SİBO (İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması-Psikonöroimmünoloji)

SİBO, İnce bağırsak bakteriyel büyümesinin kısaltmasıdır. Bağırsak sağlığı ve mikrobiyom ile ilgili heyecan verici araştırmalarla, SIBO daha iyi anlaşıldı. Bağırsaklarınız ince ve kalın bağırsaklardan oluşur ve yemek yemediğinizde (gece ve öğünler arasında), migrating motor kompleksi (MMC), bağırsak bakterilerini çoğunu, yaşadığı kalın bağırsaklara doğru iter. Ancak, bazen bu işlem başarısız olabilir. MMC fonksiyonunun azalması durumunda, bu bakteriler ait olmadığı ince bağırsaklara büyür.

Bağırsak mikrobiyomunuzu oluşturan GI sisteminizdeki bakteriler bağışıklık sisteminizde, tiroid fonksiyonunuzda, kemik sağlığınızda ve genel sağlıkta hayati bir rol oynarlar. Normalde kalın bağırsakta ve kolonda bulunan “sağlıklı” bakteri, ince bağırsakta kolonileşmeye başladığında, SIBO meydana gelir. Fazla bakteri daha sonra ince bağırsaklarınızdaki sindirilmemiş yiyeceklerle beslenir. Özellikle şeker, basit ve karmaşık karbonhidratlar, nişastalar ve alkolle beslenmeyi severler.

Bakteriler beslenirken, karbonhidratların fermente olmasına neden olur, bu da bir yan ürün olarak hidrojen üretir. Hidrojen, archaea adı verilen tek hücreli organizmaları ince bağırsaklarınızda besleyebilir ve bu da bir yan ürün olarak metan üretir. Bu yüzden SIBO'nuz olduğunda sindirim sisteminizde aşırı miktarda hidrojen, metan veya her ikisine de sahip olursunuz. Bu gazlardan herhangi birinin ağırlıklı üretimine bağlı olarak, farklı semptomlar geliştirebilir ve farklı tedavilere cevap verebilirsiniz. Hidrojen baskın SIBO tipik olarak ishale yol açarken, metan baskın SIBO genellikle kabızlıkla ilişkilidir.

SIBO ile ilişkili 10 İşaret

1. Gaz, şişkinlik ve ishal

2. Karın ağrısı veya kramp

3. Kabızlık (ishalden daha az yaygın)

4. İrritabl barsak sendromu (IBS) veya inflamatuar barsak hastalığı (IBD) tanısı

5. Glüten, kazein, laktoz, fruktoz ve özellikle histamin intoleransı gibi gıda intoleransları

6. Fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, bel ve boyun problemleri dahil diğer omurga sorunları, migren, diyabet, otizm, nöromüsküler hastalıklar ve otoimmün hastalıklar gibi kronik hastalıklar

7. A, B12, D ve E vitaminleri dahil olmak üzere vitamin ve mineral eksiklikleri

8. Yağ emilimi (soluk, hacimli ve kötü kokulu dışkı ile belirtilmiştir)

9. Rosacea ve diğer cilt döküntüleri

10. Sızdıran bağırsak

Nefes Testi; SIBO’da altın standart olup, kişinin 12 saat boyunca aç kalması ardından 3 saat boyunca her 15 dakikada bir bir miktar şeker tükettikten sonra nefesi incelenir

Tedavi Protokolü

1: İlk adım, ince bağırsaklarınızdaki bakterileri besleyen yiyecekleri çıkarmaktır. Buna şeker, alkol ve karbonhidratlar dahildir. Eliminasyon diyeti mutlaka uygulanmalıdır. SİBO tedavisinde özellikle düşük FOODMAP diyeti önerilmektedir.

2: Uzman tarafından reçete edilen SİBO üzerine etkili uygun antibiyotik kullanımı (Patojenlere zarar veren, yararlı bakterileri en az düzeyde etkileyen).

3: Bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri restore etmek gerekir. Bu, güçlü bir bağışıklık sistemini, optimal sindirimi ve besin emilimini desteklemeye yardımcı olacaktır. İnce bağırsaklarınızda aşırı miktarda bakteri varsa, bunlar büyük olasılıkla laktobasillus veya bifidobacterium türleridir. Probiyotik takviyelerin çoğu lactobacillus veya bifidobacterium içerir, bu nedenle bunları kullanmak ince bağırsaklarınızdaki bakteri populasyonunu kötü etkiler.

SIBO'ya sahip olabileceğinizin bir ipucu, lactobacillus veya bifidobacterium içeren probiyotiklerin semptomlarınızı şiddetlendirdiğidir. Daha fazla gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal veya diğer sindirim semptomları yaşayabilirsiniz.

Soil based probiyotikler semptomlarınızı daha da şiddetlendirmeyecektir, çünkü ince bağırsağı kolonize etmezler veya orada büyümekte olan bakterileri beslemezler. Laktobakillus veya bifidobacterium suşları içermezler, ancak yine de probiyotiklerin tüm faydalarını sağlarlar.

4: Laktoferrin, bağırsaklar üzerinde antibakteriyel etkisi kanıtlanmış bir takviyedir. SİBO tedavi protokolünde mutlaka yer almalıdır.

5: Vitamin ve uygun diğer takviyelerinde kullanılması gerekir. (B12, Folat, magnezyum vb.)

6: Bitkisel takviyeler: Marshmallow kökü ve dgl meyan kökü

7: Mide asidini arttırın. Mide asidi azlığı besinlerin iyi sindirilememesine ve bağırsak üzerinde bakteriler için çok fazla besin öğesi tutulmasına neden olur. Sindirimi iyileştirmek için ilk adım ise mide asidini arttırmak olacak. Uygun takviye kullanımı ile mide asidi artırılmalıdır. Mide koruyucu ilaçların uzun dönem kullanımı önerilmez.

8: Sindirimin düzenlenmesi için enzim takviyesi/ilaçlarının kullanılması SİBO’ da önemlidir.

9: Quercetin, mast hücrelerini doğal olarak stabilize eden ve salgıladıkları histamin miktarını azaltan bir flavonoiddir. Bu, iltihaplanmayı ve bağırsak zarına daha fazla zarar vermeyi önemli ölçüde azaltır. Quercetin ayrıca esasen sızıntının kapatılmasına yardımcı olan bağırsak bariyerini ve fonksiyonunu da sıkılaştırır. Quercetin'i sadece toz halinde, günde 3-6 gram tavsiye edilir.

Burada yer alan içerik, bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi, genel başlıkları içeren bir özettir (Daha ayrıntılı olabilir). Tedavi Hastaya göre uzman kişilerce düzenlenmelidir.