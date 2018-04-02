Priformis Sendromu Bel Fıtığı ile Karıştırılabilir

Bel, kalça ağrıları ve siyatik problemlerinin sorumlusu Piriformis sendromu olabilir.

Piriformis kası, kalçamızın derininde bant şeklinde uzanan bir kastır Priformis sendromu; Siyatik sinirin piriformis kası altında baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bel kalça ve bacak ağrısı, bacak arkasına ve ayağa yayılan uyuşma, karıncalanma olarak tanımlanmaktadır.

Piriformis sendromumda oturmak ağrıyı artırır. Ağrı genelde bel ve kalça bölgesindedir, yürürken veya bacak bacak üstüne atma hareketinde ağrılar artar.

Bacak arkasında, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, yürümede zorluk gibi belirtileri sebebiyle bel fıtığıyla karıştırılabilir.

Piriformis Sendromunun iki tipi vardır. Birincisi; yapısal olarak piriformis kasının kısa olmasından kaynaklanır. Erken dönemde piriformis kasını uzatıcı ve germeyi sağlayıcı uygun egzersizler ile problem önlenebilir.

İkincisi; travma veya bölgesel kan dolaşımının azalmasıyla kasın spazma girmesiyle oluşur Sebebi belirleyerek tedaviyi düzenlemek gerekir.

Piriformis kasında, bel omurga veya kaslarındaki problemler, yanlış yapılan egzersizler, ani ve ters hareket, uzun süreli oturmak (oturarak çalışma, uzun süre yolculuk, bisiklete binmek) ya da aşırı kullanımdan dolayı kas spazmı oluşur. Kastaki kasılma altındaki siyatik siniri sıkıştırarak, ağrı ve his bozukluklarına yol açar.