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22.09.2020 - 09:57 | | DHA

Unutkanlık ile demans arasındaki fark - Demans belirtileri nelerdir?

Yoğun tempolu yaşantımızda hepimiz az da olsa unutkanlık sorunu yaşıyoruz ve yaşadığımız bu sorunun da acaba bir hastalık ile ilişkili mi olduğunu düşünüyoruz. Demans da bu hastalıkların içerisinde yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Özge Altıntaş Kadırhan, "Kişi, aslında yoğunluktan dolayı kaydedemediği bilgiyi hatırlayamadığını sanır ve unuttuğunu düşünür. Demans hastaları ise farklı olarak, kaydedilen bilgiyi geri dönüşümsüz olarak unutabilir" diyerek unutkanlık ile demans arasındaki farkları anlattı. Demans nedir? Demans nasıl ortaya çıkar? Demansa neden olan faktörler nelerdir? İşte cevabı...

Unutkanlık ile demans arasındaki fark - Demans belirtileri nelerdir?
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Günümüzde yoğun iş temposu sonucu ortaya çıkan dikkat eksikliği ile ilişkili, yeterli ve etkin düzeyde yeni bilginin kaydedilmesinde yetersizlik olabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Özge Altıntaş Kadırhani ''Bu nedenle, çoğu kişide unutkanlık yakınması mevcuttur. Kişi bu şekilde aslında kaydedemediği bilgiyi hatırlayamadığı için unuttuğunu düşünür. Ancak demans yani bunama hastalarında ise önceden kaydedilen bilginin geri dönüşümsüz olarak bellekten geri çağrılamaması mevcuttur'' diye konuştu

Demans belirtileri nelerdir?

Her unutkanlığın, Alzheimer hastalığı olmadığını söyleyen Dr. Kadırhan, unutkanlık yakınması olan kişilerdeki bazı belirtilerin demansa (bunama) işaret edebileceğini ifade etti.   

Nöroloji Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Özge Altıntaş Kadırhan, olası demans (bunama) belirtilerini şöyle sıraladı: 

-Yakınlarının yaşadığı çevrenin ya da bulunduğu zamanın özellikle hangi yılda olduğunun, mevsimsel özelliklerin hatırlanamaması, bulunduğu eve yabancılaşması, evde odaların, tuvaletin yerini bulamaması şeklinde yer-kişi –zaman dezoryantasyonu 

-Konuşma-dil-algı bozukluklarının gelişmesi 

-Bir problem çözmedeki yargılama yeteneğinin yitirilmesi, hesaplama hatalarının olması ya da yapılamaması 

-Zaman içerisinde kişinin öz bakımındaki yetersizliklerin artması

-Agresif, depresif ya da gün içindeki olaylara donuk ifade 

B12 vitamini eksikliği demansa neden olur mu?

Dr. Kadırhan, Alzheimer hastalığının yüzde 60-80 oranında en sık neden olmakla birlikte demansa yol açabildiğine dikkat çeken Kadırhan, "Demansın diğer nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği, şiddetli kafa travması, beyin-omurilik sıvısının kafa içinde artması, beyin dokusunun çeşitli iltihabi hastalıkları  da sayılabilir" dedi.

 

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