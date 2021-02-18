Ultrason Nedir, Ne İşe Yarar? Ultrason Cihazı Hangi Durumlarda Kullanılır?

Ultrason, frekansları 20 kilohertzin üzerinde olan yüksek frekanslı ses dalgaları olarak tanımlanır. Genellikle anne ve aynı zamanda bebeği röntgen gibi iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakmadan, doğum hakkında detaylı bilgi verebildiği için gebelikte tanı aracı olarak kullanılmaktadır.

Ultrason Nedir?

Ultrason görüntüleme, ses dalgaları vücut organlarından sıçradığında oluşan yankıları kullanarak belirli doku türlerinin görüntülerini oluşturur. Ultrason sırasında, teknoloji uzmanı etkilenen bölgenin yakınındaki cilde bir jel uygular. Ardından, dönüştürücü adı verilen bir probu doğrudan deriye yerleştirir. Dönüştürücü, yumuşak doku ve sıvıdan geçen ve daha yoğun dokularda ses dalgaları ile yapının konumu hakkında bilgi verir.

Ultrason Hangi Alanlarda Kullanılır?

Teknologlar, vücudun birçok bölümünün görüntüsünü almak için ultrason teknolojisini kullanabilir. Tıp uzmanları, karın sorunları, doğum, üroloji, dolaşım, kas-iskelet sistemi ve daha fazlasıyla ilgili durumlar için ultrason testleri talep etmektedir. Bunlar;

Üreme organları,

Kaslar, eklemler ve tendonlar,

Mesane,

Tiroit,

Safra kesesi,

Dalak,

Kalp ve kan damarları,

Pankreastır.

Bir ultrason, dokularınız veya organlarınızla ilgili birden fazla durumun teşhisine yardımcı olabilir. Ayrıca bir hastanın kemiklerinin durumunu da değerlendirebilirler. Doktorlar, aşağıdaki gibi durumları teşhis etmek için ultrason kullanırlar;

Enfeksiyonlar,

Kardiyovasküler sorunlar,

Tümörler ve kistler,

Rahim fibroidleri,

Tiroid koşulları.

Ultrason Riskli midir?

Çoğu durumda, ultrasonların çok az riski vardır ya da hiç yoktur. Ultrason teknolojisi, dokuların hafifçe ısınmasına veya vücut dokularında küçük gaz cepleri oluşturmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu yan etkilerin uzun vadeli etkisi olup olmadığı konusunda bir kanıya varamıyorlar.

Diğer yandan ultrasona maruz kalmanın özellikle doğmamış bebekler üzerindeki etkisini değerlendirmek için çok az bilimsel bilgi mevcuttur. Bununla birlikte, doğum öncesi ultrason taramaları, görünürde bir yan etki olmaksızın yıllardır kullanılmaktadır.

Ultrason Hakkında Gelecek Araştırmalar Nelerdir?

Ultrason güvenliğiyle ilgili araştırmalar hem ülkemizde hem de başka ülkelerde yapılmaya devam etmektedir. Doğum öncesi ihtiyaçtan kaynaklanan nörolojik etkilerin olasılığını çevreleyen belirsizlikler nedeniyle, özellikle rahim içi hastalıklarla ilgili olarak bu tür araştırmalara olan ihtiyacı desteklemektedir.

Ayrıca bu alandaki dünya çapındaki araştırmalar şimdiye dek ultrason hakkında kesin bir kanıya varamamıştır. En son kanıtların dikkatli analizine dayanarak makinenin kullanılması uygun görülmüştür.