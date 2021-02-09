Umami Nedir? Umami Tat Neye Benzemektedir?

Son dönemlerde en merak edilen konular içerisinde umami nedir sorusu geliyor. Özellikle 4 farklı bilindik tadın dışında farklı bir tat olarak ön plana çıkan umami, bambaşka bir boyut yaratmış durumda. O yüzden İnternet üzerinden de sık araştırılıyor ve tam olarak ne olduğu merak ediliyor.

Umami Nedir?

Neurotirasmitter olarak da bilinen umami, farklı bir amino asit türü olarak ifade edilebilir. Özellikle dünya çapında yüzyıllardır bilinen ekşi, tatlı, acı ve tuzlu tatlarının dışında beşinci bir tat olarak biliniyor. Birçok değişik meyve ve sebzenin içerisinde bulunan amino asit umamiyi getirmektedir. Keşifler ve yeni denemeler esnasında tesadüfi olarak keşfedilmiş olan umami, kendine has bir lezzeti ile beraber beşinci tat şeklinde biliniyor.

Umami Tat Neye Benzemektedir?

Umaminin aslına bakılırsa kendine özel tek bir tadı yok. Belli başlı bazı doğru aromaların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir tat şeklinde ifade etmek mümkün. Bu sebepten dolayı diğer dört ayrı lezzetten tamamen ayrıldığını da dile getirmek gerekir. Ağızda hafif bir şekilde sulanmaya sebep olan bir tadı bulunur.

Özellikle dilin üzerinde hafif bir tüylü tat bıraktığı için, boğazı uyarmak suretiyle ayrı bir tat ortaya çıkarır. Farklı özel lezzetlerin bir araya gelmesiyle bambaşka bir tat oluşturan umami, beyne iletilen bir ayrı tat olarak da anlatılabilir. Çünkü hissedildiği vakit herhangi bir şekilde acı, tatlı, ekşi ya da tuzlu gibi tatlar oluşturmuyor. Dilde bambaşka bir etki yaratıyor.