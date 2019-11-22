Servikal Myelopati (Omirilik Basısı)

Servikal myelopati, omuriliğin servikal omurgada (boyun) sıkışmasını içeren bir myelopati şeklidir. Omurilik, önden omurlar tarafından yapılan, omurlar arası disklerle ya da arka faset eklemleri ve lamina ile örülmüş omur kolonunun içinde hareket eder. Servikal omurgada, öncelikle omuzlarınızın, kollarınızın ve ellerinizin işlevini kontrol eden sekiz sinir kökü bulunmaktadır.

Semptomlar

Servikal myelopati, iki tip semptom ortaya çıkarır: boyunda hissedebileceğiniz ve omuriliğin sıkıştırılmış bölgesinde veya vücudun başka bir yerinde görünenler.

Boyun semptomları şunları içerebilir:

Boyun ağrısı

Sertlik

Azaltılmış hareket aralığı

Diğer servikal myelopati semptomları şunları içerebilir:

Dengesizlik ve diğer koordinasyon problemleri. Yürümekte sorun yaşayabilir veya düşebilirsiniz. Myelopatide, baş dönmesi-vertigo yoktur. Aksine, başınız ve gözleriniz sabit hissediyor, ancak vücudunuz ne yapmaya çalıştığınızı takip edemez

İyi motor becerilerinin kaybı. El yazısı, kıyafetlerinizi iliklemek, madeni para toplamak veya kendinizi beslemek konusunda zorluk yaşayabilirsiniz

Kol ve ellerde zayıflık

Kollarda ve ellerde uyuşma veya karıncalanma

Ellerin zayıf koordinasyonu

Kalem veya bozuk para gibi küçük nesnelerin taşınması zorluğu

Denge problemleri

Boyun ağrısı, servikal myelopatinin kesin bir işareti midir?

Birçok insan boyun ağrısı yaşar, ancak her ağrı servikal myolopatiden kaynaklanmaz. Bu rahatsızlığı olan bazı hastalar hiç boyun ağrısı hissetmezler. Boyun ağrınızın nedeni nörolojik değil kassal olabilir. Sürekli boyun ağrısı çekiyorsanız doktorunuzla konuşun.

Servikal spondilotik myelopati

Yaygın bir servikal myelopati tipi servikal spondilotik myelopatidir. “Spondilotik” terimi, yaşlandıkça gerçekleşen myelopatinin kademeli olarak dejenerasyonunun olası nedenlerinden birini ifade eder. Bu nedenle, servikal spondilotik myelopati, 50 yaş ve üstü insanlarda daha yaygındır. Omurga kademeli olarak dejenerasyonu sıklıkla boyundaki spinal kanalın daralması olan servikal spinal stenoz şeklini alır. Bazı insanlar dar bir spinal kanalla (doğuştan spinal stenoz) doğar ve daha fazla daralma meydana gelirse myelopatiyi diğerlerinden daha erken yaşayabilir. Boyunda şişkin veya fıtıklaşmış diskler ve kemik çıkıntılar, omuriliğe basıp myelopatiye neden olabilecek diğer spinal dejenerasyon formlarıdır.

Omurganın kademeli aşınması ve yıpranmasının yanı sıra, arka boyun ligamenti ve ligamentum flavum gibi omuriliği çevreleyen ligamentlerin ossifikasyonuda servikal myelopatiye neden olabilir.

Arka boyuna ligamanın ossifikasyonu (OPLL) daha yaygındır. Bu, omurganın kemiklerini birbirine bağlayan yumuşak dokunun daha az esnek hale geldiği ve yavaşça kemiğe (ossifikasyon) dönüştüğü anlamına gelir. Bağlar kalınlaştıkça daha fazla yer kaplar ve omuriliğe baskı uygular ve bu da myelopatiye yol açar.

Servikal myelopatinin diğer nedenleri arasında şunlar olabilir:

Boyun romatoid artriti

Whiplash yaralanması veya diğer servikal omurga travması

Spinal enfeksiyonlar

Omurga tümörleri ve kanserleri

Servikal myelopatinin erken teşhisi tedavinin daha başarılı olmasını sağlar. Bununla birlikte, servikal myelopati semptomları bu duruma özgü değildir ve genellikle “normal” yaşlanma belirtileriyle karıştırılır.

Tedavi

Fizik tedavi ve servikal ortez (Boyunluk) dahil olmak üzere servikal myelopati semptomlarını hafifletmek için cerrahi olmayan seçenekler vardır. Bununla birlikte, omuriliğin sıkışmasını ortadan kaldırmak ve durumun kötüleşmesini önlemek için, ameliyat genellikle gereklidir.

Doktorunuzun servikal myelopatiyi tedavi etmek için önerebileceği birkaç cerrahi işlem vardır. Spinal kanalın genişlemesi (laminoplasti), bazı hastalar için iyi bir hareket koruyucu seçenek olabilir. Diğerleri, fıtıklaşmış diskler, kemik çıkıntılar veya ossifiye bağların tamamen veya kısmen çıkarılmasından sonra omurgayı stabilize etmesi amaçlanan omurga dekompresyon cerrahisinden faydalanabilir.

Bu ameliyatlar, boynun arkasından (arkadan) veya boynun önünden (önden) yapılabilir. Doktorunuz, durumunuza göre özel bir cerrahi yaklaşım önerecektir.