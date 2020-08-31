Uyum sağlamaya çalışalım

Bugün ne yapılabilir? Yeni haftaya Ay Saka burcunda büyürken başlıyoruz. Ay bu burçta büyürken sosyal konulara, düşüncelere daha açık olabilir ve yenilikçi davranmak isteyebiliriz. Ancak uyum içinde olmadığımız çevresel koşullar da olabilir. Özelikle gruplar ve sosyal konular içinde daha iyi hale getirmemiz gereken işler var. Kimi zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir.

Nelerden kaçınmalı? Hedeflerimiz yönünde kararlı ve akılcı şekilde ilerlemek istiyoruz. Ancak başkalarının duygusal durumlarını anlamak, yakınlık göstermek konusunda zorlanabiliriz. Düşüncelerimizde aşırı katı davranmak yüzünden yanlış anlamalar, kimi zaman ilişki problemleri yaşayabiliriz. Biraz daha esnek olmakta fayda var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Köpek Akış halinde başarılı olabiliriz. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.