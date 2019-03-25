Bel Ağrısında Fizyoterapistin Rolü

Akut bir yaralanma ile gelişen ya da kronik bir bel ağrısı çekiyorsanız, muhtemelen birçok yaklaşımı denemiş ve bunu nasıl daha iyi hale getireceğiniz konusunda birçok farklı tavsiye almışsınızdır.

Fizyoterapi eklem ve kaslarınızın hareketini ve fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan bir terapi şeklidir. Bel ağrınız varsa, fizyoterapi onu azaltmanıza ve sizi normal hareketliliğe geri getirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, tekrar belinizi incitme olasılığını azaltan değişiklikler yapmanıza yardımcı olabilir. Fizyoterapistler bel ağrısına yardımcı olmak için çok çeşitli terapi ve teknikler kullanırlar ve ayrıca belinize bakmak konusunda önerilerde bulunurlar.

Fizyoterapi çeşitli tipte bel ağrıları için yararlı olabilir;

Spesifik olmayan bel ağrısı: Belirli bir nedenin (altta yatan tıbbi bir durum veya yaralanma gibi) tanımlanmadığı bel ağrısıdır.

Siyatik ağrı (Bel fıtığı ile bağlantılı)

Omurganızdaki disklerin yaşlanmasından kaynaklanan bel ağrısı (dejeneratif disk hastalığı).

Spinal stenoz: Omuriliğinizin etrafındaki alan daralır ve omuriliğinize baskı uygular.

Fizyoterapistler, hastalık veya yaralanmalardan etkilendikten sonra tüm vücudunuzdaki hareketi ve işlevi geri kazanmaya odaklanır. Vücudunuzdaki sinirlerin, kasların ve kemiklerin nasıl etkilendiğine ve egzersiz terapisi ve manuel terapilerle, tedavinin nasıl yardımcı olabileceğine bakarlar. Pasif tedavilere güvenmek yerine rehabilitasyonunuzda aktif bir rol almanızı teşvik ederler.

Bir fizyoterapisti ilk gördüğünüzde detaylı bir tıbbi öykü alacaklar. Size sahip olduğunuz tıbbi durumlar, yaşam tarzınız hakkında sorular soracaklar. Ayrıca, hangi semptomları yaşadığınızı ve bunları tetikleme eğiliminin ne olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Daha sonra, nasıl hareket ettiğinize ve sırtınızın nasıl işlediğine bakmak için bir fiziksel değerlendirme yapacaklardır.

Fizyoterapistler, manuel terapi ile beraber egzersiz programı uygulayabilir.

Mobilizasyon: Fizyoterapistiniz, omurganızı germek için yavaş ve yumuşak hareketler kullanır. Eklemi normal hareket aralığına döndürmeyi hedefler.

Manipulasyon: Manipülasyonda, fizyoterapistiniz omurganızın belirli bir noktasında elleriyle daha hızlı bir itme hareketi yapacak. Bunu yaptıklarında ‘pop’ sesini duyabilirsiniz.

Fizyoterapistiniz ayrıca bel ağrınıza yardımcı olmak için evde neler yapabileceğiniz konusunda size bazı tavsiyeler verecektir. Bu, duruşunuzu nasıl iyileştireceğiniz ve araba koltuğunuzun veya ofis sandalyenizin doğru ayarlandığından nasıl emin olabileceğiniz gibi şeyleri içerebilir. Fizyoterapi, bel ağrıları için tedavinizin yalnızca bir parçası olacaktır. Yaşam tarzı değişiklikleri yapmak ve mümkün olduğu kadar aktif kalmak, ayrıca size verilen diğer tedavileri tamamlamak, daha hızlı olmanıza yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda bel ağrınızın geri dönme ihtimalinin daha az olduğu anlamına da gelecektir.

Bel ağrınız birkaç haftadan fazla sürdüyse, bir fizyoterapistle yapılan egzersiz programı rahatlama sağlayabilir ve sizi tekrar hareket ettirebilir. Manipülasyon ve mobilizasyon gibi manuel tedavilerin de faydalı olduğu gösterilmiştir.

Aktif kalmak bel ağrısı için en iyi şeydir.

Aktif tedaviler, sizin yaptığınız egzersizler ve hareketlerdir. Herhangi bir terapinin en önemli parçasıdırlar. Genel olarak, herhangi bir şekilde aktif kalmak bel ağrısı için en iyi şeydir. Egzersizler, belinizde esneklik, hareketlilik ve kuvvetin artmasına yardımcı olabilir. Bir fizyoterapist, sizin için tam olarak hangi egzersizlerin uygun olduğu ve bunların nasıl gerçekleştirileceği konusunda size tavsiyede bulunabilir. Kor (Core) kaslarınızı güçlendirmeyi amaçlayan egzersizler, bazen bel ağrısı için egzersiz programlarının bir parçası olabilir. Kor kaslarınız, midenizin etrafındaki karın kasları, sırtınızdaki kaslar ve pelvisinizin etrafındaki kaslardır. Bu egzersizler kısa vadede yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kor egzersizlerin uzun vadede genel egzersizlerden daha faydalı görünmediğine dair kanıtlar artmaktadır. Dolayısıyla bu tür egzersiz fizyoterapistinizin odaklandığı bir şey olmayabilir. Genel olarak aktif olmak daha önemlidir.