Migren Tedavisinde Bütüncül Yaklaşım

Baş ağrısı ve migren yaygın bir sağlık problemidir ve çoğu tedavi seçeneği nedenleri bulmak ve bu yönü yönetmek yerine semptomları yönettiği için tedavi etmesi zor olabilir. Besin duyarlılıkları ve alerjileri, beslenme yetersizlikleri veya nöroendokrin dengesizlikleri gibi bazı etiyolojik faktörler rol oynayabilir. Uyku, beslenme, egzersiz ve stres yönetimi ile ilgili olarak yaşam tarzı faktörlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Diyetsel faktörlere bakalım: alerjiler ve beslenmeler çeşitli baş ağrılarını tetikleyebilir. Migren bölümlerini ve yiyecekleri birbirine bağlayan çeşitli çalışmalar vardır. Hastalar bazı yiyeceklerden kaçınırlarsa migrenlerinde iyileşme olur. Yiyecekler çeşitli bileşenlerden, kimyasallardan vb. Oluştuğundan, hangi yiyecek bileşeninin migrene neden olduğu sonucuna varmak zordur. Bununla birlikte, tyramine gibi vazoaktif aminlerin ve feniletilamin ve histamin içeren diğer aminlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tyramine peynirde bulunur. Feniletilamin çikolatada bulunur. Turunçgillerde oktopamin ve kırmızı şarap, bira ve fermente gıdalarda histamin bulunur. Histamin, ince bağırsakta enzim diamin oksidaz tarafından indirgenir. Bu nedenle, azalmış bir aktivite seviyesi veya bu enzimin eksikliği ile bir histamin içeren besin tüketildiğinde baş ağrısını tetikleyebilir. Baş ağrısına veya migrene neden olan diğer yiyecekler; alkol, kafein, açlık veya atlama öğünleri, kurutulmuş jambonlar, aspartam (yapay tatlandırıcılar) ve glütendir.

Koenzim Q10

Bazı hastalarda oksijen metabolizmasında bozulmaya neden olan mitokondriyal fonksiyon bozukluğu migren patogenezinde rol oynamıştır. Koenzim Q10, elektron taşıma zincirinde doğal bir maddedir ve çok önemlidir. Birçok çalışma Koenzim Q10 almanın atak sıklığını azalttığını göstermiştir.

Magnezyum ve Balık Yağı

Hem magnezyum hem de balık yağı, trombosit agregasyonunun inhibisyonu ve vazospazmın inhibisyonu ile ilişkilendirilmiştir. Magnezyumun ayrıca hücre zarlarını stabilize ettiği ve enflamatuar ekosonoidleri azalttığı düşünülmektedir. Yüksek doz Magnezyum migrenlerde etkili gibi görünmektedir.

Toksik yük

Tıbbi araştırma sırasında migren ve baş ağrıları için başka bir neden bulunamazsa, neden toksik aşırı yüklenme olabilir. Kronik ve çoklu ajan aşırı yüklenmesi, tek ajan veya akut toksisiteden daha yaygındır. Toksisitenin baş ağrısı ve migrene neden olabileceği veya katkıda bulunabileceği öneren mekanizmalar, sindirim, besin emilimi, hücresel taşınma, oksidatif hasar, enzim girişimi ve hormonların taklit edilmesi ile etkileşimi içerir.

Bağırsak bağlantısı

Yeterince sindirilmeyen gıdalar, sindirimin yan ürünleri, dışsal hormonların ve antibiyotiklerin neden olduğu bağırsak bakteri popülasyonlarının tümü normal fizyolojiye müdahale edebilir ve toksisiteye neden olabilir. Gastrointestinal sistem enfeksiyonları, aşırı alkol kullanımı, NSAID kullanımı, stres, antibiyotikler, kortikosteroid hormonları ve gıda / ev ürünlerinin kimyasal kontaminasyonu, gastrointestinal sistemin bariyer fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerden bazılarıdır. Geçirgenlikteki bu değişiklikler, yiyeceğe aşırı duyarlılık tepkileri oluşturabilir. Bu, kompleman sistemi ve sitokinler yoluyla spesifik olmayan enflamatuar aktivasyona neden olabilir ve bu nedenle karaciğer üzerindeki toksik yükü artırabilir.

Karaciğer Bağlantısı

Karaciğerin birincil fonksiyonlarından biri toksin yönetimi ve detoksifikasyon olarak bilinir. Gıda kaynaklı toksik kimyasallara, çevresel kirleticilere, bağırsak bakterileri tarafından üretilen endotoksinlere, reçeteye ve diğer ilaçlara tekrar tekrar maruz kalmak detoksifikasyon yükünü artırabilir. Bu aşırı yüklenme, serbest radikal üretiminin artmasına ve ardından çeşitli vücut sistemlerine zarar gelmesine neden olur.

Toksik bileşikler çeşitli enzim sistemlerini biriktirip zarar verebilir. Sık görülen semptomlar yorgunluk, migren, zayıf konsantrasyon, bulantı, hormonal dengesizlikler ve kimyasal hassasiyetleri içerir. Faz 1 ve 2 enzimlerinin verimli detoksifikasyon için dengede olmaları gerekir.

Bütüncül Yaklaşım (Klinik Psikonöroimmünoloji- Manuel terapi)

1: Eliminasyon diyeti (Gluten, süt ve süt ürünleri vb. diyetten çıkarmak)

2: Bağırsağı desteklemek (Diyet, takviye vb)

3: Karaciğeri desteklemek (Diyet, takviye vb)

4: Değerlendirmeye uygun vitamin ve takviye kullanımı

5: Stres yönetimi

6: Visseral manipülasyon, kraniosakral terapi ve spinal manipülasyon