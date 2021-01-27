Unutkanlığa Ne İyi Gelir? Unutkanlığı Giderecek Besin Ve Egzersizler Nelerdir?

Hafıza sorunlarının stres ve anksiyete, uykusuzluk, bazı ilaçlar (sakinleştiriciler, antidepresanlar ve bazı tansiyon ilaçları dahil) ve aşırı tüketimden de kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir.

Unutkanlığa Ne İyi Gelir?

Hafıza yaşamak, iletişim kurmak için gereklidir. Kırılgan ve şekillendirilebilir olmasına rağmen, duygularla bağlantılı olduğu için, aynı zamanda bir işlevle de bağlantılıdır. Unutmak, Alzheimer hastalığında en çok korkutan şeydir, çünkü aynı zamanda kendini unutmaktır. Ancak, hafızanın doğası gereği seçici, gözenekli, şakacı, canlı olduğu gerçeğini kabul edersek, bu korkuyu hak ettiği yere koyabiliriz.

Bellek iyi organize edilmiş bir sistemdir, ancak performansı uygun bakım yapılmadan hızla bozulabilir.

Oyunlar, öğrenme ve uykunun yanı sıra diyet, beynin bu temel işlevini geliştirmede önemli bir rol oynar. Hafızanız üzerinde çalışmak aynı zamanda Alzheimer hastalığını önlemenin bir yoludur. İşte hafızayı geliştirmek için yemeniz gereken besinler.

Ispanak, brokoli, farklı salata çeşitleri (marul), rucola, roka, lahana veya hardal yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan lutein bilişsel gerilemeyi önlemeye ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olur. Daha fazla etkinlik için tüketim taze olmalıdır. K vitamini içeriği ve bu koyu yapraklı sebzelerden elde edilen beta-karoten sağlık ve özellikle beyin için faydalıdır.

Rokada (Eruca sativa) büyük miktarlarda bulunan nitratlar, oksijen tedarikini teşvik eden damarları genişleterek kan akışını arttırır. Beyin hücreleri yeterli oksijen almazsa ölebileceğini biliyoruz.

Ahududu, yumuşak meyveler, çilek ve yaban mersini optimize beyin performansı tercih doğal davranır. Bu kırmızı meyveler, beyne etki eden doğal pigmentler olan antosiyaninler bakımından zengindir. Antioksidan ve nöroprotektif özellikleri, bilişsel işlevlerin gençleşmesini teşvik eder ve böylece hafızayı güçlendirir. İdeal olan, haftada 2 ila 3 porsiyon kırmızı meyve tüketmektir. Bu organik moleküller, kan dolaşımını iyileştirmeye ve beyindeki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur.

Unutkanlığı Giderecek Besin ve Egzersizler Nelerdir?

Hafıza ve unutma birbiriyle bağlantılıdır ve her ikisi de eşit derecede gereklidir. Unutkanlığa iyi gelen besinler vardır. Bulmaca çözerek ya da hafıza tekniklerini kullanarak soruna çözüm bulabilirsiniz.

Yumurta ve özellikle yumurta sarısı Lutein içerir. Aynı zamanda kolin açısından zengin bir besindir. Bu enzim, ezberleme için gerekli olan bir nörotransmiter olan asetilkolin üretir. Bu amino asidi elde etmek için yeterli besin alımı gereklidir, çünkü vücut onu sentezleme yeteneğine sahip değildir. Hamile kadınlarda kolin, sinir bağlantılarını iyileştirdiği için fetal beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Kolin ayrıca buğday tohumunda büyük miktarlarda bulunur

Omega-3 ve omega-6 beyin fonksiyonu için önemli yağ asitleridir. Sardalya ve somon gibi yağlı balıklar başlıca tedarikçilerdir. Ek olarak, nörotransmiterlerin üretiminde beyin için gerekli bir mineral olan selenyum bakımından zengindirler. Bu besinler ayrıca gıda takviyeleri alınarak da sağlanabilir.

Fındık beyin için konsantre yararlar sağlamaktadır. Omega-3 (alfa-linoleik asit) gibi yüksek bitkisel yağ içeriği, nöronal hücrelerin zar akışkanlığını arttırır. Barcelona Klinik Hastanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak fındık ve zeytinyağı tüketimi, bilişsel düşüşü geciktirirken beyin performansını artırıyor. Brezilya fıstığı iyi bir selenyum kaynağıdır.

Zeytinyağı, bilişsel düşüş geciktirmek ve bellek geliştirmek gücüne sahip oleik asit ve antioksidanlar besin maddeleri içerir. Miyelin kılıflarının, nöronları koruyan sinir zarflarının düzgün çalışması için gerekli olan kaliteli yağın sağlanmasına katkıda bulunduğu için vücut, özellikle beyin için de faydalıdır.

Unutkanlık Nedeniyle Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Siz veya sevdiğiniz biri, giderek daha ısrarcı ve daha ciddi hale gelen ve günlük işleyişi etkilemeye başlayan unutkanlıktan muzdaripse, ciddi bir soruna işaret edebilir. Tanıdık yerlerde kaybolmak, genellikle size anlatılan şeyleri unutmak, hikayeleri tekrarlamak ve tekrarlayan sorular sormak, daha ciddi bir şeyin olduğunun işaretleridir.

Sağlığınız ve hafızanız hakkında endişeleriniz varsa, ancak özellikle kendinizde veya sevdiklerinizde bu tür sorunlar fark ederseniz, aile doktorunuzla konuşmalısınız.