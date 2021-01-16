Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?
16.01.2021 - 19:33 |

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?

Uyuz hastalığı, çoğunlukla görülebilen hastalıklardan bir tanesidir. Bu hastalığa akar isimli böcekler neden olur. Bu böcekler vücutta deri altına yumurtalarını bırakır. Böylece kaşıntılar ve deri hastalıkları baş gösterir. Uyuz hastalığı nasıl anlaşılır? Uyuzdan tamamen kurtulma yolları nelerdir? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?
ABONE OL

Uyuz hastalığı, oldukça kaşıntılı seyreden bir hastalıktır. Deride kızarıklıklar, tahriş ve kaşınma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bu hastalık oldukça bulaşıcıdır. Bunun yanında kişilerin hayat kalitesini de oldukça düşürür. Bu sebeple hızlı bir şekilde tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Uyuz hastalığı özellikle son yıllarda insanlarda sıklıkla görülmektedir. Bu hastalık bir akar türü tarafından bulaşır. Akar vücuda gelir ve derinin altına yumurtalarını bırakır. Bu durum deride bazı belirtilerin ve reaksiyonların ortaya çıkmasına sebep olur.

Uyuz akarları insan derisindeki oluklara yumurtalarını ağızları ve bacakları yardımı ile bırakır. Yaklaşık 3 ya da 4 gün sonra bu yumurtalardan larvalar çıkar ve insanın vücudunda ciltte dolaşmaya başlarlar.

Uyuzdan Tamamen Kurtulmanın Yolları Nelerdir?

Uyuz hastalığı durumunda vakit kaybetmeden bir doktora görünmek çok önemlidir. Tedaviye ne kadar hızlı başlanırsa, hastalıktan kurtulma hızı da o kadar yüksek olur. Ayrıca tedavinin aksatılması hastalığın başka insanlara da bulaşmasına neden olarak bir salgına sebebiyet verebilir.

Uyuz hastalığı olan kişinin aynı evde yaşayan kişilerin belirti gösterip göstermediğine bakılmadan onların da tedavisine başlanır. Çünkü uyuz cinsel yolla bulaşabildiği gibi fiziksel temas ile de çok kolay bir şekilde bulaşabilmektedir.

Bunun yanında uyuz tedavisi gören kişilerin tedavi süresi boyunca cinsel ilişkiden kaçınmaları ve diğer insanlar ile fiziksel temasta bulunmamaları da bulaşma riskini önlemek açısından oldukça önemlidir.

Uyuz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyuz hastalığı tedavisi çoğunlukla kremler ve merhemler ile yapılır. Tabi tedavinin seyrinde hastalığın şiddeti de oldukça önemlidir. Uyuz teşhisinin konulmasının ardından doktor birkaç ilaç reçete eder. Bu merhem ve kremlerin doktorun istediği şekilde uygulanması oldukça önemlidir.

Bazen uyuzun şiddetli seyrettiği durumlarda oral yolla alınan ilaçlar da reçete edilebilmektedir. Tedavi işleminin harfiyen uygulanması durumunda bile hastalık belirtileri2-6 hafta süre boyunca devam edebilir. Uyuz hastalığı hızlı bir şekilde geçen bir hastalık değildir.

Cildin çok fazla tahriş olması ve enfeksiyonel durumların meydana gelmesi uyuz hastalığının ikincil bir hastalık meydana getirdiği anlamına gelmektedir. Bu durum kabuklu uyuz ismi ile anılır. Kabuklu uyuz çok daha şiddetli bir şekilde seyreder. Vücutta çok fazla akar olması sebebi ile hastalık ağır bir şekilde görülür. Normal uyuza göre daha seyrek görülse de özellikle bağışıklığı düşük kişiler ve yaşlı kişilerde kabuklu uyuz görülebilmektedir.

Uyuz Belirtileri Nelerdir?

Uyuz belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Geceleri daha şiddetli olan kaşıntı atakları

Vücutta yayılarak görülen kızarıklıklar ve çeşitli döküntüler

Vücutta ve parmak aralarında akarlar sebebi ile meydana gelmiş beyazımsı ve grimsi çizgiler

İnci tanesi gibi görünen iltihaplı lezyonların oluşması

Akarların oluşturduğu tünellerdeki kirler nedeni ile ciltte siyah nokta gibi görünümlerin meydana gelmesi

Özellikle sıcak su ile temastan sonra kaşıntının artması uyuz belirtileri arasındadır.

Uyuz belirtileri genelde kol, dirsek, parmak araları, koltuk altı, kalça, bel çevresi, meme ucu gibi yerlerde daha sık görülmektedir. Akarların meydana getirdiği tüneller göz ile rahatlıkla seçilebilmektedir.

Uyuz hastalığı nedeniyle meydana gelen kaşıntı çok şiddetlidir. Bu sebeple kişilerin yaşam kalitelerini oldukça düşürür. Bunun yanında kaşınma sebebi ile ciltteki tahriş sebebi ile çeşitli enfeksiyonlar da meydana gelebilmektedir. Bu sebeple hastalığın hızlı bir şekilde tedavisi şarttır.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?

Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet