Sırtımız büyük kaslarla örülüdür. Omurgamız ise vücut ağırlığımızın çoğunu yüklenir. Kaslarda veya omurlarda meydana gelen gerilim veya hasarlar sırt ağrısına neden olabilir. Çoğu sırt ağrısı, uygun egzersizlerle hafifler.

Kas Problemleri

Omurgayı destekleyen kas, tendon ve bağ doku gibi yumuşak dokularda meydana gelen gerilimler ve incinmeler sırt ağrısının en sık karşılaşılan nedenidir. Aşağıdaki etkenler böyle bir soruna yol açabilir:

Duruş bozukluğu: Kambur oturmak, omuzları öne sarkıtmak, dik yürümemek gibi duruş (postür) bozuklukları sırt kaslarına çok fazla yük binmesine ve sırt ağrısına neden olur.

Yanlış kaldırma: Zeminden bir şey kaldırırken bacaktan değil de belden destek almak sırt ağrısına neden olur. Ağır kaldırmak da sırt ağrısına neden olur.

Çok fazla kullanmak: Egzersiz veya beden gücü gerektiren iş gibi aktiviteler çok uzun sürerse kaslarda gerginliğe ve sırt ağrısına neden olabilirler. Hiç egzersiz yapmamak da kas zayıflığına ve sırt ağrısına neden olur.

Kemik erimesi (osteoporoz): Bu hastalık nedeni ile omurlar zayıflarsa vücut ağırlığını taşımakta zorlanırlar. Bu zorlanma kaslarda, bağlarda, kemiklerde gerilime ve sırt ağrısına yol açar.

Omurga eğriliği (skolyoz): Omurganın sola veya sağa doğru eğilmesi durumudur. Sinirlerde baskıya ve sırt ağrısına yol açar.

Diğer Omurga problemleri:

Omur hasarı, kemik erimesi

Scheuerman hastalığı

Marfan sendromu

Paget hastalığı

Spondilit (omur iltihabı)

Doğuştan gelen omurga gelişimi sorunları

Tümör veya kistler

Kamburluk



Aşırı Kilolu Olmak ve Diğer Nedenler

Fazla kilolar hem omurganın taşıması gereken yükü artırır hem de ağırlık merkezinin kaymasına yol açarak omurga üzerindeki gerilimin artmasına neden olur. Artan baskı sırt ağrısı ile sonuçlanabilir.



Araştırmalar sigara içen kişilerde sırt ağrısı görülmesi riskinin iki katına çıktığını gösteriyor. Bunun nedeni kanın oksijen taşıma kapasitesinin düşmesi ve sırt kaslarının verimsiz çalışması olabilir.

Hamilelikte az miktarda sırt ağrısı normaldir.

Karın kaslarının çok zayıf olması da sırt ağrısına neden olabilir.



Yapılması gerekenler

Kaliteli beslenmeye özen göstererek ideal kilonuzu yakalayın ve koruyun.

Egzersiz yaparak sırt kaslarınızı güçlendirin. Egzersiz esnasında düzenli aralıklarla mola vermeyi unutmayın.

Duruşunuz (postürünüz) düzgün olsun. Omuzlarınız dik, sırtınız düz olmalı. Öne doğru kendinizi bırakarak oturmayın ve yürümeyin.

Sırt çantası, kol çantası gibi eşyalar ağır olmamalıdır. Ürünler, ağırlığı vücuda yakın tutacak ve dengeli dağıtacak şekilde tasarlanmış olmalı.