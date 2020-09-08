Ünlülerin Güzellik Danışmanı Sinan İslam Yılmaz: ‘’En zor sektör bizimki’’

ŞÖHRETLİ İSİMLER KAPISINI ÇALIYOR

Türkiye'nin kalıcı makyaj ustalarından olan Sinan İslam Yılmaz, kısa zamanda uzun yol kat etti. Şöhretli isimlerin kapısını çaldığı Sinan İslam Yılmaz, yıllardır hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.

'MÜŞTERİLERİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bursa ve İstanbul Nişantaşı’nda şubesi olan Sinan İslam Yılmaz, "Uzman ve deneyimli ekibimizle tüm kadınları mutlu etmeye çalışıyoruz. Kaliteli hizmeti ekonomik olarak sunuyoruz. Salonlarımız, Türkiye'nin en iyi kalıcı makyaj stüdyosu arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda konuklarına ise kalıcı makyaj workshopu verdiklerini de ifade etti.





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