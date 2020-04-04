Epigenetik ve Bağışıklık

EPİGENETİK VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Psikonöroimmünoloji

Koronavirüs pandemisi genellikle yaşlıları etkilemektedir. Bunun en önemli nedeni çeşitli sebeblerle bağışıklığın yaşlılarda zayıf olmasıdır. Ancak bugünlerde koronavirüsü yenen yaşlılarda duyuyoruz (70-80 yaşlar). Bu epigenetik mekanizmalar ile açıklanabilir. Kısacası o yaşa gelene kadar sizi etkileyen beslenme, stres ve diğer çevresel etmenler (Sigara).

Epigenetik: DNA dizisinden bağımsız olarak hücrede gen ifadesini değiştiren epigenetik düzenlemeler, toksik maddeler, beslenme ve stres gibi çevresel faktörlerin etkisiyle fenotipte kalıcı değişikliklere neden olabilmektedir.

Yaşlılar gençlere göre hastalığa daha duyarlıdır, çünkü bağışıklık sistemi yaşlanma ile birlikte zayıflar. Bu yaşlanma herkes için aynı değildir. Son araştırmalar yaşa bağlı farklılıkların temel olarak epigenetik koşullardan kaynaklandığını göstermiştir.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, bağışıklık hücreleri üreten genler üzerindeki epigenetik belirteçleri belirlediler. Bu genler üzerindeki epigenetik belirteçlerin sayısının yaşlılarda gençlerden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Tek yumurta ikizlerindeki markörlerin sayısı yaşlı ikizlerde genç ikizlere göre önemli ölçüde daha farklıydı. Bu sapmalar o kadar büyüktü ki genetik değişikliklerle açıklanamazlar. Araştırmacılar, hastalığın başlangıcının sadece genetik etkiyi hesaba katmaması gerektiğini ve bağışıklık, sisteminin işleyişini etkileyen çevresel faktörlerin göz ardı edilemeyeceğini doğrulamaktadır.

Yaşlanma, bağışıklık hücrelerinin, bağışıklık sisteminin yapısında ve fonksiyonunda kademeli ve doğal bir değişikliğe neden olur. Bu bağışıklık yaşlanması, adaptif bağışıklıkta bir azalma ve kronik bir enflamatuar fazın gelişimi ile karakterizedir. Sonuç olarak, yaşlılarda enfeksiyon riski ve gecikmiş yara iyileşmesinin yanı sıra romatoid artrit, ateroskleroz ve tip II diyabet gibi çok sayıda kronik enflamatuar hastalık vardır. Hücre aracılı bağışıklıkta yaşa bağlı değişikliklere Th1 ve Th2 efektör hücre aktivitesindeki değişiklikler eşlik eder.

Th-1 sistemi hücresel sitotoksik, pro-enflamatuar bir sistem olduğunda, Th-2 sistemi humoral ve anti-enflamatuardır. Th1 ve Th2 sistemleri birbirini inhibe eder ve ideal olarak hücre aracılı ve humoral yanıtlar arasında homeostatik dengeyi korur. Ancak yaşlanma bu homeostazı bozar. Th-1 sisteminin sitokin sekresyonu yaşla birlikte azalır ve Th2 sisteminin baskınlığına doğru bir kayma meydana gelir. Bu tür değişimlerin, alerji semptomları (Th2 sisteminin aşırı aktivitesi) ile ilişkili veya onun alevlenme riskini arttırdığına inanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen araştırma, genetik faktörlerden çok epigenetik faktörlerin bağışıklık hücrelerinin yaşlanmasını etkilediğini göstermektedir. DNA ile yakından ilişkili olan ve DNA ile birlikte hücre çekirdeğindeki kromatini oluşturan proteinler histonlar epigenetik işaretlere duyarlıdır. Genç ve yaşlı yetişkinlerin bağışıklık hücrelerinin kromatinindeki histon modifikasyonlarının miktarı ve değişkenliği, yaşlanmanın bireyler arasında daha büyük farklılıklar ile ilişkili olduğunu gösterir. Bu farklılıklar genetik değişikliklerle açıklanamayacak kadar büyüktür. Yaşlanmaya bağlı kromatin değişikliklerine esas olarak kalıtsal olmayan etkiler neden olmaktadır.

Bağışıklık sisteminin genlerinin epigenetik değişikliklerini önlemeye mümkün olduğunca katkıda bulunmak gerekir . Beslenme ve uyku kalitesi, egzersiz miktarı, stresin derecesi ve yanıtı bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, “epigenetik” gıdaların eksikliği, vücudun epigenetik programlamasına dayanarak beklediği beslenme, zaten hastalığın başlangıcı için önemli bir risk faktörüdür.

Epigenetik gıdalar metilasyon üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Buna kolin (yumurta), betain (pancar, midye) ve metiyonin (balık, fındık), sülforafan (brokoli), omega-3 yağ asidi DHA (balık, deniz ürünleri), B vitaminleri (yumurta, lahana), yeşil sebzeler, kuşkonmaz, balık, kümes hayvanları) ve iyot (yosun, mantar, balık, kabuklu deniz ürünleri) dahildir