Kabızlık ve bütüncül yaklaşım

Psikonöroimmünoloji- Fonksiyonel Tıp- Osteopati

Sindirim sistemi sağlıklıysa, kişi günde bir ila iki kez iyi şekillendirilmiş bir dışkılama yapmalıdır. Dışkı çıkarması zor veya ağrılıysa veya bağırsak hareketleri haftada üç defadan az oluyorsa buna kabızlık denir. Her yaşta herkesi etkileyebilecek yaygın bir durumdur.

Kabızlığa katkıda bulunabilecek birçok farklı faktör vardır. Bunlar şunları içerir:

Lif alımı:Lif, bitki besinlerinin sindirilemeyen kısmıdır. Bağırsakların içindeki bir fırça gibi davranarak atık maddeyi süpürmeye yardımcı olur. Lif eksikliği, yiyeceklerin sindirim sisteminde daha yavaş hareket etmesine neden olabilir. Buna ek olarak, dışkılar lif tarafından düzgün bir şekilde şişirilmediğinde, sindirim sistemi tahliye mekanizmalarını harekete geçirme olasılıkları daha düşüktür.

Sıvı alımı:Su, iyi şekillendirilmiş bir dışkının bir başka önemli bileşenidir. Sıvı alımının olmaması veya çayın fazla tüketilmesi, dışkının kurumasına ve daha zor geçmesine neden olabilir.

Bağırsak florası dengesizlikleri:Dışkının yaklaşık %30'u bakteridir ve bağırsaktaki bakteri dengesi, bağırsak hareketlerinin tutarlılığı ve sıklığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bağırsakta kötü bakteri veya parazitlerin neden olduğu bir enfeksiyon kabızlığa neden olabilir.

Azaltılmış sindirim işlevi:Sağlıklı sindirim, yiyecekler bir sonrakine geçmeden önce her aşamada etkili bir şekilde çalışmaya dayanan dikkatlice koordine edilmiş bir süreçtir. Mide asidi eksikliği (Mide ilaçları), düşük seviyelerde sindirim enzimleri veya safra eksikliği, bağırsaklarda yanlış sindirilmiş yiyeceklere neden olabilir. Bu, geçiş süresini yavaşlatabilir ve kabızlığa katkıda bulunabilir.

Stres:Stresli zamanlarda, acil tehditle başa çıkmak için kaynaklara öncelik vermek amacıyla tüm sindirim süreçleri azaltılır. Bu nedenle, uzun süreli stres, kabızlığa yol açacak veya kabızlığı kötüleştirecek şekilde sindirim işlevini etkileyebilir.

Hormon dengesizlikleri:Az çalışan bir tiroid bezi veya kadınlık hormonlarında östrojen ve progesterondaki dengesizliğin her ikisi de kabızlığa yol açabilir.

İlaçların yan etkileri:Birçok ilaç yan etki olarak kabızlığa neden olabilir. Örnekler arasında ağrı kesici kodein, antidepresanlar ve antikonvülsanlar yer alır.

Müshillerin aşırı kullanımı:Şiddetli kabızlığın şüpheli nedenlerinden biri, müshillerin aşırı kullanımıdır, örneğin sinameki, laktuloz ve Epsom tuzları. Bu ürünlerin kronik kullanımı, işlevlerini tehlikeye atarak kolonun sinirlerine veya kaslarına zarar verebilir.

Kabızlığın tıbbi tedavisi genellikle reçeteli laksatifleri içerir. Başlangıçta, lifli içecekler şeklinde yığın oluşturan müshiller sunulmaktadır. Bunlar işe yaramazsa daha güçlü müshil veya müshil fitiller önerilebilir. Çok şiddetli vakalarda, dışkıyı sindirim sisteminden çıkarmak için tıbbi bir lavman veya prosedür gerekebilir.

Psikonöroimmünolojik Fonskiyonel Tedavi

Psikonöroimmünoloji, kabızlığın neden var olduğunu anlamayı ve normal bağırsak işlevini doğal olarak geri kazanmayı amaçlar. Kabızlığa işlevsel bir yaklaşım şunları içerebilir:

-Uygun bağırsak işlevine yardımcı olan lif ve süper yiyecekler açısından zengin bir gıda planı uygulamak

-Optimum sindirim işlevi için sıvı alımını dengelemek

-Sindirim işlevini değerlendirmek, herhangi bir bakteri dengesizliğini belirlemek ve bağırsak enfeksiyonlarını kontrol etmek için kapsamlı bir sindirim analizi

-Optimal sindirim işlevini desteklemek için takviyeler ve / veya şifalı bitkiler kullanmak

-İç sakinliği destekleyen yaşam tarzı değişiklikleri ve takviyeler kullanarak stres yönetimi yapmak

-Hormonal değerlendirme ve gerektiğinde hormon seviyelerini doğal olarak yeniden dengelemek için bir protokol uygulamak

-Çok fazla life ihtiyacınız var. Avcı-toplayıcı olarak biz insanlar günde 100-150 gram lif alırdık. Günümüzde çoğu modern insan günde 8 gram alırsa şanslı.

