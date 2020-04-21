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21.04.2020 - 17:47 |

Ürik Asit Hiperürsemi Nedir? Ürik Asit Hiperürsemi Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ürik asit hiperürsemi, tıpta bilinen bir kavramdır. Sağlık açısından ideal ürik asit hiperürsemi değerleri, önem arz eder. Sizler için, ürik asit hiperürsemi kavramına ilişkin bilgileri, normal oranlarını ve yüksekliği ile düşüklüğünün sebepleri gibi detaylı bilgileri yazımızda derledik.

Ürik Asit Hiperürsemi Nedir? Ürik Asit Hiperürsemi Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan ve de hâlihazırda kanda bulunan pürinin de parçalanmasıyla ortaya ürik asit çıkmaktadır. Gıdaların sindirim sisteminde sindirilmesi neticesinde ortaya çıkan pürin, aynı zamanda periyodik hücre yıkımı gibi hücresel döngülerin sonucunda da oluşur. Vücutta çok farklı bölgelerde bulunan pürin, ardından kana karışarak karaciğere ulaşır ve de karaciğer tarafından da ürik aside dönüştürülür.

Ürik Asit Hiperürsemi Nedir ve Neden Önemlidir?

İdrar yoluyla atılamayan ürik asit bileşiğinin vücutta birikmesi, ürik asit yüksekliğine sebep olur. Bu durum ise, hiperürisemi olarak tanımlanmaktadır.

Hiperürisemi varlığında, vücutta fazla miktarlarda bulunan ürik asit, eklemlerde birikir ve kristaller oluşturur. İltihaplı eklem hastalıkları olarak da bilinen gut hastalığı vb. hastalıklara yol açan bu durum, oldukça kritiktir.

Gut hastalığında, vücudun farklı yerlerinde ve dışarıdan çıplak gözle görünür şekilde bazı şişlikler oluşur. Bu sırada ise, kan ve idrardaki asit oranları iyice yükselir ve bu durum da, birçok farklı rahatsızlığa neden olmaktadır. Ayrıca ürik asit yüksekliği durumuna bağlı olarak; akut ürik asit nefropatisi gelişebilir. Bunun yanı sıra; nefrolitiazis olarak tanımlanabilen böbrek taşı hastalığı yahut kronik ürat nefropatisi vb. gibi toplamda üç ciddi böbrek hastalığı oluşabilir.

Böbreklerde olan hasarlar, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların varlığında da; ürik asidin artış göstermesi kaçınılmaz olur. Ürik asit testleri, kandan kolayca bakılarak; laboratuvar ortamında testler yapılmaktadır. Bu test sayesinde, kandaki ürik asidin miktarı ölçülerek; böbreklerin fonksiyon durumu ve hücre yıkımının miktarları öğrenilebilmektedir.

İdeal Ürik Asit Değerleri

Kanda bulunan ürik asit miktarları; yaşa, cinsiyete, etnik yapıya ve de sosyo-ekonomik duruma bağlı olarak; çeşitli farklılıklar gösterebilir. Fakat kadınlarda, genellikle ortalama olarak; 4.1 mg/dL ve erkeklerde ise, 5 mg/dL ürik asit bulunur. Vücuttan günlük atılan ürik asit miktarı, pürin bakımından ne kadar zengin beslenildiğiyle de direkt bağlantılıdır.

Ürik Asit Yüksekliği ve Düşüklüğünün Nedenleri

Ürik asit yüksekliği, metabolik olduğu kadar; genetik de olabilir. İdrar söktürücü ilaçların da kullanımına bağlı olarak görülebilir. Ayrıca; diyabet, obezite, kalp yetmezliği, birçok böbrek hastalığı ve anemi gibi bazı hastalıklar ile alkol tüketimi; sebepler arasındadır. Wilson hastalığı gibi karaciğer hastalıkları, böbrek iltihapları, parkinson, diyabet, kanser, multiple skleroz ve bazı genetik sebepler ise, ürik asit düşüklüğüne yol açabilmektedir.

 

 

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