Uykuda El Uyuşması Neden Olur? Gece Uyurken Ellerin Uyuşması Hangi Hastalığın Belirtisidir?





Gece uyurken ya da sabah kalktığınız zaman el uyuşmasının olduğunu görüyorsanız bu durum, karpal tünel sendromuna işaret edebilir.



Uykuda el uyuşması, vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak görülen bir sağlık sorunudur. Vücutta E ve B vitaminin hissedilmesi, el uyuşmalarına zemin hazırlayabiliyor. Bu durumda daha çok uyku esnasında görülmeye başlanıyor. El uyuşması içinde hemen Nöroloji Polikliniğe gidilmesi gerekecektir.



Gece Uyku Uyurken El Sıkışmasının Olması



Gece uyku uyurken çok sık şekilde el sıkışması meydana gelebilir. Uykudan uyandıktan sonra bir süre elinizi oynatma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Uyuşma, gece geç saatlerde olmaya başlar. Kişilerde ki el uyuşmalar günden güne sürekli hale gelebileceğinden dolayı artık şikayet haline dönüşecektir.



El uyuşması daha çok 65 yaş üstü kişilerde sık sık görülen bir sorundur. 65 yaş üstündeki kişiler gece geç saatlerde ki uyuşmalardan dolayı şikayetçidir. His ve aynı zamanda da duygu değişikliği olarak söyleyeceğimiz el uyuşmaları için tedavi şekli var mı bilinmelidir.



Gece Uyurken Ellerin Uyuşması Hangi Hastalığa İşaret Ediyor?



Bireylerde görülen el uyuşmasının, pek çok hastalığa işaret ettiğini söylememiz mümkündür. Fakat daha ağırlıklı olarak işaret etmiş olduğu hastalıkların arasında, Karpal tünel sendromu olduğunu söylememiz gerekir. Eğer ki sürekli olarak ellerde bu tip bir uyuşma durumu söz konusuysa, buna işaret ettiğini söyleyebiliriz.



Yanlış bir pozisyon da durarak uyumak bile bu tür el uyuşmalarına sebebiyet verebiliyor. Sinire yapılacak olan aşırı basınç durumu bu tip sorunların meydana gelmesine zemin hazırlamaya neden oluyor. Hafif bir el kol uyuşması yaşıyor olsanız bile bir an önce tedavinin yapılmasını sağlamalısınız.



El Uyuşması Nasıl Geçer?



Sürekli meydana gelen ve sizi rahatsız edecek olan uyku sorunlarından kurtulmanız gerekecektir. Sinirlerde ki baskı sonucunda el uyuşmaları meydana gelir. El uyuşmasının geçmesi içinde doktorunuz tarafından size farklı türden bir tedavi uygulanmaya başlanacaktır. El uyuşma sorunlarının kısa süre içerisinde giderilmesi içinde yağ ve aynı zamanda şeker oranlarının dengelenmesi gerekir. Yağ ve şeker oranlarında görülen dengesizlik durumu, el uyuşmalarına sebep oluyor.



Kan akışın hızlı olması içinde, el bölgenize sıcak kompres uygulanabilir. Böylece sürekli olarak uyku sırasında görülen el uyuşması önlenmeye çalışılır.