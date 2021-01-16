Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?

Uyuz hastalığı, oldukça kaşıntılı seyreden bir hastalıktır. Deride kızarıklıklar, tahriş ve kaşınma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bu hastalık oldukça bulaşıcıdır. Bunun yanında kişilerin hayat kalitesini de oldukça düşürür. Bu sebeple hızlı bir şekilde tedavi edilmesi oldukça önemlidir.



Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır?



Uyuz hastalığı özellikle son yıllarda insanlarda sıklıkla görülmektedir. Bu hastalık bir akar türü tarafından bulaşır. Akar vücuda gelir ve derinin altına yumurtalarını bırakır. Bu durum deride bazı belirtilerin ve reaksiyonların ortaya çıkmasına sebep olur.



Uyuz akarları insan derisindeki oluklara yumurtalarını ağızları ve bacakları yardımı ile bırakır. Yaklaşık 3 ya da 4 gün sonra bu yumurtalardan larvalar çıkar ve insanın vücudunda ciltte dolaşmaya başlarlar.



Uyuzdan Tamamen Kurtulmanın Yolları Nelerdir?



Uyuz hastalığı durumunda vakit kaybetmeden bir doktora görünmek çok önemlidir. Tedaviye ne kadar hızlı başlanırsa, hastalıktan kurtulma hızı da o kadar yüksek olur. Ayrıca tedavinin aksatılması hastalığın başka insanlara da bulaşmasına neden olarak bir salgına sebebiyet verebilir.



Uyuz hastalığı olan kişinin aynı evde yaşayan kişilerin belirti gösterip göstermediğine bakılmadan onların da tedavisine başlanır. Çünkü uyuz cinsel yolla bulaşabildiği gibi fiziksel temas ile de çok kolay bir şekilde bulaşabilmektedir.



Bunun yanında uyuz tedavisi gören kişilerin tedavi süresi boyunca cinsel ilişkiden kaçınmaları ve diğer insanlar ile fiziksel temasta bulunmamaları da bulaşma riskini önlemek açısından oldukça önemlidir.



Uyuz Tedavisi Nasıl Yapılır?



Uyuz hastalığı tedavisi çoğunlukla kremler ve merhemler ile yapılır. Tabi tedavinin seyrinde hastalığın şiddeti de oldukça önemlidir. Uyuz teşhisinin konulmasının ardından doktor birkaç ilaç reçete eder. Bu merhem ve kremlerin doktorun istediği şekilde uygulanması oldukça önemlidir.



Bazen uyuzun şiddetli seyrettiği durumlarda oral yolla alınan ilaçlar da reçete edilebilmektedir. Tedavi işleminin harfiyen uygulanması durumunda bile hastalık belirtileri2-6 hafta süre boyunca devam edebilir. Uyuz hastalığı hızlı bir şekilde geçen bir hastalık değildir.



Cildin çok fazla tahriş olması ve enfeksiyonel durumların meydana gelmesi uyuz hastalığının ikincil bir hastalık meydana getirdiği anlamına gelmektedir. Bu durum kabuklu uyuz ismi ile anılır. Kabuklu uyuz çok daha şiddetli bir şekilde seyreder. Vücutta çok fazla akar olması sebebi ile hastalık ağır bir şekilde görülür. Normal uyuza göre daha seyrek görülse de özellikle bağışıklığı düşük kişiler ve yaşlı kişilerde kabuklu uyuz görülebilmektedir.



Uyuz Belirtileri Nelerdir?



Uyuz belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Geceleri daha şiddetli olan kaşıntı atakları

Vücutta yayılarak görülen kızarıklıklar ve çeşitli döküntüler

Vücutta ve parmak aralarında akarlar sebebi ile meydana gelmiş beyazımsı ve grimsi çizgiler

İnci tanesi gibi görünen iltihaplı lezyonların oluşması

Akarların oluşturduğu tünellerdeki kirler nedeni ile ciltte siyah nokta gibi görünümlerin meydana gelmesi

Özellikle sıcak su ile temastan sonra kaşıntının artması uyuz belirtileri arasındadır.

Uyuz belirtileri genelde kol, dirsek, parmak araları, koltuk altı, kalça, bel çevresi, meme ucu gibi yerlerde daha sık görülmektedir. Akarların meydana getirdiği tüneller göz ile rahatlıkla seçilebilmektedir.



Uyuz hastalığı nedeniyle meydana gelen kaşıntı çok şiddetlidir. Bu sebeple kişilerin yaşam kalitelerini oldukça düşürür. Bunun yanında kaşınma sebebi ile ciltteki tahriş sebebi ile çeşitli enfeksiyonlar da meydana gelebilmektedir. Bu sebeple hastalığın hızlı bir şekilde tedavisi şarttır.