektedirler. Giyim ve kuşan anlamı bulunan Ülkü isminin ürkme anlamları da yer almaktadır.



Ülkü Ne Demek?



Amaç edinilen anlamını taşıyan Ülkü ismi, ulaşılmak istenen ancak ulaşılması da bir hayli zor kişi anlamını ifade ediyor. Ülkü isminin analizi yapıldığında başarılı, ancak başarısı da sürekli engellenmeye çalışılan anlamları ortaya çıkıyor. Sanatsal yeteneğe sahip olma ve unvan sahibi kişilerden oluşuyor. Türkiye genelinde yaklaşık 30 binden fazla Ülkü ismi bulunuyor.



Ülkü isminin eğitim alanındaki anlamında erişilmesi düşünülmeyen ve yüksek düşünce, dilek yer almaktadır. Ülkü ismi kişiyi anlatan ve kendi özelliklerini yansıtan özelliğini de taşıyor. Ülkü isimli kişilerin ortak özelliği merhametli olmaları ve fedakârlık ile yardım yapmaları sevmeleridir.



Ülkü İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Ülkü ismi Kur’an da geçmiyor. Ancak İslami açıdan ülkü ismini çocuğunuza koymak için herhangi bir sakınca bulunmuyor. Anlamı bakımından çocuğa koyulabilecek olan yeni nesil isimler arasında yer alan Ülkü ismi aynı zamanda kız ve erkek çocuklar için kullanılabiliyor. Gerçekte var olamayacak ancak sadece düşlerde var olabilecek olan şey anlamını taşıyan Ülkü ismi, soyut olarak düşünülen şey anlamlarını taşımaktadır. En güzel, güzel ve yakışıklı anlamları da bulunan Ülkü isminin Türkiye’de en fazla kullanıldığı il İstanbul olarak kayıtlarda yer alıyor. Örnek insan ve vizyon sahibi gibi anlamları olması sebebi ile Ülkü ismi İslami açıdan da çocuğa koyulabilecek örnek isimler arasında yer almaktadır.