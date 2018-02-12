Sağlıklı Bir Omurganın Önemi

Sağlıklı bir omurga, hareketliliğinizde, konforunuzda ve yaş ilerledikçe genel sağlık durumunuzda önemli bir fark yaratabilir. Yaşınız ilerledikçe, konforunuzu sağlamak ve postürünüzü desteklemek için neler yapabilirsiniz? Buna kötü omurga postürüne neden olabilecek davranışları iyi anlayarak başlayabiliriz.

Omurga postüründe bozukluklara neden olabilecek çeşitli etmenler bulunabilir. Bunlar; kronik yorgunluk, psikolojik stres, yetersiz egzersiz, kötü yaşam biçimi veya beslenme alışkanlıkları olabilir. Ayrıca kötü bir duruş, yetersiz uyku, uygun olmayan pozisyonlarda ağırlık kaldırma, dejeneratif hastalıklar, kötü bir omurgaya sahip olmanıza neden olabilir.

Sağlıklı bir omurgayı anlamak ve onu benimsemeke size, destek, hareket, koruma, koordinasyon ve kontrol sağlayabilir. Omurga başımızı destekler. Korunma ve hayatta kalmak için ani hareketlerde kontrol mekanizması olarak bize destek sağlar. Omurga, aynı zamanda omuz ve çevre vücut bölgeleri için destek sağlar. Güçlü bir omurga ile geniş bir hareket yelpazesine sahip olursunuz. Genel sağlığı korumak için omurganızı egzersizler ile düzenli olarak nasıl çalıştıracağınızı öğrenin. Omurgayı desteklemek için çevresindeki kasları nasıl çalıştıracağınızı öğrenin.

Özet olarak sağlıksız omurga, kas ağrılarına, baş ağrılarına, migrene, eklem problemlerine, zayıf konsantrasyona, uyku bozukluklarına, göğüs ağrısına yol açar.