Gama aminobütirik asit (GABA)

Psikonöroimmünoloji

Fibromiyalji-Kronik Ağrı- Stres-GABA

Besin açısından yetersiz beslenme, egzersiz ve sosyal temas eksikliği, duygusal stresin yanı sıra çevresel toksinlerin varlığı ve / veya uyku eksikliği de insan olarak dengesiz olmamıza yol açar. Vücudumuzdaki iç ortam her zaman dengede olmaya çalışır. Evrimde sıklıkla açlık, susuzluk, ısı, soğuk gibi yaşadığımız kısa, şiddetli stres uyaranları bizi bu homeostazdan çıkarır ve bizi önemli bir sürede homeostaza geri döndüren hareket mekanizmalarını belirler. Bu durumda, sağlığın korunması için sağlıklı ve çok önemli olan kısa vadeli, fizyolojik bir hormetik uyarıcıdan bahsediyoruz. Bu bizi esnek tutar.

Öte yandan, mevcut toplumumuzda maruz kaldığımız stres uyaranları, hareket eksikliği, ekranlar veya kimya endüstrisi tarafından yaratılan yeni çevresel toksinlerin varlığı, insan evriminde genellikle kısa vadeli değildir ve genellikle çok yenidir. Şüphesiz şu anki Corona salgını gibi bir pandeminin bu belirsiz zamanlarında, birçok insan uzun süreli stres altındadır.

HPA ekseni

Beynimiz her zaman bir stres uyaranı algıladığında, bir nöroendokrinolojik sistem aktive edilir: hipotalamus-hipofiz-adrenal eksen (HPA ekseni). Bu HPA ekseni uzun bir süre aktifleştirilirse ve günümüzde birçok insanda olduğu gibi homeostaz uzun bir süre rahatsız edilirse, uzun süreli kortizol üretimi büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Bir sağlık uzmanı olarak en önemli müdahalelerden biri, vücudun homeostazını geri yükleme fırsatına sahip olması için HPA eksenini sakinleştirmektir.

HPA eksenini susturmak için ilginç bir etki mekanizması nörotransmitter GABA'dır. Bu, yeterli uyarıcı sinyaller iletilir iletilmez beynimizin her yerinde uyaranları yavaşlatan ana inhibitör (inhibitör) nörotransmitterimizdir. Aşırı uyarıcı sinyaller beynimize zarar verebilir. GABA ayrıca HPA eksenini de engeller (Stres).

GABA

GABA eksikliği huzursuzluk veya endişe, panik atak, uykusuzluk, baş ağrısı, bağımlılık, depresyon, epilepsi, Parkinson ve bilişsel düşüş ile ilişkilendirilmiştir. Nörolojik sistemimize ek olarak, diğer organların da inhibitör nörotransmitter GABA'yı kullandığı göz önüne alındığında, bir GABA eksikliği de yüksek tansiyon, diyabet, karaciğer bozuklukları, böbrek bozuklukları ve alerjilerle bağlantılıdır.

GABA üretimini artırma stratejileri şunlardır. GABA'nın doğal gıda kaynakları arasında bakla, yeşil (yaprak) sebzeler, domates, soğan, serbest gezinen tavuk yumurtaları, taze kabuklu yemişler ve tohumlar bulunur. Endojen GABA üretmek için yeterli yapı malzemeleri ve kofaktörler gereklidir. GABA, glutamik asitten, glutamat dekarboksilaz (GAD) enziminin etkisi altında, kofaktör piridoksal-5-fosfat (aktif B6 vitamini) ile sentezlenir. GABA'yı bir takviye ile desteklemek de vücudunuzun GABA'sını hızlı bir şekilde yenilemenin iyi bir yoludur. GABA'yı uyarmak için fitoterapi kullanmayı düşündünüz mü? Birçok bitki GABA içerir. Bazı örnekler Camellia Sinensis, Valeriana Officinalis, Hypericum Perforatum ve Passiflora Incarnata'dır.

Ek olarak, beyin için tüm anti-enflamatuar müdahaleler ilginçtir. GABA üretimi beyindeki enflamatuar aktivite ile azalır. Omega-3 yağ asitleri nöro-inflamasyonu inhibe etmek için çok önemlidir. Beyindeki Omega-3 yağ asitleri kortizol üretimini doğrudan engeller.

Son olarak, bağırsak mikrobiyomu ile GABA üretimi arasında güçlü bir bağlantı vardır. Bağırsak mikrobiyomumuz GABA üretimi yapar. Bağırsaklarımız doğru bakterileri içeriyorsa GABA'nın kendisini üretebilir. Bağırsak sağlığı da bir kişinin aşırı aktif HPA eksenine sahip olup olmadığını göz önünde bulundurmak için bir faktördür.

?GABA'nın HPA ekseni üzerindeki engelleyici etkisini ve GABA'yı uyarmak için yapabileceğiniz müdahaleleri açıkladık. Bir beslenme müdahalesi, nöroenflamasyonu inhibe eden bir müdahale (omega-3), mikrobiyom üzerine bir müdahale (probiyotikler dahil) ve GABA içeren veya doğrudan GABA'yı destekleyen bitki ekstrelerinin kullanımını içerir.