Kronik Yorgunluk

Psikonöroimmünoloji

Yorgunluk, psikonöroimmünolojik uygulamada yaygın bir şikayettir. Bununla birlikte, bu semptomun izole olarak tedavi edilmesi önerilmez. Önce nedene daha derinlemesine nüfuz etmek çok daha iyidir. Yorgunluk nereden geliyor ve hastalarda enerjinin tekrar serbestçe akmasına izin vermek için ne yapabiliriz?

Gıdalardan enerji

Makromoleküller karbonhidratlar, proteinler ve yağlar diyet kaynaklarımızdır. Bir gram karbonhidrat 4 kcal, yağ 9 kcal ve protein 4 kcal sağlar. Vücudumuzda oksitlenirler. Ekstramitokondriyal, anaerobik bir süreç olan glikolizde gerçekleşir. Bu, çok az enerji açığa çıkaran glikozun parçalanmasıdır. Piruvat ve NADH oluşur. Piruvat oksitlenir ve böylece oksijen ile intramitokondriyal dönüşüm için bir enerji kaynağı oluşturur.

Adenosin difosfat, adenosin trifosfata dönüştürülür.Vucuttaki birçok enzimatik reaksiyonda kofaktör olan ve hücrede enerji gerektiren işlemlerde tüketilen bir nükleotittir. Aerobik dönüşümdeki verimlilik, anaerobik dönüşümdeki verimlilikten 13 kat daha fazladır, ayrıca laktik asit, anaerobik dönüşümün bir yan ürünüdür.

B vitaminleri, magnezyum, çinko ve demir, mitokondride işlem için gerekli besinlerdir. Koenzim Q10, ATP fosfatları arasındaki bağda enerji depolamak için gereklidir. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda, dış fosfatlar arasındaki bağ kırılarak depolanmış enerji açığa çıkar. ADP böyle oluşturulur.

ADP'den tekrar ATP yapmak için kreatin fosfat gereklidir. Adenosin trifosfatın rejenerasyonu sırasında, 2 adenosin difosfat molekülü birleştirilir. Geri kalan moleküle adenosin monofosfat denir. Bu amonyak (beyin toksik) ve ürik asit (gut, romatizma) ile ilişkilendirilmiştir.

Yorgunluk ve aşırı rafine beslenme

Çok fazla rafine karbonhidrat tükettiğimizde, bu kan şekerinde çok hızlı bir artışa neden olur. Sonuç olarak, insülin üretimi de keskin bir şekilde artar ve hiperinsülinemi durumu yaratır. Sonra kan şekerinin tekrar keskin bir şekilde düştüğü ters bir reaksiyon oluşur. Hücrelerde ve organlarda enerji sağlamak için kanda yeterli glikoz yoktur. Bu, hastaların yorgun ve aç hale getirir ve şeker ihtiyacını arttırır. Bu alındığında, enerji seviyesi geçici olarak tekrar yükselir, ancak kısa süre sonra hiperinsülinemi tekrar gelişir. Kısır döngü doğar.

Bu uzun bir süre devam ettiğinde, bir şeker bağımlılığı gelişir. Uzun vadede bu insülin direncine yol açabilir; karbonhidratlar artık hücrede bırakılmaz ve çok uzun süre kanda kalır, daha sonra yağ olarak saklanırlar. Yorgunluk kronikleşir, yemek yemek sadece kısa bir süre artar ve sonra sorunlar tekrar başlar. Bu çemberi kırmak için insanların farklı yemesi (daha az rafine karbonhidrat ve daha fazla meyve ve sebze) ve daha fazla egzersiz yapması son derece önemlidir.

Düşük dereceli inflamasyon

Kronik glikoz eksikliği olduğunda ek bir immünolojik problem ortaya çıkar. Yetersizlik beyni alarma geçirir, bu da stres eksenlerinin aktivasyonunu tetikler. Adrenalin, kortizol ve glukagon üretilir ve amino asitlerden glikoz oluşumunu sağlar. Kas dokusu ve immünoglubulinler (IgA, IgM ve IgG) için önemli olan BCAA'lar parçalanır. Bağışıklık sistemi zayıflar.

Bağışıklık sistemi fiziksel bariyerlerden başlar. Cilt, gastrointestinal sistem, akciğerler, burun ve gözler patojenleri önleyebilir. Bir patojen içeri sızmaya başlarsa, önce doğuştan gelen bağışıklık sistemi etkinleştirilir. Daha sonra edinilen bağışıklık sistemi aktive edilir. Fiziksel bariyer geçirgen bir bağırsakta kırılır. Bağışıklık sisteminin aktivasyonuna ve dolayısıyla düşük dereceli inflamasyona neden olur. Aktif bir bağışıklık sistemi çok fazla enerjiye mal olur; bir derecelik ateşin maliyeti günde yaklaşık 250 kcal'dir.

Vucutta Düşük dereceli İnflamasyon, aşırı yorgunluk ile ilişkilidir. Egzersiz ve sosyal temaslardan kaçınılır, libido azalır, iştah bozulur ve ağrı hassasiyeti artar. Ek olarak, vücut kompozisyonu değişebilir. Kas atrofisi ve artan yağ depolaması sıklıkla görülür. Ancak, düşük dereceli inflamasyonu tedavi etmek, hastaların elbette enerji sağlayabildiği sürece nispeten kolaydır. L-glutamin, pre- ve probiyotiklerle başlayabilen sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu, açık havada yeterli egzersizle birleştirildiğinde bağışıklık sisteminin çok daha iyi çalışmasını sağlar.

Stres

Bir stres etkeni, savaş ya da kaç mekanizmasını (sempatik) harekete geçirir. Vücut norepinefrin üretir. Sindirim durdurulur çünkü öncelik bu değildir. Glikojen enerji için karaciğerden çekilir. NF-kB, COX 1,2 ve TNFa düzensizliği meydana gelir. Ek olarak, stres (istenmeyen) anaerobik karbonhidrat yakılmasına neden olan adrenalin üretimine yol açar.

HPA (Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal) ekseni yanıtı, bir stres yanıtına daha yavaş bir yanıttır. Kortizol, norepinefrine yanıt olarak üretilir. Yukarıdaki reaksiyonu düzenler ve anti-enflamatuar bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, uzun süreli stresörler olduğunda, adrenal tükenme nedeniyle kortizol düşer.

Enerji sıkıntısı uykudan sonra bile yorgunluğa ve uyuşukluğa yol açar. Paradoksal olarak, uyku problemleri ortaya çıkabilir. Daha sonra ATP oluşumunda önemli bir kofaktör olan daha yüksek dozda magnezyum verilmesi önerilir.

Tedavi

Yük ve yük kapasitesi arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerekmektedir.

Bir kişinin kas dokusu az olduğunda, mitokondri daha az aktiftir. Bunun elbette enerji üretimi için sonuçları vardır. Mitokondrinin düzgün çalışması için yeterli egzersiz önemlidir.

Ayrıca, mitokondride düzgün çalışması için gerekli olan bazı gıda bileşenleri vardır. Özellikle b vitaminleri, magnezyum, çinko, demir, kreatin fosfat, koenzim Q10 ve l-karnitin gereklidir. K vitamini sadece güçlü kemikler ve elastik kan damarları sağlamakla kalmaz. Araştırmalar, insülin duyarlılığını arttırdığını göstermiştir. Yorgunluk ile mücadelede iyi beslenme önemlidir. Rafine karbonhidratlardan kaçınmak, yukarıda tarif edildiği gibi önemlidir.