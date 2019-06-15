Bel Ağrısında Görüntüleme

Bel Ağrısı İçin MRI ve X-Ray Yanlış Alarm Verebilen Tıbbi Cihazlardır

Elbette her zaman yanlış alarm vermezler. MRI, mucize bir teknolojidir. Vucudun içindeki yumuşak dokuların net görüntülerini elde etme yeteneği değerlidir. MRI, gerçekten gerekli olduğunda ve iyi yapıldığında çok etkilidir. Ancak üzücü gerçek bel ağrısının çoğunda ihtiyaç duyulmamasıdır.

Bel ağrısı uzmanları uzun zamandır MRI veya izole X-ışını ile bel ağrısının nedenini güvenilir bir şekilde teşhis edemediklerini anladılar ve bunu yapmaya çalışmak, gerçekten zarar veren yanlış alarmları arttırdı. Erken MRI aslında işe yaramaz olandan daha kötüdür.

En önemli öneri, klinik durum ciddi ve inatçı nörolojik semptomlar gibi kötü olmadığı sürece, insanlara X-ışınları ve MRI tetkiklerinin uygulanmaması gerektiğidir. Yazarlar bu öneriyi “güçlü” olarak nitelendirdiler ve destekleyecek kanıtların “ılımlı” olduğuna inandılar.

Şimdi bu önerinin “daha güçlü, çok güçlü, gerçekten çok güçlü” olduğunu ve bunu destekleyen kanıtların “kurşun geçirmez” olarak kabul edilebileceğini düşünüyorum. Brinjikji ve arkadaşlarının 2015 yılındaki büyük bir incelemesinin sonuçlarını düşünün: dejenerasyon belirtileri hiç sorun yaşamayan sağlıklı insanların yüzde olarak çoğunda bulunur. “Pek çok görüntülemeye dayalı dejeneratif özellik normal yaşlanmanın bir parçasıdır ve ağrı ile ilişkisizdir. Bu görüntü, bu kişilerin yaşamlarının tam tarihini gösterir. Mevcut ağrılarıyla ilgili olabilecek yeni yaraları gösterir, ancak yıllar içinde biriktirdikleri izleri de gösterir.

Röntgenler ve MRI'lar insanları gerçekten korkutuyor! Bir şeyin kırık veya çarpık olabileceği fikrini kuvvetli bir şekilde pekiştirir, ve hiçbir şey bel ağrısı için korkudan daha kötü olamaz. Korku “arka katildir.

Görüntüleme çoğu zaman durumu netleştiremez veya teşhis sularını karıştırır. Bilimsel bir kanıt dağı, bel ağrısının bu test sonuçlarıyla gerçekten çok kötü bir şekilde ilişkili olduğunu açıkça gösteriyor. Ağrı çekmeyen birçok insanın belinde “yanlış” olan her türlü şey vardır.

Araştırmacılar hasta hakkında klinik bilgi içermeyen sadece MRI kullanarak teşhis koymaya çalıştıklarında neler olduğunu düşünün ya da araştırmacılar hasta hakkında sadece MRI kullanmayarak teşhis koymayı denediğinde ne olduğunu düşünün. Stenozun muhtemelen neredeyse her zaman ağrılı olduğu varsayımına dayanarak spinal kanal daralması olan hastaları aradılar. Başarısız oldular, çünkü gerçekte dar kanalları olan pek çok kimsenin ağrısı yoktu.

Amerikan Ağrı Derneği, bacaklarımız hissetmediği sürece gerekli olmadığını söylüyor.

Bel ağrısının etkisini ölçmenin en yaygın yollarından biri, çok dikkatlice tasarlanmış bir anket tarafından belirlenen“ engellilik ”tır. MRI, bel ağrısının değerlendirilmesinde yer aldığında, sakatlık daha da artmaktadır (daha yüksek puanlar). Bu nocebo bir etkidir (plasebo karşısında). Temel olarak, insanların omurgası ile ilgili yanlış şeyler aramak, insanların omurgasından korkmasına neden olur, bu da ironik bir şekilde hipertansiyona, duyarlılığa ve sakatlığa yol açar. Bel ağrıları fazla medikal hale getirildiğinde çok fazla tanı konulduğunda, korkutucu tedavi seçenekleri, insanların kendilerini daha da kötü hissetmelerine neden oluyor.

Etkili ve önemli olan hastanın klinik değerlendirme bulgularıdır.