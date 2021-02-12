Usg (Ultrasonografi) Nedir, Ne İçin Çekilir? Usg İle Nelere Bakılır?

Ultrasonografi sayesinde insan kulağının algılayabileceğinden daha yüksek bir frekansa sahip olan pek çok ses dalgası vücuda verilir ve alınan geri dönüş süreleri hesaplanarak incelenen bölgeye ait olan bir görüntü ortaya çıkar. Ultrason, pek çok hastalığın teşhisi, bazı hastalıkların ise tedavileri için yol belirlenmesine yardımcı olmak için çekilir.

USG ile Nelere Bakılır?

Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları verilerek vücudun görüntülenmesi işlemine verilen isimdir. Diğer görüntüleme işlemlerinden farklı olarak ultrasonda radyasyon olarak da bilinen X ışınları kullanılmaz. Bu sayede zararsız bir görüntüleme yöntemidir. Bu özelliği sayesinde gebelik takibinde, çocuk hastalıklarında ev bebek hastalıklarında rahatlıkla, güvenilir bir şekilde kullanılabilecek bir görüntüleme yöntemidir.

Ultrason sonucunda elde edilen görüntülerin niteliği, işlemin yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösterir. Bunlardan birisi cilde temas ettirilecek bölge olan prob, öbürü ise ses dalgalarını görüntüye dönüştürerek ve ekrana yansıtmaya yardımcı olacak merkezi bir işleme ünitesidir.

USG ile Nasıl Görüntüleme Yapılır?

Ultrasonografi işlemi ile elde edilen verilerin incelenerek raporlanması işlemi, ultrasonografi ve diğer görüntüleme yöntemleri ile ilgili ileri düzeyde eğitim almış olan radyoloji uzmanları aracılığı ile yapılır. Ultrason işlemi, özel bir cihazın görüntülenmek istenen bölgeye cilde doğrudan temas ettirilmesi şeklinde uygulanır ve bu cihaz 2 parçadan oluşur.

Görüntülenmek istenen bölgeye prob temas ettirilir. Probun temas ettirilecek olan bölgeye ses dalgalarını tam olarak iletebilmesi için özel bir jelle kaplanır. Bu işlem sırasında elde edilen gerçek zamanlı görüntüler radyolog tarafından monitöre yansıtılarak detaylı olarak incelenir. Bu sayede organlardaki büyümeler, bozukluklar ve hastalıklar yapılan görüntüleme sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir.

USG ile Görüntüleme Neden Yapılır?

Ultrasonik ses dalgaları, incelenen organın ya da lezyonun yoğunluğuna, ısısına, boyuna, bunların homojen olup olmamasına ve daha pek çok etkene bağlı olarak dağılma, açılma, yansıma gibi eğilimlerin görüntülenmesini sağlar. Elde edilen görüntüler, detaylı bir şekilde değerlendirilir. Özellikle de büyük ve düz yapıdaki yüzeyler net bir şekilde görüntülenerek değerlendirilebilir. Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ise, radyoloji uzmanının bilgi ve tecrübesi ile de doğru orantılıdır.