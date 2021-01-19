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19.01.2021 - 16:24 |

Uyuz nedir, uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz kaşıntısı karşısında öneriler

Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis isimli bir akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır. Hastalarda kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, özellikle de sonbahar ve kış aylarında artış gösterir. Kaşıntı ile birlikte ortaya çıkan bu hastalık, dünya çapında da sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alıyor. Uyuz nedir? Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Merak edilen konuları sizler için derledik...

Uyuz nedir, uyuz tedavisi nasıl yapılır? Uyuz kaşıntısı karşısında öneriler
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Dünyada yaygın olarak görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan uyuz hastalığı, cildin üst katmanına yerleşmesi ile ortaya çıkar ev akarın ciltte tüneller açarak ilerlemesi ile birlikte kaşıntıya neden olur. Geceleri daha çok kaşıntıya neden olan uyuz hastalığı, tedavi edilmediğinde yara ve döküntü ile birlikte ortaya çıkar. 

Uyuz tedavisi nasıl yapılır?

 Uyuz tedavisi, uyuz tanısı koyulduktan sonra hekimin belirleyeceği krem ve losyonlarla yapılır. Bu krem ve losyonlar, kaşıntının en çok arttığı gece saatlerinde boyundan aşağı doğru sürülür. Sabah uyandığında ise, kişinin duş alması gerekir. Genellikle hekimler semptomları hafifletmek için oral ilaçların yanı sıra ek ilaçlar da verebilir. Verilen bu ilaçların hekimin belirlediği şekilde ve belirlediği süre boyunca alınması çok önemlidir. 

 Uyuz kaşıntısı karşısında öneriler

Uyuz kaşıntısı yaşayan kişilerin doktorun verdiği ilaç ve merhemleri, doktorunun belirlediği şekilde ve belirlediği süre boyunca kullanması gerekir. Kaşıntıdan kurtulmak için sık sık kıyafet değiştirebilir, duş alabilir, temiz yastık, çarşaf ve havlu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kaşıntıları hafifletmek için kaşınan bölgelere kolonya dökebilirsiniz. Uyuz kaşıntısını önlemek için yıkanamayan halı ve yatak gibi eşyaların çok iyi süpürülmesi gerekir.

 Uyuz hastalığının belirtileri nelerdir?

Uyuz hastalığı yaygın ve parazitik bir hastalık türüdür. Genellikle de koltuk altı, bilek, göğüs, bel, kalça, dirsek, kalça, genital bölge, el ve ayak parmaklarında kaşıntıya neden olur. Aynı zamanda kadınlarda meme uçlarında ve erkeklerde ise genital bölgede kaşınmalara neden olabilir.

 Çocuklarda kulak arkası, avuç içi, yüz ve ayak tabanında kaşıntıya neden olabilir. Akarların cilt yüzeyinde açtığı tüneller, göz ile görülebilir. Uyuz hastalığı, kişinin hayatını olumsuz etkileyecek şiddette seyreder. Kaşıntının neden olduğu tahrişe bağlı olarak farklı cilt enfeksiyonları da ortaya çıkabilir. Uyuz hastalığının başlıca belirtileri;

Özellikle de geceleri artan şiddetli kaşıntı,

Cilt yüzeyinde ve özellikle de parmak aralarında akarların açtığı gri ya da beyaz renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

Sıcak banyo sonrasında artan kaşıntılar,

Yaygın şekilde ciltte görülen döküntü, kaşıntı ve yaraların oluşumu,

Cilt yüzeyinde görülen inci tanesine benzeyen içi sıvı dolu lezyonlar,

Akarların açtığı tünellerin üst kısmında kir birikmesi ve siyah nokta benzeri oluşumlar

Uyuz hastalığı nasıl bulaşır?

Uyuz, çok kolay bir şekilde bulaşabilen bir cilt hastalığıdır. Sonbahar ve kış aylarında uyuz hastalığının görünme oranı giderek artıyor. Okul, kreş, kışla ve bakım evi gibi kalabalık ortamlarda daha çok rastlanan uyuz hastalığının asıl kaynağı, uyuz böceği ismi ile bilinen sarcoptes scabiei von hominis akarıdır.

 Aile bireyleri arasında da uyuz, kolay bir şekilde bulaşabilir. Hastalığın bulaşma şekli, ortak kullanılan çarşaf, nevresim, yastık, havlu ve kıyafetler aracılığı ile olabileceği gibi ten teması ile de olabilir. İnsan vücudunda akar, 1-2 gün boyunca yaşayabilir. Bu nedenle uyuz hastalığının asıl nedeni kişisel hijyene dikkat edilmemek değildir. Uyuz hastalığının belirtilerinin ortaya çıkması, 2 ila 6 hafta arasında sürer. Fakat kişiden kişiye uyuz hastalığının belirtilerinin çıkma süresi değişiklik gösterebilir. Uyuz hastalığının az da olsa hayvanlardan insanlara bulaşma olasılığı da vardır.

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