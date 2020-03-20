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20.03.2020 - 17:50 |

Unutkanlık neden olur, nasıl geçer?

Özellikle orta yaşlardan itibaren sıklıkla görülen unutkanlık neden olur? Unutkanlık çözümleri nelerdir? Nöroloji Uzmanı Dr. Cansever Yurdan unutkanlık hakkında merak edilenleri cevapladı.

Unutkanlık neden olur, nasıl geçer?

Günümüzde unutkanlık, gerek gençlerin gerekse orta yaş ve yaşlı grubun tümünü içine alan bir yakınma hali durumuna gelmiştir. Aşırı cep telefonu kullanımı, sosyal medya kullanımında artış,  yoğun iş ve trafik stresi, dengesiz beslenme gün geçtikçe bu problemin artmasına neden olmaktadır.

Her unutkanlık, insan hayatını olumsuz etkilemediği sürece hastalık olarak değerlendirilemez. Kişinin iş ve aile yaşantısında dikkati çekecek derecede aksaklıklar yaşanması, çevresinden kendisine unutkanlığı nedeniyle uyarılar gelmesi önemli bir belirtidir. Günlük yaşamda sık karşılaşılan kişilerin isimlerini unutmak, özel eşyaların yerlerini unutmak veya kaybetmek, ocakta yemek yakmak, dışarı çıkarken anahtarları unutmak, konuşma sırasında kelime bulmakta güçlük çekmek, eski yaşanmışlıkları sık ve daha iyi hatırlamak ve tekrar etmek unutkanlık hastalığı belirtileri olabilir.

Genel anlamda demans (bunama) toplumda Alzheimer hastalığı ile eşdeğer gibi görülse de, Alzheimer sadece demansın alt grup hastalıklarından biridir ve her unutkanlık Alzheimer olarak değerlendirilemez. Peki bunun dışında unutkanlık neden olur?

Unutkanlık hastalığının sebepleri arasında;

  • Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson gibi)
  • Kafa travmaları
  • Stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler
  • Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak
  • Düzensiz beslenmek
  • B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri
  • Tiroid hormon bozuklukları
  • Eşlik eden kronik hastalıklar
  • Uyku düzeni bozukluğu
  • Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı vb. sayılabilir.

Düzenli bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, alkol ve sigaradan uzaklaşmak, sosyal ilişkileri her zaman canlı tutmak, düzenli spor yapmak hafızayı güçlü tutmak için alabileceğimiz en kolay önlemlerdir.

Bunların yanı sıra; cep telefonları, sosyal iletişim araçları, sosyal medya vb. alanlarında gereğinden fazla zaman harcamamak, bol su tüketmek, bulamaca çözmek, hafıza güçlendirici oyunlar oynamak, şarkı, şiir, telefon numaralarını ezberlemeye çalışmak, yeni bir dil öğrenmek hafızamızı canlı tutabilir.

Son olarak, unutkanlık nedeniyle günlük hayatımızda bazı zorluklar yaşamaya başladığımızı hissettiğimiz zaman ise bir nöroloji uzmanı ile görüşmemiz gerektiğini unutmayalım.

 

 

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