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05.01.2021 - 15:28 |

Ülser Nedir? Ülser Belirtileri Nelerdir? Mide Ülseri Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nasıldır?

Ülser rahatsızlığı, mide problemleri ile sindirim sistemini etkileyen rahatsızlıklar arasında ilk sırayı alır. Ülserin ortaya çıkmasındaki sebep ise mide asidinin çok yoğun şekilde bulunması ve midede aşınmalara sebep olmasıdır. Ülser rahatsızlığı pek çok kişide bulunan bir rahatsızlık olduğu için tedavi yöntemleri ve belirtileri her hasta tarafından araştırılmaktadır. Ülser nedir, belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve tedavi yöntemleri nedir? İşte, tüm detaylar.

Ülser Nedir? Ülser Belirtileri Nelerdir? Mide Ülseri Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nasıldır?
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 Ülser rahatsızlığı, kişinin günlük hayatında etkileyen bir rahatsızlıktır. Özellikle ülserin mide üzerinde ağrıya ve yanma haline sebep olması, hastalar tarafından başlıca şikayetler arasındadır. Ülser rahatsızlığı tedavi etmek için öncelikle rahatsızlığın kişilerde ne gibi belirtilere neden olduğunu bilmemiz gerekir.

 Ülser Nedir?

 Ülser, sindirim sistemi üzerinde yer alan mide, bağırsak ve yemek borusunun çeşitli asidik maddeler tarafından aşınması sonucunda ortaya çıkar. Kişilerde görülen yoğun miktardaki mide asidi, midenin iç kısmının parçalanmasına neden olur. Parçalanan bu bölge yara halini alır ve bu duruma mide ülseri adı verilir. Genel anlamda ülser ise sindirim sisteminin iç asidik sıvılar sebebiyle zarar görmesi ve sindirim sistemi üzerinde yaralara neden olmasıdır.

 Ülser Belirtileri Nelerdir?

 Ülser rahatsızlığının başlıca ve ilk olarak kabul edilen belirtilerinden bir tanesi karın bölgesi üzerinde oluşan ağrı durumudur. Bu ağrı hissi hastadan hastaya değişiklik göstermekle beraber kimilerinde açlık hissi, mide üzerinde yanma ya da midede kazınması gibi de kendini gösterebilir. Mide ülserinin başlıca belirtileri şu şekildedir;

 - Mide ülseri rahatsızlığı yaşayan kişiler yemek yediği andan itibaren kötüleşmeye başlar. Özellikle yeni yemek yemeye başladığında mide üzerinde bir ağrısı olur.

 - Eğer ülser, onikiparmak bağırsağı üzerinde ise yemek yiyen hasta rahatlar, ülserin verdiği ağrı durumu ise yemekten birkaç saat sonra mide tamamen boş halindeyken ortaya çıkar, her iki ülser çeşidinde de belirtiler hemen hemen aynıdır. Ülserin başlıca belirtileri ağrı ve kramp durumudur. Fakat mide ülseri ile onikiparmak bağırsağı ülseri arasındaki fark ağrının yemek durumuna göre ortaya çıkışıdır.

 Mide Ülseri Nasıl Anlaşılır?

 Mide ülseri, bireyler arasında en fazla sindirim sistemi rahatsızlıkları arasındadır. Bazı kişilerde onikiparmak bağırsağı ülseri de görülmekle beraber genellikle en fazla yaşanan ülser çeşidi mide ülseridir. Mide ülseri ile oniki parmak bağırsağı ülseri birbirine çok fazla benzediği için çoğu zaman karıştırılabilir. Mide ülserine anlamak için öncelikle ağrının ne zamanlar ortaya çıktığını belirlemek gerekir. Eğer yemek yemeye başladığınız andan itibaren ağrı başlıyorsa mide ülseri rahatsızlığına sahipsiniz demektir. Çünkü mide ülseri mide içerisindeki asidik yapıdan dolayı midenin parçalanması ile ortaya çıkar. Bu sebeple de mide ülseri olan kişiler yemek yemeye başladıkları andan itibaren midede bir ağrı ve kramp hissi yaşarlar.

 Onikiparmak bağırsağı ülserinde ise yemek yedikten birkaç saat sonra ağrı hissi ortaya çıkar. Çoğu zaman kişiler boş mideye sahipken de bu ağrı görülebilir. Kısacası eğer mide ülserini tespit etmek istiyorsanız yemek yediniz andan itibaren ağrının çıkış zamanına dikkat etmeniz gerekir.

 Tedavisi Nasıldır?

 Ülser tedavisi genellikle oldukça kolay bir tedavi çeşididir. Öncelikle ülser tedavisinde başlamak için hekim tarafından bir teşhis konulması gerekir. Bu teşhis sonucunda doğrudan hastaya ilaç tedavisi uygulanır.

 İlaç tedavisi sayesinde midedeki bakteri yok edilmek ve asit düzene sokulmak istenir. Ülser tedavisinde cerrahi işlemler çok nadir olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülser kişinin stres durumuna bağlı da ortaya çıkar. Bu sebeple de hekimler öncelikle kişiye stresten uzak durmasını tavsiye ederken moral almasını da önermektedir.

 - Kişinin tedavisinde öncelikle kişilere bir diyet programı uygulanabilir. Diyet programına göre kişinin baharatlı, acı, çok fazla ekşi, yağlı yiyeceklerden uzak durması söylenir.

 - İkinci bir tedavi yöntemi ise ilaçlardır. Verilen ilaçlar sayesinde midede bulunan asit azaltılır, denge alınır. Bu sayede ülser durumu da iyileşmeye başlar.

 - Cerrahi işlem genellikle kişi için en son aşamada olur. Eğer kişilerde mide kanaması ya da midede bir delinme söz konusuysa cerrahi işleme başvurulur.

 

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