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HaberlerUzman Fizyoterapist Mehmet Ünal Splenius Kapitis Kas Sendromu (Baş ve Boyun Ağrısı)
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26.08.2018
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Splenius Kapitis Kas Sendromu (Baş ve Boyun Ağrısı)

Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
fztmehmet6@gmail.com

SKKS sendromu ensede bulunan splenius kapitis kasının ağrılı bir hastalığıdır

Bu sendromda ağrı kafanın arkasında, kulakların üzerine, şakaklara ve gözün arkasına ve üstüne yayılır

Splenius kapitis kası bir boyun kasıdır ve başı destekler, baş ve boyun hareketlerini yaptırır ve kafanın dik durmasını sağlar. Splenius kapitis kasının ağrılı sendromlar migreni ve temporal tendiniti taklit eder

NEDENLER
Başın anormal öne eğik tutulması, kötü duruş, çene eklemindeki ve boyundaki bozukluklar en önemli sebeplerdir. Ayrıca kazalar ve ruhsal gerginlik bu adalede kronik zorlanmalara yol açabilir

Erken dönemde tanı konulursa tedavisi oldukça kolaydır, Lokal aneztezik enjeksiyonları, manuel terapi, tedavi edici soğuk ve sıcak uygulamaları, duruşun düzeltilmesi, boyun egzersizleri genellikle yeterlidir.

AGRİNİN YAYİLDİGİ ALANLAR
1-Başın arkasında ve ense kökünde ağrı
2-Şakaklara yayılan baş ağrısı
3-Baş ağrısı ve gözlerin arkasında ağrı
4-Kaslarda ağrı ile seyreden baş ağrısı
5-Elmacık kemiklerine yayılan ağrı
6-Göz şikayetleri, ısıya hassasiyet
7-Boyun, omuz ve kol

Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
fztmehmet6@gmail.com
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