-Ayrıca kabızlığa neden olan gıdalardan da kaçınmanız gerekir. Süt bu listenin başında gelir ve glütende ona yakındır. Bunlardan en az üç hafta vazgeçmeniz, sindiriminizi ve genel sağlığınızı olumlu etkiler.

-Düşük yağlı diyetler, sağlıklı olarak lanse edilmesine rağmen kabızlığa büyük ölçüde katkıda bulunabilir. European Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir klinik çalışma, 11 erkeği iki hafta boyunca yüksek yağlı diyete koydu ve düşük yağlı diyetle karşılaştırıldığında, yüksek yağlı diyetin mide boşalmasını hızlandırdığını buldu.

-Sardalya ve somon gibi yabani yağlı balıklar, (sindirim sistemini yağlayan) zeytinyağı ve avokado gibi birçok akıllı sağlıklı yağ kaynağını dahil etmeniz gerekir

-Bir başka BÜYÜK kabızlık suçlusu magnezyum eksikliğidir. Bu küçümsenmemiş mineralden yeterince yemiyoruz (magnezyum açısından zengin yiyecekler fındık, fasulye ve yeşillikleri içerir) ve ayrıca kronik stres, çok fazla kafein ve şeker ve toksik aşırı yükleme gibi şeyler genellikle magnezyum seviyelerini tüketir. Bol miktarda magnezyum açısından zengin yiyecekler yiyor olsanız bile, muhtemelen optimum seviyeleri elde etmek için takviye yapmanız gerekir. Günlük 200 mg ila 1.000 mg magnezyum sitrat kullanın. Günde bir veya iki kez gidene kadar dozu yavaş yavaş artırın. Çok fazla alırsanız, gevşek dışkı alırsınız. Eğer bu olursa, biraz geri çekilin.

-C vitamini başka bir büyük kaka indükleyicisidir. Magnezyum takviyesi ile birlikte günde 2.000 ila 4.000 mg veya daha fazla alabilirsiniz. Aynı ilke burada da geçerlidir: Dışkı gevşemeye başlarsanız, biraz geri çekilin.

-Probiyotik kullanımı kabızlıkta önemlidir. Egzersiz büyük bir müshildir. Bağırsakları hareket ettirmek için vücudunuzu her gün hareket ettirin.

-Yukarıdaki ipuçlarını kullandıktan sonra hala zorlanıyorsanız, o zaman tiroidinize baktırmayı düşünün. Sıklıkla gözden kaçan bir suçlu, 5 kadından 1'ini ve 10 erkekten 1'ini (yaklaşık yarısı teşhis edilmemiş veya uygun şekilde tedavi edilmemiş) etkileyen yavaş bir tiroiddir.

Osteopatik Tedavisi

Osteopati, ciddi hastalık dışlandığında kabızlığa yardımcı olabilir. Osteopatik tedavi, sindirim sistemi ve ilgili kas-iskelet yapılarının normal işlevini yerine getirebilir ve kabızlık için uygun bir tedavi sağlayabilir. Tedavi, sadece kolonla değil, kişiyle de olanların hikayesini anlamak için ayrıntılı bir konsültasyonla başlar.

Osteopati, kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi ve lenfatik işlev bozukluğu dahil olmak üzere vücuttaki işlevsel ve yapısal dengesizliklere yardımcı olur. Organlar, fasya ve kas-iskelet sistemi ile ilgili hareket ve askıya alma dinamiklerini değerlendirir ve tedavi eder, böylece bir kişiyi canlandırır ve ağrı, işlev bozukluğu ve kötü duruş semptomlarını giderir.

Viseral osteopati, zamanla birikebilen sindirim organlarını çevreleyen fasyadaki gerginliği gidermeye yönelik miyofasiyal teknikler içerir. Bu teknikler kabızlığı tedavi etmede etkilidir. Osteopatik manipülasyonun diğer bir odağı eklem artikülasyonu, kraniyal osteopati ve omurga ve pelvisin miyofasiyal salınımıdır.

C1 atlas, vagus ve ilieoçekal kapak disfonksyionlarının neden olduğu kabızlık ve bunların tedavi prosedürleri ile ilgili yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Kabızlık, iyi değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Beslenme, vitamin, takviye, hormonal sorunlar, boyun problemleri, C1 atlas disfonksiyonları, ileoçekal kapak disfonksiyonları, vagus tonüs bozukluğu ve stres gibi birçok faktör etkili olabilir. Geçirilmiş karın ameliyatlarına bağlı yara dokuları, sezeryan skarları, apandisit operasyonları, eksik ve problemli dişler ve çene eklem problemleride kabızlığa neden olduğu için değerlendirilmelidir.