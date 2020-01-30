Servikal Distoni

Distoni, sürekli veya tekrarlayan kas kasılmalarının bükülme ve tekrarlayan hareketlere veya anormal sabit duruşlara neden olduğu nörolojik bir hareket bozukluğu sendromudur. Hareketler titremeye benzeyebilir. Distoni genellikle fiziksel aktivite ile yoğunlaşır veya şiddetlenir ve semptomlar bitişik kaslara ilerleyebilir. Semptomlar, dahil olan distoni türüne göre değişir. Çoğu durumda, distoni, özellikle hareket üzerinde, anormal duruşa yol açma eğilimindedir. Birçok hasta, istemsiz kas hareketlerinden dolayı sürekli ağrı, kramp ve kas spazmlarına sahiptir.

Erken belirtiler arasında hassas kas koordinasyonu kaybı (Ellerde sık sık küçük yaralanmalar ve düşürülen eşyalar) mevcuttur. Sürekli kullanımda ağrı ve titreme artar. Kas ağrısı ve kramp, kitap tutmak ve sayfaları çevirmek gibi çok küçük eforlardan kaynaklanabilir. Etkilenen kişiler nefes alırken diyaframdan titrendiklerini hissederler. Otururken ya da yastıkların altında ellerini ceplerine, bacakların altına koyma ihtiyacı duyarlar. Çenede titreme, uzanırken hissedilebilir ve duyulabilir. Ağrıyı önlemek için yapılan sürekli hareket ve dişlerin sıkılması, temporomandibular eklem bozukluğuna benzer semptomlara neden olabilir. Yutma zorlaşabilir ve ağrılı kramp eşlik edebilir.

Distoni tek işaret olduğunda ve merkezi sinir sisteminde tanımlanabilir bir neden veya yapısal anormallik olmadığında primer distoni adını alır. Muhtemelen beynin bazal gangliyonlar ve Purkinje nöronları üreten GABA (gama-aminobütirik asit) gibi motor fonksiyonlarla ilgili kısımlarından kaynaklanan merkezi sinir sistemi patolojisinden kaynaklandığı düşünülür. Primer distoninin kesin nedeni bilinmemektedir. Birçok durumda, çevre koşullarıyla birlikte hastalığa karşı genetik yatkınlığı içerebilir. İkincil distoni, kafa travması, ilaç yan etkisi (örneğin geç distoni) veya nörolojik hastalık (örn. Wilson hastalığı) gibi tanımlanmış bir nedenden kaynaklanan distoniye karşılık gelir.

Beynin viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarının neden olduğu menenjit ve ensefalit distoni ile ilişkilendirilmiştir. Ana mekanizma, kan damarlarının iltihaplanmasıdır ve bazal ganglionlara kan akışının kısıtlanmasına neden olur. Diğer mekanizmalar arasında organizma veya bir toksin tarafından doğrudan sinir hasarı veya otoimmün mekanizmalar bulunur. Çevresel ve görevle ilgili faktörlerin fokal distoni gelişimini tetiklediği görülmüştür. Klorpromazin bir nöbet olarak sıklıkla yanlış değerlendirilebilen distoniye neden olabilir. Nöroleptik ilaçlar sıklıkla okürolojik kriz dahil distoniye neden olabilir.

12 kranial sinirin dokuzu, mandibula'nın askıya alındığı temporal kemiklerin yakınında bulunur. Özellikle, 5. kranial sinir (trigeminal sinir olarak da bilinir) TMJ'yi innerve eder ve C1 ve C2'ye (Atlas ve Eksen) bağlanır. Kraniyal sinirler birlikte tüm omurgayı birbirine bağlayan 136 farklı kası kontrol eder. TMJ'nin yanlış hizalanması trigeminal siniri bozar ve sinir sisteminin geri kalanında sorunlara yol açabilir. Sinir sistemindeki sorunlar, merkezi duyarlılaşma ve daha geniş beyin plastisitesi nedeniyle anormal kas kasılmalarına ve ağrıya neden olabilir. C1 ve C2'nin subluksasyonu, oksijen sapması ve beyne beslenme temini ve BOS dolaşımının bozulması ile beyin sapı üzerinde baskı oluşturur. Sonuç olarak distoni gibi kraniyal ve nörolojik arızalara neden olur. Sadece bu da değil, C1 ve C2'nin subluksasyonuna neden olan TMJ (Temporamandibular) distorsiyonu, beyin omurilik sıvısının dolaştığı foramen magnumun (kafatası tabanındaki bir açıklıktır) alanını sınırlayabilir. Bu, vücut-beyin iletişimini olumsuz yönde etkileyebilir ve ayrıca juguler foramenlerin kısıtlanmasına neden olabilir, bu da kafatası, damarları, arterleri ve sinirleri ileten başka bir açıklıktır. Bu açıklıklardaki kısıtlama, beyin omurilik sıvısı dolaşımındaki azalmaya bağlı olarak beyne doğru kan akışını sınırlayabilir.

TMJ'nin hareketi, ikinci servikal vertebra, C2 veya Axis olarak da bilinen yapı ile çok yakından ilişkilidir. Çene kemiği açıldığında ve kapandığında, hareketinin TMJ'nin içindeki kondil etrafında merkezlendiğini düşünebilirsiniz. Ancak, durum böyle değil. Guzay'ın Çeyrek Teoremine göre, mandibula dönme ekseni tam olarak C2'nin odontoidinde yatmaktadır. (Odontoid, ilk omurun etrafında döndüğü ikinci omurdan yukarıya doğru diş benzeri çıkıntıdır.) Mandibula aşağı doğru hareket ettiğinde, bu C2 çevresindeki kasları gevşeterek bir çekme kuvveti oluşturur. Benzer şekilde, yukarı doğru hareket ederken (yani ağzı kapatırken), C2 çevresindeki kasları sıkılaştıran bir basınç oluşturur. Bu, dikey boyutu azalmış bir oklüzyonda, ağız kapatıldığında C2 çevresindeki kas gerginliğini arttıracağı anlamına gelir. Bu nedenle, TMJ'deki bozulmanın Eksenin konumunu da etkileyeceği açıktır. Omurgadaki 24 omurun hepsinden (7 servikal, 12 torasik, 5 lomber), odontoid / ekseni olan (C2) sadece bir omur vardır. Bu nedenle, C2 tüm omurganın dengesinde önemli bir rol oynar. TMJ ile birlikte, C2 tüm omurga yapısını etkileyen en önemli değişkendir. C2 subluksasyonundan sonra ne olacak? Omurganın geri kalanı, kranial kemiklerin ve pelvisin pozisyonunu bile etkileyen domino etkisinde olduğu gibi çöker. Bu Lovetts reaktör ilişkisi ile açıklanmaktadır. Lovett Reactor ilişkisine göre, her omur hareket halinde başka bir omurla birleştirilir ve pelvis hareket halinde kafatasına bağlanır. C1 + L5, C2 + L4 ve C3 + L5 otomatik olarak aynı yönde hareket eder (bağlantı hareketi olarak da bilinir). Diğer omur çiftleri, örneğin C4 + L2 ters yönde hareket eder. Bu nedenle, bir omur üzerindeki etki omurgadaki diğer omurları etkiler.

Özet olarak servikal distoni gelişiminde üst servikal omurga, diş problemleri, postür bozuklukları, temporamandibular eklem sorunları, kraniosakral problemler önemli rol oynar.