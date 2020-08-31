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31.08.2020 - 00:00 |

Uyum sağlamaya çalışalım

Yeni haftaya Ay Saka burcunda büyürken başlıyoruz.

Uyum sağlamaya çalışalım
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Bugün ne yapılabilir? Yeni haftaya Ay Saka burcunda büyürken başlıyoruz. Ay bu burçta büyürken sosyal konulara, düşüncelere daha açık olabilir ve yenilikçi davranmak isteyebiliriz. Ancak uyum içinde olmadığımız çevresel koşullar da olabilir. Özelikle gruplar ve sosyal konular içinde daha iyi hale getirmemiz gereken işler var. Kimi zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir.

Nelerden kaçınmalı? Hedeflerimiz yönünde kararlı ve akılcı şekilde ilerlemek istiyoruz. Ancak başkalarının duygusal durumlarını anlamak, yakınlık göstermek konusunda zorlanabiliriz. Düşüncelerimizde aşırı katı davranmak yüzünden yanlış anlamalar, kimi zaman ilişki problemleri yaşayabiliriz. Biraz daha esnek olmakta fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Köpek   Akış halinde başarılı olabiliriz. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Bugün geleceğe dair beklentilerinizin oluşacağı, yeni başlangıçlar için sabırsızlanacağınız bir gündesiniz. Fakat planlı olmakta fayda var. Sosyal konular ön planda. Arkadaşlarınızla program yapmaktan keyif alabilirsiniz. İşinizde size destek veren kişiler olabilir. Gün içinde yaşanan zorluklara karşı dayanıklısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilir, konumunuzun yükselmesini isteyebilirsiniz.  Kendinize yeni hedefler koymak için harekete geçeceğiniz bir gündesiniz. Annenizle ilgili konulara zaman ayırmakta fayda var. Gün içinde toleranslı davranmanız gereken olaylar yaşayabilirsiniz. Olaylara daha gerçekçi bakmak gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak, keşfetmek isteği içinde olabilirsiniz. Yapmak istediğiniz yolculukların plan ve programlarına başlamak size iyi gelecektir. Bugün sizin için yeni beklentiler, umutlar var. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. Yapacağınız işlerde sorumluluğu ele alıp, daha planlı olmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklaşa para durumları gündeminizi oluşturabilir. Parasal konularda fazla gerçekçi olup, duygularınızı işinize karıştırmayacaksınız. Yatırımlarınızla ilgili konularda sorumluluğu başkasına bırakmayıp, kendiniz ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylara karşı toleransınız yüksek. Duygusal açıdan bağlayıcı konular olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili olaylar ön planda olabilir. Karşılıklı ilişkilerde uyum ve denge arayışında olduğumuz zamanlar var. Sosyal konularda sorumluluk alıp, organize olmak isteyebilirsiniz. Bugün yeni anlaşmalar imzalayabilir, yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı gerçekçi davranabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gündeminizi iş hayatınızdaki sorumluluklar meşgul edebilir. Sizi yoran, yıpratan konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Bu konulara daha gerçekçi yaklaşıp, planlama yapabileceğiniz bir gündesiniz. Yaşayacağınız endişeleri, kolayca atlayıp, işlerinize gerekli özeni gösterebilirsiniz. İşten geri kalan zamanlarda arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verecek.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizin için sosyal konular ön planda olacak. Sorumluluklarınızın da farkında olmakla birlikte, size keyif veren şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Yaptığınız işlerde kendinizi daha rahat ifade etme fırsatı bulabilirsiniz. Bugünü dışarda arkadaşlarınızla geçirmekte fayda var, yeni buluşmalar, tanışmalar da olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailenizle ilgili konulara daha fazla zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz. Evinizde ufak tefek değişiklikler yapmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, olaylara karşı duygusal kontrolünüzü kolayca sağlayabilirsiniz. Emlak alım satımı ile ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hareketli ve iletişime açık bir gün sizi bekliyor. Yakın çevrenizdeki sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmeyeceksiniz. Kardeşlerinizden veya yakın çevrenizden yeni haber alabilir, birlikte zaman geçirebilirsiniz. Ticaretle ilgileniyorsanız yeni sözleşmeler gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelirlerinizle ilgili yeni beklentiler oluşabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili daha gerçekti sonuçlar almak için daha planlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilir, başkalarından destek alabilirsiniz. İş değiştirmek isteyenler, yeni teklifler alabilir. İşlerinizle ilgili sorumluluk almak için kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni bir şeye adım atabilirsiniz. Gün içinde sizi umutlandıracak ve olumlu beklentiler oluşturacak konular var. Olaylara gerçekçi bakabilecek ve sorumluluk alabileceksiniz. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konular ön planda olabilir. Arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirip, sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gizli kalmış konularla ilgilenebilirsiniz. Olaylara ne kadar gerçekçi yaklaşmak isteseniz de, nerden geldiğini bilmediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Böyle durumlarda iç sesinizi dinlemek sizin için faydalı olabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size keyif verebilir.Devamını Oku

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