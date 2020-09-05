Üzerlik Otunun Faydaları Nelerdir? Üzerlik Otu Çayı Nasıl Demlenir?

Üzerlik otu besin değerleri bakımından oldukça zengin bir ottur. Üzerlik otu çayı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmakta ve kısa sürede bu tedaviden sonuç alınmaktadır. Üzerik otuna en çok Orta Anadolu'da rastlanılmaktadır.



Üzerlik Otu Nedir?



Afrika, Asya ve Amerika'da yetişen bir çeşit bitkidir. Ülkemizde de en çok Orta Anadolu'da yetişmektedir. Üzerlik otu ülkemizde nazar otu olarak da adlandırılmaktadır.



Üzerlik Otu Nerelerde Kullanılır?



Özellikle balgam şikayeti yaşayan kişiler de üzerlik otu kullanılmaktadır. Üzerlik otu çok iyi bir balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır. Bundan dolayı balgam şikayeti yaşayan kişiler de üzerlik otu tüketilmesi önerilmektedir. Egzama gibi şikayet yaşayan kişilerde de üzerlik otu kullanılması önerilmektedir. Üzerlik otu deri hastalıklarına da iyi gelmekte ve bundan dolayı da bu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.



Konsantrasyon güçlüğü yaşayan kişiler için de üzerlik otu kullanılmaktadır. Üzerlik otu bazı psikolojik hastalıkların ilaçlarında da kullanılmakta ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.



Üzerlik Otu Çayı Nasıl Yapılır?



Üzerlik otu çay şeklinde tüketilmektedir. Üzerlik otunu hazırlarken çayın açık olmasına dikkat edilmesi en önemli ayrıntılardandır. Üzerlik otu çayı 2 su bardağı içerisine 1 tutam yemek kaşığı üzerlik otu ekliyoruz. Ardından bu karışımı karıştırmak için bir çay demliği veyahut cezve yardımı ile kaynatıyoruz. 2 dakika kaynadıktan sonra yaklaşık olarak 7 dakika demlenmesini beklememiz gerekiyor. 7 dakika demlendikten sonra artık üzerlik çayınız hazır. Günde 2 defa üzerlik otu çayı yaparak bu çayı tüketebilirsiniz.



Üzerlik Otu Yağı Ne İşe Yarar?



Üzerlik otu yağı oldukça faydalıdır. Tüketilmesi uzman doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Özellikle vücudun belirli bölgelerinde oluşan ağrıları üzerlik otu yağı ile dindirmek mümkün. Üzerlik otu yağı iyi bir ağrı kesici özelliğe sahiptir. Sürülen yerin ağrılarını dindirir. Üzerlik otu yağı son derecede faydalıdır. Saç dökülmesi gibi problemleri yaşayan kişiler için de saçların köklerini besler ve saçların daha gür gözükmesini sağlar. Üzerlik otu yağı aynı zamanda cildi yenilemekte ve cildin daha güzel bir görünümüne kavuşmasını sağlamaktadır.



Varis problemi yaşayan hastalara da üzerlik otu yağı önerilmektedir. Üzerlik otu yağı sahip olduğu özellikleri sayesinde varis problemlerini kısa süre içerisinde dindirir ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Eğer siz de varis problemleri yaşıyorsanız üzerlik otu yağı kullanarak bu tarz şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Migren gibi şikayetleri olanlar için de üzerlik otu yağı önerilmektedir. Üzerlik otu yağı migren ağrılarını kısa sürede dindirir ve kişinin kendini daha zinde hissetmesini sağlar.



Soğuk algınlığı şikayeti olan kişiler için de üzerlik otu yağı tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık soğuk algınlığı, halsizlik, nezle gibi hastalıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. Dolayısıyla üzerlik otu yağı kullanarak bu tarz şikayetlerin önüne geçebilirsiniz. Üzerlik otu yağı son derecede faydalı ve kişiye enerji verici özelliği bulunmaktadır.



Üzerlik Otu Nerede Yetişir?



Dünya'da üzerlik otu pek çok kıtada yetişmektedir. Amerika, Asya ve Afrika kıtasında üzerlik otuna sıklıkla rastlanılmaktadır. Üzerlik otu ülkemizde de Orta Anadolu'da yetişen bir çeşit bitkidir. Üzerlik otu sıcak iklimlerde yetişmektedir. Bundan dolayı ülkemizde sadece sıcak bölgelerin hakim olduğu yerlerde yetişmektedir. Mayıs ve Ağustos aylarında üzerlik otunun en çok yetiştiği aylar olarak bilinmektedir.