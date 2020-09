Klinik Psikonöroimmünoloji (PNI)

İnsan psikolojisi, bağışıklı sistemi , sinir sitemi ve hormon sistemi arasındaki bağlantıları araştıran bir bilim dalıdır. Hastanın zihinsel durumunun hastalıkları ve şifayı etkilediğini söyler.



Psikonöroimmünoloji sözcüğü, New York Rochester’daki Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi’nin psikiyatri bölümünde bir araştırmacı olan Robert Ader tarafından türetilmiştir. Ader yaptığı araştırmalarda stres ve anksiyete gibi durumların ve çevresel faktörlerin bağışıklık sistemini etkilediğini göstermiştir. Sonrasında bağışıklık sistemi ile diğer zihinsel ve ruhsal süreçler arasındaki etkileşimleri keşfeden yüzlerce araştırma gerçekleştirilmiştir.



PNİ bir çeşit kişiye özel araştırma metodudur. Normalde insan vücudu her durumun altından kalkabilecek kadar güçlüdür, eğer kişide bir hastalık oluştuysa altında daha önceden yaşanmış ve iyileşmemiş bir travma olma ihtimali çok yüksektir. PNİ de bu travma, bu travmanın neden iyileşmediği ve iyileşmeyen bu travmanın sebep olduğu fizyolojik durumlar tespit edilir.



Tıpta hastalık bir fotoğraf gibidir. Örneğin bir kişide diabet varsa tıpta diabetin varlığıyla ilgilenilir. PNİ ise hastalığa bir film gibi bakar hastalık PNİ'de filmin son sahnesidir. Yani örneğin kişide diabet varsa bu kişi diabet olana kadar neler yaşadı, ilk önce ne oldu sonrasında hangi hastalıkları geçirdi de diabet gelişti ona bakar. Yani hastalığın sebebi ve gelişme yollarıyla ilgilenir.



Tedavide ise hastalığın sebebini ve gelişim yollarını birlikte çözer. Semptomatik (semptomlara yönelik) tedavi değil sebebe yönelik tedavi yapar.



Her ne kadar pek çok bilim insanı ilk başta PNI’nın bulgularını kuşkuyla karşılamış olsada, 21. yüzyılın başlamasıyla bu alan geniş ölçüde güvenilirlik kazandı. Hala pek çok yeni araştırma yürütülmektedir ve PNI’ya ithaf edilmiş birçok akademik yayın vardır. 21. yüzyılın ilk yıllarında ABD Halk Sağlığı Servisi PNI alanında yüzlerce araştırmaya ödenek vermiştir. PNI bilhassa, kanserli ve depresyonlu hastalarla ilgilenen araştırmacılar ve bakıcılar için aydınlatıcı olmuştur.

PNI'nin kullanılabileceği durumlar;

- Depresyon

- Kilo kontrolü

- İnsülin Direnci

- Diabet

- Polikistik Over Sendromu

- Ankilozan Spondilit

- Romatoid Artrit

- Sistemik Lupus Eritamatus

- Astım

- Alerji

- Otizm

- Gastrit

- Multiple Skleroz

- Sedef

- Ülseratif Kolit

- Chron Hastalığı

- Kronik Yorgunluk Sendromu

- Dermatid

- Psoriasiz

- Migren

- Ürtiker

- Egzama

- Fibromyalji

- İrritabl bağırsak hastalığı