08.09.2020 - 15:51 |
Ünlülerin Güzellik Danışmanı Sinan İslam Yılmaz: ‘’En zor sektör bizimki’’
Aralarında Selin Ciğerci, Hande Acar, Pelin Karahan ve Ebru Gündeş başta olmak üzere çok sayıda ünlünün kaşlarını emanet ettiği Kalıcı makyaj uzmanı Sinan İslam Yılmaz, internet ortamında yapılan bir ankette Türkiye'nin en iyi kalıcı makyaj uzmanı seçildi. Yılmaz, "Hizmet odaklı çalışıyoruz" dedi.
ŞÖHRETLİ İSİMLER KAPISINI ÇALIYOR
Türkiye'nin kalıcı makyaj ustalarından olan Sinan İslam Yılmaz, kısa zamanda uzun yol kat etti. Şöhretli isimlerin kapısını çaldığı Sinan İslam Yılmaz, yıllardır hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.
'MÜŞTERİLERİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Bursa ve İstanbul Nişantaşı’nda şubesi olan Sinan İslam Yılmaz, "Uzman ve deneyimli ekibimizle tüm kadınları mutlu etmeye çalışıyoruz. Kaliteli hizmeti ekonomik olarak sunuyoruz. Salonlarımız, Türkiye'nin en iyi kalıcı makyaj stüdyosu arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.
Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda konuklarına ise kalıcı makyaj workshopu verdiklerini de ifade etti.
Bu bir ilandır.