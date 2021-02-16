Unutkanlık Hastalığı Nedir, Tıbbi Adı Nedir? Hangi Unutkanlıklar Tehlikeli Olabilir?

Unutkanlık hastalığı, günümüzde hızlı yaşam ve stres faktörleri nedeni ile çok fazla görülüyor. Psikolojik ve nörolojik bir hastalık olan unutkanlık hastalığı özellikle ilerleyen yaşlarda görülüyor.



Unutkanlık Hastalığı Nedir, Tıbbi Adı Nedir?



Unutkanlık hastalığı özellikle yaşlılarda çok sık görülse de genç yaştaki insanlarda bu hastalık görülebiliyor.



Günlük nedenlerin yanı sıra vitamin eksiklikleri ve hormon yetersizlikleri nedeni ile de unutkanlık hastalığı ortaya çıkabiliyor. Unutkanlık hastalığı ilerledikçe ilerleyen yaşlarda demans ve alzheimer gibi hastalıklar da ortaya çıkıyor. Bu hastalığın en yaygın belirtileri arasında unutkanlık ve depresyon yer alıyor.



Unutkanlık hastalığının tam olarak anlaşılabilmesi için hafıza kavramını da yeterince bilmek gerekir. Unutkanlık hastalığının tıbbi adı demans ve alzheimer olarak bilinmektedir. Unutkanlık hastalığı farklı nedenle bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle vitamin ve hormon yetersizlikleri ile çevresel faktörler de etkilidir.



Hangi Unutkanlıklar Tehlikeli Olabilir?



Unutkanlıklar insanların beyin yapılarını doğrudan etkiler. Hafızalarda yer alan bilgiler yavaş yavaş unutulmaya başlanır. Bazı unutkanlıklarda görülen semptomlar tehlikeye işaret edebiliyor. Özellikle tehlikeli unutkanlıklar şu şekilde sıralanabilir;

- Bir kişi evinin içindeki defterin yerini bilse de ayakkabılık ve ya tuvaletin yerini unutuyorsa bu tehlikelidir.

- Özellikle uzun yıllardır namaz kılan kişiler 30 yıldır kıldıkları namazı şaşırır ise bu da tehlikeli sonuçlar doğurur.

- İnsanlarda unutkanlığın ne zaman arttığı da dikkate alınmalıdır. Özellikle hava karardıktan sonra akşama doğru gerçekleşen unutkanlık masum değildir.

- Yaşlı kişiler torunlarının isimlerini bilip de çocuklarının adını şaşırırsa bu durum da tehlikeli olabilir.

- Önceden düzenli şekilde sürdürülen banyo yapmalar giderek unutuluyor ise bu da masum değildir.

- Bir kişi eve gelen satıcılardan yüksek oranda alışveriş yaparsa bu da tehlikeli bir unutkanlık olarak bilinir.



Unutkanlık Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



- Günlük yaşamda rutin olan aktiviteler ve yapılan işlerin unutulması

- Daha önce izlenen filmlerin unutulması, sohbetlerin ve okunan kitapların unutulması

- İş hayatında yapılması gereken ve planlanan işlerin unutulması

- Yoğun depresyon

- Anksiyete ve aşırı sinirlilik hali

-Hayata karşı sürekli olumsuz bir tavır takınılması

- Basit şartlarda bile kararsızlık yaşayarak karar vermede zorluk yaşanması

- Özellikle en yakınların bile adreslerinin, telefon numaralarının unutulması

- İlerleyen yaşlarda çocuklarının adlarının unutulması ve anıların da hızla unutulması



Unutkanlık Hastalığının Nedenleri Nelerdir?



Günümüzde unutkanlık hastalığı çok fazla görülmektedir. Bunun da pek çok farklı nedeni var. Unutkanlık hastalığı psikolojik ve fiziksel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yoğun stres altında çalışan kişilerde unutkanlık hastalığı da daha fazla görülür.



Özellikle unutkanlık belirtileri görüldüğü andan itibaren psikoloji ve nöroloji bölümlerinde muayene edilmesi gerekiyor. Bu noktada uzman hekimler tanıyı koyarken unutkanlık seviyesini de ölçüyorlar. Hastaya sorulan sorular ve hastanın genel tavırları değerlendirilerek hastalık ile ilgili kesin süreç de anlaşılmış olur. Unutkanlık hastalığında erken tanı önem taşır.