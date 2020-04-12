Homosisteinin Önlenmesi ve Tedavisi

Psikonöroimmünoloji

Artmış homosistein, kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Bu risk diyet ve B6, B12 vitaminleri ve folik asit takviyesi ile azaltılabilir. Ama hangi yiyecekler en iyi yardımcı olur? Ve ne kadar takviye edilmelidir?

Homosistein, amino asit metiyoninin yüksek dozda toksik bir metabolik ürünüdür ve diğerlerinin yanı sıra serbest radikal reaksiyonlarının güçlü bir başlatıcısıdır. Bu maddenin vücudumuzda oynadığı rolün keşfi, son 10 yılın en önemli klinik bulgularından biri olarak kabul edilir.

Kolesterolden daha önemli risk faktörü

Kolesterol hipotezi, yüksek kolesterolü olan kişilerin daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğunu belirtir. Bununla birlikte, toplam 68.000 kişiyi kapsayan çok sayıda çalışmanın gözden geçirilmesinde "kötü" LDL kolesterolün o kadar da kötü olmadığı keşfedilmiştir. Araştırmacılara göre, tüm çalışmalar yaşlılarda yüksek LDL kolesterol ve kardiyovasküler hastalık arasında bir ilişki olmadığını veya ilişkinin ters orantılı olduğunu bulmuştur. İkincisi, LDL kolesterolünün de sağlıklı olabileceği anlamına gelir; araştırmacılara göre Parkinson ve Alzheimer'a karşı bile koruma sağlayabilir. Bu homosistein ile farklıdır.

Kolesterolden daha yüksek homosistein düzeyleri, kardiyovasküler hastalık gelişimi için önemli bir risk faktörü gibi görünmektedir. Homosisteinin kan damarı duvarına zarar verebileceği, plak oluşumuna ve daha az elastik kan damarlarına yol açabileceği ve böylece kan akışını engelleyebileceğine dair artan bilimsel kanıtlar vardır. Homosisteinin ayrıca trombosit kümelenmesini desteklediği düşünülmektedir. Zamanla bu kalp krizi veya inme ile sonuçlanabilir. Nöral tüp defektleri, yaşlılarda (demans) zihinsel düşüş ve romatoid artrit gibi diğer durumlar da yüksek homosistein düzeyiyle ilişkilendirilmiştir.

Bozulmuş homosistein metabolizması

Birçok insanda homosistein metabolizması bozulur ve homosisteinin birikmesine izin verilir. Nüfusun yaklaşık %9'u ve kardiyovasküler problemleri olan hastaların yaklaşık %20'si, homosisteinin yeterli şekilde parçalanmasını önleyen genetik bir anormallikten muzdariptir. Bu nedenle bu insanlar kan homosistein düzeylerini büyük ölçüde yükseltmiştir. Ancak, B6 vitamini, B12 vitamini ve özellikle folik asitin göreceli eksikliklerinin homosistein düzeylerini büyük ölçüde artırabilmesi de önemlidir.

B6 vitamini, B12 ve folik asit, yüksek bir homosistein seviyesini normalleştirmek için gerekli olan maddelerdir. Bu üç B vitamininin tümü, bir metil grubunun (-CH3) transfer edildiği önemli bir biyokimyasal süreç olan vücuttaki metilasyon reaksiyonlarında önemli bir rol oynar. Folik asit ve B12 vitamini gerekli metil gruplarını sağlar. Metiyoninin zararlı homosisteinden reformasyonu, bir metilasyon reaksiyonunun önemli bir örneğidir. Bununla birlikte, iyi işleyen metilasyon, vücuttaki nörotransmitterlerin sentezi ve DNA sentezi gibi diğer birçok önemli reaksiyon için de gereklidir.

B vitaminleri bakımından zengin beslenme

Yaklaşım her zaman beslenme ile başlar. Eski yiyeceklerimiz B vitaminleri, meyve, fındık, balık, kabuklu deniz ürünleri, kabuklulardan olşuyordu. Çağdaş diyetimiz ağırlıklı olarak işlenmiş ve kırmızı et (B12 açısından zengin), margarin, süt ürünleri, rafine tahıllar ve şekerlerden oluşmaktadır. Dahası, mikrobesinler bu enerji zengini ve kolayca sindirilebilir gıdalardan büyük ölçüde kayboldu.

Primal beslenmeye ek olarak, Akdeniz diyeti vücutta artan vitamin ve mineral seviyeleri ile de ilişkilidir. Akdeniz yemekleri ağırlıklı olarak meyveler, sebzeler, kompleks karbonhidratlar, zeytinyağı, kırmızı şarap, balık ve beyaz etten oluşur. Primal beslenme gibi, ortalama bir Batı diyetinden daha fazla B vitamini sağlar. Bu B vitaminleri daha düşük homosistein içeriğine katkıda bulunur.

Homosistein çok yüksekse, Amerikan Kalp Derneği Beslenme Komitesi günde 2.5 mg folik asit, 0.5 mg B-12 vitamini ve 25 mg B6 vitamini takviyesi yapılmasını önerir (sağlıklı bir diyete ek olarak). Böylece beslenme ve takviye ile hem önleyici hem de iyileştirici çok şey mümkündür.