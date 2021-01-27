Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Unutkanlığa Ne İyi Gelir? Unutkanlığı Giderecek Besin Ve Egzersizler Nelerdir?
27.01.2021 - 14:47 |

Unutkanlığa Ne İyi Gelir? Unutkanlığı Giderecek Besin Ve Egzersizler Nelerdir?

Unutkanlık çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Unutkanlığı giderecek besin ve egzersizler nelerdir, unutkanlığa ne iyi gelir sorularının cevaplarını sizin için tüm ayrıntılarıyla derledik.

Unutkanlığa Ne İyi Gelir? Unutkanlığı Giderecek Besin Ve Egzersizler Nelerdir?
ABONE OL

 Hafıza sorunlarının stres ve anksiyete, uykusuzluk, bazı ilaçlar (sakinleştiriciler, antidepresanlar ve bazı tansiyon ilaçları dahil) ve aşırı tüketimden de kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir.

 Unutkanlığa Ne İyi Gelir?

 Hafıza yaşamak, iletişim kurmak için gereklidir. Kırılgan ve şekillendirilebilir olmasına rağmen, duygularla bağlantılı olduğu için, aynı zamanda bir işlevle de bağlantılıdır. Unutmak, Alzheimer hastalığında en çok korkutan şeydir, çünkü aynı zamanda kendini unutmaktır. Ancak, hafızanın doğası gereği seçici, gözenekli, şakacı, canlı olduğu gerçeğini kabul edersek, bu korkuyu hak ettiği yere koyabiliriz.

 Bellek iyi organize edilmiş bir sistemdir, ancak performansı uygun bakım yapılmadan hızla bozulabilir.

 Oyunlar, öğrenme ve uykunun yanı sıra diyet, beynin bu temel işlevini geliştirmede önemli bir rol oynar. Hafızanız üzerinde çalışmak aynı zamanda Alzheimer hastalığını önlemenin bir yoludur. İşte hafızayı geliştirmek için yemeniz gereken besinler.

 Ispanak, brokoli, farklı salata çeşitleri (marul), rucola, roka, lahana veya hardal yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan lutein bilişsel gerilemeyi önlemeye ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olur. Daha fazla etkinlik için tüketim taze olmalıdır. K vitamini içeriği ve bu koyu yapraklı sebzelerden elde edilen beta-karoten sağlık ve özellikle beyin için faydalıdır.

 Rokada (Eruca sativa) büyük miktarlarda bulunan nitratlar, oksijen tedarikini teşvik eden damarları genişleterek kan akışını arttırır. Beyin hücreleri yeterli oksijen almazsa ölebileceğini biliyoruz.

 Ahududu, yumuşak meyveler, çilek ve yaban mersini optimize beyin performansı tercih doğal davranır. Bu kırmızı meyveler, beyne etki eden doğal pigmentler olan antosiyaninler bakımından zengindir. Antioksidan ve nöroprotektif özellikleri, bilişsel işlevlerin gençleşmesini teşvik eder ve böylece hafızayı güçlendirir. İdeal olan, haftada 2 ila 3 porsiyon kırmızı meyve tüketmektir. Bu organik moleküller, kan dolaşımını iyileştirmeye ve beyindeki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur.

 Unutkanlığı Giderecek Besin ve Egzersizler Nelerdir?

 Hafıza ve unutma birbiriyle bağlantılıdır ve her ikisi de eşit derecede gereklidir. Unutkanlığa iyi gelen besinler vardır. Bulmaca çözerek ya da hafıza tekniklerini kullanarak soruna çözüm bulabilirsiniz.

 Yumurta ve özellikle yumurta sarısı Lutein içerir. Aynı zamanda kolin açısından zengin bir besindir. Bu enzim, ezberleme için gerekli olan bir nörotransmiter olan asetilkolin üretir. Bu amino asidi elde etmek için yeterli besin alımı gereklidir, çünkü vücut onu sentezleme yeteneğine sahip değildir. Hamile kadınlarda kolin, sinir bağlantılarını iyileştirdiği için fetal beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Kolin ayrıca buğday tohumunda büyük miktarlarda bulunur

 Omega-3 ve omega-6 beyin fonksiyonu için önemli yağ asitleridir. Sardalya ve somon gibi yağlı balıklar başlıca tedarikçilerdir. Ek olarak, nörotransmiterlerin üretiminde beyin için gerekli bir mineral olan selenyum bakımından zengindirler. Bu besinler ayrıca gıda takviyeleri alınarak da sağlanabilir.

 Fındık beyin için konsantre yararlar sağlamaktadır. Omega-3 (alfa-linoleik asit) gibi yüksek bitkisel yağ içeriği, nöronal hücrelerin zar akışkanlığını arttırır. Barcelona Klinik Hastanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak fındık ve zeytinyağı tüketimi, bilişsel düşüşü geciktirirken beyin performansını artırıyor. Brezilya fıstığı iyi bir selenyum kaynağıdır.

 Zeytinyağı, bilişsel düşüş geciktirmek ve bellek geliştirmek gücüne sahip oleik asit ve antioksidanlar besin maddeleri içerir. Miyelin kılıflarının, nöronları koruyan sinir zarflarının düzgün çalışması için gerekli olan kaliteli yağın sağlanmasına katkıda bulunduğu için vücut, özellikle beyin için de faydalıdır.

 Unutkanlık Nedeniyle Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

 Siz veya sevdiğiniz biri, giderek daha ısrarcı ve daha ciddi hale gelen ve günlük işleyişi etkilemeye başlayan unutkanlıktan muzdaripse, ciddi bir soruna işaret edebilir. Tanıdık yerlerde kaybolmak, genellikle size anlatılan şeyleri unutmak, hikayeleri tekrarlamak ve tekrarlayan sorular sormak, daha ciddi bir şeyin olduğunun işaretleridir.

 Sağlığınız ve hafızanız hakkında endişeleriniz varsa, ancak özellikle kendinizde veya sevdiklerinizde bu tür sorunlar fark ederseniz, aile doktorunuzla konuşmalısınız.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Bazı konularda fedakârlık yapmanız gerekebilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum başka işlerinizden fedakârlık yapmanıza neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün fedakârlık yapacağınız konular gündeme gelebilir. Bu durum sizin daha çok hassaslaşmanıza neden olabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. Yabancılarla ilgili konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ihmal ettiğiniz aile konuları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Parasal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. Hızlı kararlar almak için uygun bir gün değil. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Aile konularına dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevredeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Bazı konularda onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi farklı konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda fedakârlık etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın size ihtiyacı olabilir. Gün içinde kendi içinize dönebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Ev hayatınızla ilgili eşinize yardım edebilirsiniz.   Gün içinde parasal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Maddi açıdan başkalarına bağlı olduğunuzu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Bugün sakin geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Bazı konularda çevrenizdeki insanlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Fedakârlık yaptığınız konular sizin için hassas hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMezoterapi nedir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı: Taç giyme törenine hazır mısınız?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaRutinleri ritüele çevirmek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıMeniere hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYeni gençleşme formülü: Argireline
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı burçlara etkisi
Özge Akar
Özge Akarİkili ilişkilere perspektif açıdan bir bakış
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralYıllar geçtikçe değişen moda algısı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluAman zihin uçmasın
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPalamudu bir şef gibi sunmayı öğrenin
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yenidoğan Sarılığına Karşı Ne Yapılır?

Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yenidoğan Sarılığına Karşı Ne Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet