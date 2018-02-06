Hamilelikte Bel Ağrısı

Hamileliğin fiziksel etkilerinden birisi de bel ağrısıdır. Her 4 kadından 3'ünde bel ağrısı gelişmektedir. Bunun en önemli nedeni, gebelik boyunca omurga ve pelvis bölgesine binen yükün artmasıdır. Bazı hormonların da gebelik boyunca salgılanması bel ağrısının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Özellikle hamilelikte salgılanan "relaksin hormonu", kasları ve eklemleri doğumu kolaylaştırmak için gevşetir, bu da bel ağrısının gelişimine katkıda bulunur.

Hamileliğin başlaması ile postürde değişiklikler de başlar. Bu nedenle hamilelik boyunca postür egzersizleri önemlidir. Başınız ve omuzlarınız dik, mümkün olduğunca öne eğilmeden gergin vaziyette durmaya özen gösterin. Araba kullanırken doğru postürde olduğunuzdan emin olun. Sandalye ya da koltukta otururken, sırt bölgenizi destekleyecek bir yastık kullanın. Yerden bir eşya alırken mutlaka dizlerinizi bükün ve dik pozisyonunuzu koruyun. Doktorunuzdan onay alarak düzenli egzersiz ve yürüyüşler yapın.

Hamilelik döneminde yoga, beden ve ruhen doğuma hazırlık için size yardımcı olur. Yoga ile öğreneceğiniz nefes egzersizleri doğum esnasında işinizi kolaylaştırır. Hamile kadının fiziksel kondisyonu korunur. Duruş bozuklukları en aza indirilir. Yogaya başlamadan önce doktorunuzdan mutlaka onay alın. Çünkü hamileliğin bazı dönemlerinde yoga önerilmez, bu nedenle yogayı bir uzman kontrolünde yapmalısınız.

Hamilelik döneminde bel ağrısı problemlerinde manuel terapi güvenli ve etkilidir. Ağrılı dönemlerde uygulanan güvenli teknikler ile belirgin oranda rahatlama sağlanır. Bantlama tedavisi de bu dönemde ağrılar için tercih edilebilir.