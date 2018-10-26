Tinnitus (Kulak çınlaması) tedavi edilmesi zor olan durumlardan birisidir. Mevcut tıp bilimi kulak çınlamasının nedeni ve başarılı tedavi seçenekleri hakkında çok az seçenek sunar. Tinnitus için sihirli bir değnek olmamak ile birlikte bu yazımızda tinnitus için literatürü baz alarak nedenlerine ışık tutup, bu kabus için çok az bilinen bir prosedürü tanıtacağız.



Literatürde (Araştırmalar) Tinnitus ile ilgili review çalışmalardan bazıları, stapedius ve tensor timpani kasları ile olan ilişkiye bakmıştır. Bu kaslardaki tonus artışı, kasların bağlantılı olduğu iç kulaktaki kıkırdak parçasını etkiler ve stresi artırarak sinir sistemine giden duysal girdiyi değiştirir. Bazı çalışmalarda da kaslardaki klonusun (Tekrarlı Kas kasılmaları) hastaların yaşadığı tıklatma hissinden sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Tinnitus hastaları için etkili bilinen bir tıbbi tedavi yoktur. Bununla birlikte birçok hastada, anti-anksiyete ilaçları ve diğer dış etkilerin tinnitus semptomlarını azalttığını veya geçici olarak ortadan kaldırdığını bildirilmiştir. Bu iki kasta normal tonus olduğunda, sinir sitemine düzgün duysal girdi olduğu görülür. Bununla birlikte, bu kaslar spastik olduğunda, kulak çınlaması semptomlarının çoğalmasına neden olan merkezi sinir sistemine anormal bir sinyal gönderir. Anti-anksiyete ilaçları ve diğer kas gevşeticiler, bu kaslardaki spazmları azaltarak semptomların geçici olarak azalmasına ya da ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Yapılan çalışmalarda üst servikal (Boyun) terapi hastaların %100 düzeltmesede, başarı oranı %30 ile %90 arasında değişmektedir. Diğer kalan yüzdelik kısımlarda ise çınlamanın şiddeti belirgin oranda azalmıştır

Çalışmalarda, üst servikal (Boyun C1 -C2) bölge problemlerinde stapedius ve tensor timpani kaslarının etkilendiği görülmüştür. Bu durum sinir sistemine anormal duyu girdisine neden olur ve çınlama başlar. İyi bir üst boyun değerlendirmesi ile subluksasyonlar ve diğer problemler saptanır ardından manipulasyon ve diğer üst boyun terapileri (mobilizasyon, Egzersiz) ile tinnitus tedavi edilir.