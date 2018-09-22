Obezite ve Bel Ağrısı

Obeziteye bağlı kalp ve diyabet gibi hastalıkların yanı sıra, bel ve boyun ile ilgili problemlerde de artış görülüyor. Aşırı yüklenme, omurgaya binen toplam yükü artırır ve omurlar arasındaki mesafeyi daraltır. Bu durum kilolu bireylerde aktivite esnasında kolaylıkla yaralanmalara neden olur.

Kilolu olmak, kronik sistemik inflamatuar seviyelerin artmasına bağlı olarak omurgada faset eklemleri ve sakroiliak eklemleri etkileyip bel ve kalça problemlerine neden olmaktadır.

Obeziteye bağlı olarak artan kolesterol- Trigiliserid seviyeleri diskin beslenmesini bozarak, disk dejenerasyonu ve buna bağlı fıtık gelişimine neden olur. Multifidus ve erektör spina dediğimiz omurgamızı destekleyen kaslarda yağ infiltrasyonuna (sızma) neden olarak bu kaslarda atrofi (körelme) geliştirir. Bu durum zamanla bel kalça problemlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Bu faktörlerin her biri sağlıklı kilo kaybı ile iyileştirilebilir ve ağrı potansiyeli azaltılabilir. Ayrıca uygun egzersizlerin eklenmesi, hareket kapasitesinin yeniden kazanılmasına ve ağrısız yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.