Manuel terapi, kas ve yumuşak doku ağrılarını, eklem sertliğini, duruşu ve etkili harekete yardımcı olmak için kullanılan pratik bir yaklaşımdır.

Manuel terapi, kas-iskelet sistemi ağrılarını ve disfonksiyonunu tedavi etmek için kullanılan spesifik teknikleri içerir. Manuel terapi teknikleri, genel harekete odaklanarak etkilenen eklem veya yumuşak dokuya hareketini geri kazandırmaya yardımcı olur.

Fizyoterapistler, bir hastaya yardımcı olmak, hareketliliği sağlamak, motor kontrolünü geliştirmek, ağrıyı azaltmak ve hareketin etkinliğini arttırmak için manuel terapi tekniklerini kullanır. Manuel terapi, yumuşak doku masajı, eklem hareketliliği ve manipülasyonu, lenfatik drenaj, pasif ve yardımcı fonksiyonel hareket gibi yetenekli teknikleri içerir. Egzersizle birleştirilmiş olan manuel terapi, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmenin en etkili yoludur.

Manuel terapi, bir hastanın kişisel durumuna göre kişiselleştirilerek uygulanan bir tedavi şeklidir. Hastanın durumunun dikkatli bir şekilde incelenmesine dayanarak, vücudun özel ihtiyaçlarına göre tedavi planına manuel terapi dahil edilir. Burada, fizyoterapistlerin işlem esnasında kullandıkları birçok teknik vardır ve her teknik benzersiz bir şekilde faydalıdır. Örneğin, hastaya ve duruma bağlı olarak mobilizasyon, iltihabı azaltabilir, kasın esnekliğini ve hareketliliğini geliştirebilir ve yumuşak dokular arasındaki yapışmaları ortadan kaldırabilir. Benzer şekilde, manipülasyon ağrıyı modüle eder ve hareketliliği geliştirir. Manuel terapi, tedavi edilen bölgeye ve tüm vücuda fonksiyonunu geri yüklemek için fiziksel egzersiz ile birlikte kullanılır. Çeşitli tekniklerin kullanılması, her hastanın başarılı hareket modellerine ulaşmasına ve bireysel sağlık hedeflerine doğru ilerlemesine olanak sağlar.

Fizyoterapistler, akademik olarak manuel terapi tekniklerini öğrenir ve bu teknikleri uygulamak için lisanslıdır. Lisan sonrası yüzlerce saat süren eğitim ile bu teknikleri geliştirir ve ilerletir. Fizyoterapistler, bir hastanın hareketini ve genel işlevini geliştirmek için, ilerleyici egzersizle birleştirilmiş özel ve etkili manuel terapi tekniklerini kullanır.