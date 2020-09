Omurga Sağlığı İçin Düzgün Postürün Önemi

Vücudumuzun çatısı oluşturan omurgamızın, hareketlerimizi sağlamadan, iyi nefes almamıza ve kalbimizin iyi çalışmasına kadar pek çok fonksiyonu bulunmaktadır. Gündelik hayat içinde hareket ve davranışlarımızda gerçekleştireceğimiz küçük iyileştirmeler ve dikkat edeceğimiz ayrıntılar omurga sağlığını korumamıza katkı sağlayacaktır.



Omurga, omur adı verilen 33 kemikten oluşmaktadır. Ve bunların da 23 tanesi hareketlidir. Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk denilen yastıkçıklarla bağlanır. Hareket, omurların her birine bağlanan omurga kaslarıyla sağlanır. Omurga yapısındaki tüm sistem son derece uyum içerisinde çalışarak, öne, arkaya ve yanlara kolaylıkla eğilip dönmemizi sağlar.



Omurganın Görevleri

Omurgamız her ne kadar arkadan bakıldığında düz bir sütün gibi görünse de yandan bakıldığında kıvrımlıdır. Bunlar boyunda öne doğru (lordoz), sırtta arkaya doğru (kifoz) ve belde öne doğru (lordoz) şeklindedir. Omurganın sırttan arkaya doğru kıvrılmasıyla kalp, akciğer gibi iç organların rahat yerleşimi sağlanır. Göğüs kafesiyle birlikte kalp ve akciğer üzerinde yaptığı koruma sayesinde doğru nefes almamız ve kalbimizin de sağlıklı kalmasına yardımcı olur.



Omurga, omurilik için de koruyucu bir işlev görmektedir. Beyinden çıkarak tüm organlara hareket komutunu ileten sinirler omurga tarafından taşınır. Omurilik, üst üstte dizilmiş olarak yerleşen omurların arasında oluşan kanal içerisinde taşınır. Böylelikle dışarıdan gelebilecek her türlü darbeden korunmuş olur.



Gövde iskeletimizi oluşturan omurganın en önemli işlevlerinden biri ayakta kalmamızı sağlamasıdır. Bunu, baş ile bacaklar arasında bağlantı kurarak gerçekleştirir.



Omurga sağlığı

Bu denli önemli işlevi olan omurgamızı korumamız ve mümkün olduğunca doğru kullanmamız için öncelikle omurgaya aşırı yük binmesini engelleyecek bir duruş sağlamamız gerekir.



İyi bir duruş, yürürken, otururken, ayakta dururken omurgaya en az yük bindirerek, kaslarda en az gerilme yaracak uygun pozisyonlarla sağlanabilir. Bunun için vücudu bir süre eğitmek gerekebilir.



Doğru bir duruşa ulaşmak için öncelikle güçlü ve esnek kaslara sahip olmak gerekir. Fizik kondisyonunu artırarak bunu sağlamak mümkün. Gün içinde mümkün olduğunca hareketli olmak, uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerde düzenli aralıkları kalkıp hareket etmek ve düzenli olarak spor yapmak kondisyonun artmasına yardımcı olur. Aynı zamanda omurganın her iki tarafındaki kasların da güçlü ve dengede olması gerekir.



Doğru duruş alışkanlığı nasıl sağlanır?

Sağlıklı bir omurga ve doğru bir duruşa ulaşmak için öncelikle bu konuda farkındalığın artması gerekir. İlk adım duruş bozukluğunun farkına varmak ve bu konuda neler yapılabileceğini anlamaktır. Daha sonra, ayakta dururken, otururken ya da hareket ederken bazı noktalara dikkat edip düzeltmeye yönelik gayret ederek zaman içinde doğru duruşa ulaşmak mümkün olacaktır.



Doğru duruş ne sağlar?

İyi ve estetik bir görünüme katkı sağlar.

Omurga eklemlerin tutan bağlar üzerinde oluşan stresin azaltılmasına yardım ederek, bu yapı üzerine ez az yük binmesini sağlar.

Kasların düzgün kullanılmasıyla, kemik ve eklemlerin de sağlıklı çalışması sağlanır.

Kasların daha az enerji kullanarak daha verimli kullanılmasını ve böylelikle daha geç yorulma sağlanır.

Bel, boyun ve sırt bölgesinde oluşabilecek ağrıları önler.

Doğru duruş nasıl olmalı?

Çeneniz düz olarak başınızı dik tutun.

Başınızı geriye ya da yanlara eğmeden tam karşıya bakın.

Dizleriniz ve sırtınız düz olarak omuzlarınızı geriye atın.

Karnınızı içeri çekin, göğsünüzü önde tutun.

Doğru bir duruşa sahip olmak bir zamanla kazanılan bir alışkanlıktır. Bunun için de doğru duruş pozisyonunu mümkün olduğunca her ortamda tekrarlamak ve alışkanlık haline getirmek gerekir. Uzun süre ayakta durmak da omurga üzerine aşırı yük binmesine neden olur. Bu yüzden böyle bir işle uğraşanlar ya da uzun süre ayakta durulması gereken bir durumla karşılaşanlar, omurgasını aşırı yükten kurtarmak için ara sıra hareket etmeli ya da oturarak omurgasını dinlendirmeye çalışmalıdır.



Doğru oturma nasıl olmalı?

Omuzlarınız ve sırtınız aynı hizada ve dik oturun.

Sandalyede otururken sırtınızın sandalyeye temas etmesini sağlayın.

Sandalyenin ucunda oturmayan. Sırtını kavrayan arkası yüksek bir sandalye tercih edin.

Sandalyenin bel çukuru kavraması gerekir. Buna uygun bir sandalye seçmeye çalışın. Bu sağlanamıyorsa sandalyenizde bel çukurunu destekleyen bir yastık kullanın.

Vücut ağırlığınızı mümkün olduğunca her iki kalçanıza eşit dağıtmaya çalışın. Bu durumu engelleyen bacak bacak üstüne atma pozisyonundan kaçının.

Dizlerinizi dik açıda tutun, ayaklarınızın yerle temas etmesini sağlayın.

Uzun süreli oturarak çalışmanız gerekiyorsa, 30 dakikadan fazla aynı pozisyonda kalmayın. Düzenli aralıklarla kalkıp hareket edin.

Bilgisayar karşısında çalışırken sandalyenizi bilgisayarla göz hizasında olmanızı sağlayacak uygun bir yüksekliğe ayarlayın ve masaya doğru yaklaştırın.

Bilgisayar ekranına doğru yaslanmayın. Omuzlarınızı rahat, sırtınızın dik tutun ve kollarınızın rahat hareket etmesini sağlayın.



Doğru yatış pozisyonları

Omurganızı mümkün olduğunca dengede tutmaya çalışın.

Başınızın altında omurganın dengesini bozmayacak boyutta çok yüksek olmayan bir yastık koyun.