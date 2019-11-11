Doğum ve Bel Ağrısı

Doğum Sonrası Gelişen Bel ve Sırt Ağrısı

Epidural Anestezi Bel ve Sırt Ağrısına Neden Olur mu?

Epidural anestezi ile gerçekleştirilen doğum sonrası, ilacın enjekte edildiği kateter bölgesinde kısa süreli sırt ağrısı olabilir. Bu nedenle, çoğu kadın epidural anesteziyi kronik veya uzun süreli bel ağrısı ile ilişkilendirme eğilimindedir. Gerçekten epidural ile kronik bel ve sırt ağrısı arasında bir bağlantı var mı?

Yapılan bazı retrospektif çalışmalarda doğum sırasında yapılan epidural analjezi ile sonrasında gelişen bel ağrısı arasında hafif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Howell ve arkadaşlarının yakın tarihli bir çalışması, epidural analjezi kullanımının kronik sırt ağrısı gelişimi ile ilişkili olmadığı sonucuna varmıştır. Diğer yapılan çalışmalar ise epidural analjezi alan anneler sırt gerginliklerine karşı daha az hassas olduklarından bel ve sırt ağrısı ağrısı geliştiğini öne sürmüştür. Ayrıca kötü sırt pozisyonlarının uzun süre kalmasına izin vererek doğum sonrası bel ağrısı gelişmesine neden olmuşlardır.

Doğum sonrası yaşanan sırt ağrısının olası bir diğer nedeni, epidural iğnenin kateter bölgesine yerleştirilmesi sırasında sırt kaslarında ve ligamentlerde travma oluşturmasıdır. Bununla birlikte bu ağrı kısa sürelidir ya da fizik tedavi vb. yöntemlerle kısa sürede ağrı giderilebilir.

Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği’nin söylediğine göre, “Bazı kadınlar epiduraldan birkaç saat veya gün sonra (kateterin yerleştirildiği yer) rahatsızlık duyuyor, ancak uzun sürmüyor” diyor. Daha geniş alanı kaplayan sırt ve bel ağrısı da gelişebilir. Bu ağrılar kısa sürelidir. Ancak uzun süre devam ediyorsa doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Bu durum haricinde de bel ve sırt ağrısı gelişebilir. Örneğin, hamilelik sırasında genişleyen rahminiz karın kaslarınızı gerer ve zayıflatır ayrıca sırtınızı gererek duruşunuzu değiştirir. Hamilelik sırasında (ve sonrasında) fazla kilo almak, yalnızca kaslarınız için daha fazla iş yapmak değil, aynı zamanda eklemleriniz üzerinde artan stres anlamına da gelir. Ayrıca hormonal değişiklikler eklemlerinizi ve bağlarınızı gevşetebilir. Ne yazık ki, tüm bu değişiklikler doğum yapar yapmaz ortadan kaybolmaz. Doğum sonrası dönemde başka faktörler de ortaya çıkmaktadır. Birçok yeni anne, yanlışlıkla emzirme döneminde iyi bir duruş kullanmayarak sırt problemlerini daha da kötüleştirir.

Öneriler

1. Duruşunuzun tüm çalışma ve dinlenme konumlarında doğru olduğundan emin olun.

2. Çalışma yüzeylerinin doğru yükseklikte olduğundan emin olun (özellikle bebeğinizin bezlerini değiştirirken)

3. Pozisyonları değiştirmeden veya aktiviteler gerçekleştirmeden önce karın ve pelvik taban kaslarınızı sıkın (Fizyoterapiste danışın)

4. Mümkünse ağır kaldırmaktan kaçının ancak kaçınılması mümkün değilse doğru kaldırma / taşıma teknikleri kullanın.

5. Görevler arasında sık sık dinlenme molaları verin. Topuklu ayakkabı giymekten kaçının.

6. Doğru ve etkili egzersiz programı için bir fizyoterapiste danışınız.

7. Ağrı uzun süredir devam ediyorsa ve şiddeti fazla ise doktorunuza başvurunuz. Uygun fizik tedavi ve diğer uygulamalar ile (ör. Manuel terapi) bu durum kontrol altına alınabilir.