Fibromiyalji Yönetimi

Fibromiyaljide Bütüncül Yaklaşım

Çoğu insan için fibromiyalji, hap ve acıya maruz kalınan bir durum anlamına gelir. Şunu hayal edin: On saat uyuduktan sonra uyanmak, kendinizi tamamen tükenmiş ve günle yüzleşemeyecek kadar yorgun hissetmek… Kaslarınız ve eklemlerinizdeki yaygın ağrılar bazı günler o kadar kötü ki, bir kapı kolunu çevirmek veya ayakkabılarınızı bağlamak gibi basit işler yapamıyorsunuz. İki tutarlı düşünceyi bir araya getiremediğiniz ve ruh halinizin genellikle düşük olduğu sabit, kalın bir beyin sisi ile yaşamayı düşünün.

Daha da kötüsü, hepsinin kafanızda olduğunun söylendiğini hayal edin. Ya da bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını.

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, farklı insanlarda farklı semptomlarla kendini gösteren karmaşık bir durumdur. Her bireye bağlı olarak, bu semptomlar ara sıra hafif ila kronik ve ağır arasında değişebilir. Bununla birlikte, fibromiyalji hastalarının çoğunun belli bir dereceye kadar yaşadığı bazı “belirgin” semptomlar vardır: Genel ağrı, kronik yorgunluk (düşük enerji ve yorgunluk) ve bilişsel rahatsızlıklar (üzücü duygular ve düşük ruh hali).

Fibromiyaljili birçok kişi aşağıdakilerden muzdarip olabilir: irritabl bağırsak sendromu, kalitesiz uyku, zayıflamış mesane kontrolü, azaltılmış bir ağrı eşiği, gürültüye ve ışığa karşı toleranssızlık, hafıza sorunları, huzursuz bacak sendromu, ağrılı dönemler, baş ağrısı ve ödem.

Fibromiyaljinin Avustralya’daki toplam nüfusun yüzde iki ila beşini etkilediğine inanılmaktadır. Uzmanlar, en az beş milyon Amerikalı'nın Fibromiyalji ile yaşadığını tahmin ediyor. Henüz net olmayan nedenlerden dolayı, bu durum çoğunlukla kadınlarda yaşamlarının ortalarında görülür.

Fibromiyalji semptomlarının sübjektif doğası göz önüne alındığında, teşhis edilmesi çok zor bir durum olabilir. Sağlık uzmanları kanınız veya taramalar yoluyla Fibromiyalji değerlendirmesi yapamazlar. Bu kendisinin bildirdiği belirtilere dayanır. Bu nedenle, bir teşhis ve cevaplar hemen gelmezse, cesaretiniz kırılmasın. Açıkçası, bu belirtiler ayrıca sağlık uzmanınızın önce araştırmak isteyebileceği birçok durumda ortaya çıkar. Ayrıca, tüm doktorlar Fibromiyalji hakkında eşit derecede farkında değillerdir, bu nedenle bu durumu tedavi etmeye aşina ve kendinden emin bir sağlık kuruluşu bulmadan önce birkaç görüş almanız gerekebilir.

Fibromiyalji Nedenleri

Araştırmalar devam etmekte ve umut verici olmakla birlikte, açıkça tanımlanmış bir Fibromiyalji nedeni yoktur. Bununla birlikte, araştırmacılar bu duruma katkıda bulunabilecek ya da tetikleyebilecek birçok faktörün var olduğunu iddia ediyorlar: genetik, romatoid artrit, virüs ve enfeksiyon, ağrılı travma ya da yaralanma, ağrı sendromları ile önceki öykü, madde kötüye kullanımı, alerji ve gıda intoleransı, özellikle glüten buğday ve süt ürünleri, besin eksiklikleri, bağırsakta mikrobiyom ve stres dengesizlikleri.

Fibromiyalji hastalarının çoğunda, durumlarının fiziksel veya psikolojik de olsa travmatik bir olaydan sonra geliştiği bildirilmektedir.

Fibromiyalji'de, etkilenen dokular başka türlü sağlıklı görünür. Bu, uzmanların ağrının vücut tarafından tetiklenmediğine, beyinde tetiklendiğine inanmalarına neden oldu. Bu nedenle, bazı insanlar Fibromiyaljiyi “duyarlılık sendromu” olarak kavramlaştırmıştır. Fibromiyalji'li birinin beyni, diğer kişilerin normal olarak algılayacağı bazı uyaranlara duyarlı gibi görünmektedir.

Öncelikle, Fibromiyaljinin daha ciddi bir şeye dönüşecek bir hastalık olmadığını bilerek lütfen rahatlayın. Bu durumla yaşamak çok rahatsız edici olsa da ölümcül değildir ve eklemlerinize ve organlarınıza zarar vermez.

Fibromiyalji Yönetimi

Kendini geliştir (Eğitim)

İlk adım, eğitim ve bu durum hakkında daha fazla bilgi edinmek. Lütfen öğrenmeyi bırakma. Yeni araştırmalar ortaya çıkmaya devam ettikçe, bu alanda izlenecek daha çok şey olacağına eminim. Bir sonraki adım, Fibromiyaljinin sizi ve vücudunuzu kişisel olarak nasıl etkilediğini gerçekten anlamaktır.

Diyetini temizle

Bağırsak sağlığınız, diyetiniz ve otoimmün hastalığınız arasında tanınmış bir bağlantı olduğunu biliyor muydunuz? Enflamatuar yiyecekler bağırsaklarınızın iç yüzeyinde küçük “sızıntılara” yol açarak sindirim sisteminizdeki bakteri ve kimyasalların kan dolaşımına girmesine ve iltihaplanmalara neden olabilir. Bu süreç “sızdıran bağırsak sendromu” olarak bilinir ve Fibromiyalji gibi durumlara önemli katkı sağlayan bir faktör olabilir. İlk adım, buğday, glüten, süt ve şeker gibi klasik enflamatuar yiyecekleri ortadan kaldırmaktır. İkinci adım vücudu bir detoks programı ile desteklemektir.

