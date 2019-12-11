Trigeminal Nevralji

Trigeminal sinir, yüze birçok sinir ağı sağlar. Trigeminal sinir, beyin sapı ve kafatasının tabanındaki üst boyun ile ilişkilidir. Bu sinire baskı, trigeminal nevralji adı verilen acı verici bir duruma neden olur.

Trigeminal Nevralji (TN) insanda bilinen en şiddetli ağrılardan biri olarak tanımlanmaktadır. Bu ani, dayanılmaz yüz ağrıları, nöbetleri üreten trigeminal sinirin bir rahatsızlığıdır. TN genellikle yüzün sadece bir tarafını etkiler ve zamanla ağrının sıklığı ve şiddeti artar. Ağrı o kadar yoğundur ki TN genellikle “intihar hastalığı” olarak adlandırılır

Araştırmalar TN'nin, üst spinal kord ve beyin sapındaki trigeminal sinirin ve merkezi trigeminal sistemin tahriş veya hasarından kaynaklandığını göstermektedir. Tıbbi raporlar ayrıca baş, boyun ve üst sırt travmasının omurilik ve beyin sapındaki sinir yollarını zedeleyip TN'e neden olabileceğini göstermektedir. Yüz ağrısı, yaralanmadan hemen sonra başlayabilir veya bazı durumlarda gelişmesi aylar veya yıllar alabilir

Life Üniversitesi’nin Sid E. Williams Araştırma Merkezi’nde yürütülen yeni bir pilot çalışmada, katılımcılara sekiz hafta boyunca üst servikal bakım uyguladı. Çalışmaya katılan her TN hastasının ağrılarında ilk dört hafta içinde büyük bir hafifleme oldu ve bundan sonra yavaş yavaş iyileşme devam etti. Araştırma direktörü Dr. Roger Hinson, üst servikal blokajın, sinirin hiperaktif durumuna katkıda bulunduğunu ve böylece trigeminal sinire bağlı yüz ağrısının geliştiğini açıkladı.

Tanınmış yazar ve üst servikal savunucusu Pastor James Tomasi, on iki yıldır TN'nin acısıyla savaştığı ıstırabını, ‘’Salı Saat kaçta?’’ adlı kitabında anlatıyor:

“Acı, giderek artan, zonklayan bir ağrı haline gelen bir dizi sarsıntı olarak başladı. Bazen, sağ üst çenemdeki azı dişlerimin içinden geçen bir matkap gibiydi. Sonra aniden dururdu. Bazı şeyler ağrıyı tetikler: bir diş fırçasına dokunmak, yanığıma sabunla temas, ağzımı açmak, konuşmak, kafamı çok hızlı çevirmek, hatta hafif bir esinti. Diğer zamanlarda, göz küremin arkasına bir elektrikli matkap sürtme hissi uyandırırdı. O kadar dayanılmazdı ki, yüzümü yastığa tutarken yüksek sesle çığlık atacak gibi olurdum.”

“Tanrının lütfuyla karım, radyoda üst servikal tedaviyi duydu. İlk üst servikal uygulamalardan sonraki on gün içinde ağrı hafiflemeye başladı, üç uygulamadan sonra ise hiçbir ağrı hissetmedim!”

Boynunuzdaki ilk üç kemiğin hizalanması C1 (atlas), C2 (eksen) ve C3 sinir sisteminizin sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Bu omurgaların herhangi birinin yanlış hizaya girmesine neden olan bir yaralanmaya maruz kalırsanız, bu spinal trigeminal çekirdeğin tahrişine neden olarak trigeminal nevraljiye neden olabilir.

Trigeminal nevraljinize neden olan belirli bir yaralanmayı hatırlamıyorsanız, bu normaldir. C1, C2 veya C3'te bu tür sorunlara neden olan yaralanma türü, genellikle hiçbir şeyi kıran veya çıkaran bir yaralanma değildir. Ne yazık ki, yaralanmanın yüzeyin altında aylarca, yıllarca, hatta on yıllarca büyüyen ve sonunda trigeminal nevralji gibi büyük bir sorun olana kadar küçük bir sorun yarattığını asla bilemezsiniz. Bu nedenle trigeminal nevraljinin nedeni her zaman sinir dalları ile ilgili bir sorun olmayabilir. Aslında boynunuzla ilgili bir problem olabilir! Öyleyse, doktor ve uzmanlara gitmiş olsanız bile, trigeminal nevraljinizin nedenini bulamayabilirler. Çok iyi olabilir, çünkü yanlış yere bakıyorlardı!

Üst servikal segment tedavinin amacı yalnızca trigeminal nevralji semptomlarını tedavi etmek değildir. Amaç, üst boyun hizasının doğru olduğundan emin olmak, beyin sapı üzerindeki baskıyı almak ve vücudunuzun tasarlandığı gibi doğal olarak iyileşmesini sağlamaktır.

Sonuç olarak bu yazı servikal (boyun) kaynaklı trigeminal nevraljiyi hedef almıştır. Trigeminal sinirin diğer bölgelerden etkilenmesine bağlı nevralji de gelişebilir. Tedavilere rağmen rahatlama olmaz ise mutlaka üst servikal omurga değerlendirilmeli ve tedavi uygulanmalıdır.