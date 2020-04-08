Egzersiz ve POMC

Egzersiz Günlerce Metabolizmayı Uyarır

Psikonöroimmünoloji

Yapılan çalışmalar Egzersizin POMC nöronlarını günlerce aktive edebileceğini göstermektedir. Bu nöronlar kan şekeri ve enerji dengesinin önemli düzenleyicileridir. Bir çalışmada, melanokortin devresinin bir parçası olan POMC egzersiz ile ilişkilendirilmiştir.

Proopiomelanokortin (POMC), besin alımını azaltmak için melanokortin reseptörü (MC4) üzerinde merkezi olarak etki eden alfa-melanosit uyarıcı hormona (alfa-MSH) dönüştürülür. UT Southwestern Tıp Merkezi'nden yapılan yeni bir çalışma, farelerde metabolizmayı olumlu etkileyen POMC nöronlarının egzersizden sonra iki güne kadar aktif kaldığını göstermektedir. Çalışma Moleküler Metabolizma dergisinde yayınlandı.

Melanokortin devresi

Beyindeki melanokortin devresi, vücudun stimülasyon ve inhibisyon yoluyla gıda alımını düzenlemenin yollarından biridir. Bu devre hem insanlarda hem de farelerde bulunur. Melanokortinleri (peptit hormonları) serbest bırakan nöronlar, hipotalamusun çekirdek arkuatusunda bulunur.

Her şeyden önce, melanokortinler POMC'yi (pro-opiomelanokortinler) içerir. Bu nöronlar alfa-MSH salgıladığında, iştahta azalmaya, kan şekeri seviyelerinin düşmesine ve enerjinin artmasına neden olur. Bu nöronlar AgRP'yi serbest bıraktığında, aslında iştahı arttırır ve metabolizmayı azaltır. Önceki çalışmalar, diyet veya aç kalmanın bu sistemi olumlu etkileyebileceğini zaten göstermiştir. Ancak, sistem daha önce hiç hareketle ilişkilendirilmemişti.

Kısa ve uzun vadeli etkiler

Bu çalışmada egzersizin POMC ve NPY / AgRP üzerindeki etkileri eğitim fareleri ile ölçülmüştür. Üç adet 20 dakikalık koşu bandından oluşan bir egzersiz, altı saate kadar süren kısa süreli iştah kaybıyla sonuçlandı. Bir araştırmacı, "Bu sonuç sinirsel düzeyde insanların bir antrenmandan sonra neden hemen aç hissetmediklerini açıklayabilir." Dedi

Eğitimin uzun vadeli etkileri, glikoz metabolizmasını geliştirdiği bilinen POMC nöronlarında görülmüştür. Ek olarak, bu nöronlar leptin reseptörünü de ifade etmeleri durumunda daha uzun süre aktif kaldılar. Leptin, melanokortin devresini, açlık hormonumuz grelin ile birlikte düzenleyen tokluk hormonumuzdur.

Glikoz metabolizması için faydalar

Bir araştırmacı, bu nöronların aktivitesini değiştirmek için çok fazla egzersiz bile yapmıyor. glikoz metabolizması için. " Ayrıca, hareketle sinirsel bağlantının daha iyi anlaşılmasının, örneğin tip 2 diyabet hastalarına yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.

Diğer POMC fonksiyonları

POMC (pro-opiomelanocortin), beta endorfinler, melanin ve kortizol gibi birkaç nöropeptit ve hormonun öncüsüdür. Beta endorfinler, diğer şeylerin yanı sıra, güçlü bir analjezik etki veren glutamat ve P maddesinin salınımını azaltır. Kortizol, ADOM tarafından adrenal bezde POMC yoluyla salınır. Kortizol 'aktivite hormonumuzdur' ve glikozun vücudumuza salınması için önemlidir. Kısacası melatonin ile birlikte uyku-uyanıklık ritmimizi belirler ve bağışıklık sistemimizde ve strese yanıtımızda önemli bir rol oynar.Kortizol de hareket etmek için önemli bir hormondur ve kan şekeri ve enerji dengesi için yukarıda belirtilen faydaları sunmaktadır.