Yeterli protein alımı

Kaslarımız ağrıyorsa, egzersizimizin azaldığını ve kas kütlesini kaybettiğimizi görebiliriz. Bu, daha güçlü ve daha zayıf, daha güçlü ve daha zayıf hissetme sarmalına yol açabilir. Yeterli miktarda protein almak kas kütlenizi korumanıza ve gücünüzü artırmanıza yardımcı olacaktır.

Takviye kullanımı

Yeterli magnezyum, selenyum, C Vitamini, Omega-3 yağları, D Vitamini, çinko, iyot ve B kompleksi vitaminlerinin Fibromiyalji'ye yardımcı olabilir. Bol miktarda antiinflamatuar besinleri yiyin. Omega-3 yağları, zerdeçal, zencefil ve kersetin, antienflamatuar özelliklere sahip olduğu kabul edilir.

Uyarıcıları bilin

Fibromiyalji hastalarının çoğu, semptomlarının farklı tetikleyiciler tarafından açıldığını veya kötüleştiğini fark eder. Bir 'semptom günlüğü' tutmayı ve semptomlarınızın belirli zamanlarda ne yaptığını kaydetmeyi deneyebilirsiniz. Sizinkinin henüz ne olabileceğinin farkında değilseniz, şu genel tetikleyicileri göz önünde bulundurun: Fiziksel efor, diğer enfeksiyonlar ve hastalıklar, stres ve endişe, hava ve mevsim değişiklikleri, alerjiler.

Ağrı korkusu ile hareket etmemekten kaçının

Sürekli ağrı korkusu ile yaşamak ve ağrı korkusu nedeni ile hareket etmekten kaçınmak sizi daha da kötü duruma sokar.

Stres Yönetimi

Stres ve hastalık arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Stres, vücudumuzda nihayetinde bağışıklık sisteminin iltihaplanmasına ve baskılanmasına yol açan hormonal, kimyasal ve fizyolojik olaylar zincirini tetikler. Stres ayrıca, acı ve olumsuz duygularla başa çıkma yeteneğimizi de azaltır.

Yaygın, etkili stres azaltma teknikleri şunlardır: meditasyon, olumlu ifadeler, sakinleştirici müzik, yatıştırıcı aromaterapi, hafif yoga, günlük tutma, danışmanlık / terapi ve günlük “kendini iyi hissetme” etkinlikleri uygulaması.

Kasları gevşetmek

Kas gerginliğini azaltmanın en iyi yolu düzenli masaj yapmaktır. Bu öneri kesinlikle herkes için değildir. Ancak bazı insanlar düzenli masajın Fibromiyalji hastalığına birçok yönden yardımcı olabileceğini düşünüyor. Daha önce de bahsettiğim gibi, masaj sizi rahatlatabilir ve stres düzeylerini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ancak masaj aynı zamanda gergin kasları ve Fibromiyalji ile birlikte gelen kas ağrısını hafifletmeye de yardımcı olabilir. Benzer şekilde, bazı çalışmalar akupunkturun Fibromiyalji'nin fiziksel ağrı semptomlarını azaltmada da etkili olabileceğini göstermiştir.

Daha kaliteli uyku

Bol miktarda kaliteli uyku almak, insan vücuduna muhteşem bir şekilde restoratiftir. Uyku aynı zamanda belirtileri de etkileyebilecek stres ve kaygıya karşı dayanıklılığımızı arttırır.

Sıcak-Soğuk deneyimi

Basit ısı ya da soğukluk uygulaması, fibromiyaljinin kas-iskelet sistemi semptomlarında büyük bir fark yaratabilir. Isı paketleri, sıcak su şişeleri, saunalar veya sıcak bir banyo, ağrılı kas ve eklemlerin sertliğini yatıştırır. Diğer insanlar soğuk uygulamanın semptomlarını daha iyi gidermeye yardımcı olduğunu bulur. Sizin için en iyi olanı bulmak için deney yapın.

Liste tutun

Hepimizin beynimizin sisli olduğu ve doğru düşünmenin zor olduğu günleri vardır. Bu Fibromiyalji hastaları için günlük bir varlık olabilir. Görevleri veya hatırlamanız gereken şeyleri not almak için "yapılacaklar" listesini veya benzer bir telefon uygulamasını el altında bulundurun. Her günün başında, notlarınıza geri dönün ve tekrar başvurabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz yeni bir 'yapılacaklar' listesi yapın. Bu, işlerin halledildiğini ve zihinsel alanınızda saklamanıza gerek olmadığını bilerek büyük bir rahatlık verebilir.

Özet olarak fibromiyalji, bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Tek bir tedavi konsepti ile fibromiyalji yönetimi yapılamaz. Beslenme, takviye kullanımı, egzersiz, manuel terapi, akupunktur, stres yönetimi, ağrı eğitimi, vücudun doğru kullanımı vb. gibi yöntemler ile bütüncül bir bakış açısı yakalamak gerekir. Bu uygulamalar herhangi bir hastalığı tedavi etmek, teşhis etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Bunlar bilgi ve eğitim amaçlıdır. Tıbbi durumla ilgili sorularınız için ve herhangi bir diyet, egzersiz veya sağlıkla ilgili başka bir programa başlamadan önce doktorunuza veya başka bir nitelikli sağlık uzmanına danışın.