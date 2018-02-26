Üst Servikal Omurga Sendromu

Boyundaki ilk kemik, Atlas ya da C1 olarak adlandırılır ve baş ile boyun bölgesinin birleştiği yerde yüzük şeklinde bir yapıdır. İkinci kemik ise C2 ya da Axis olarak adlandırlır ve Atlas’ın hemen altında bulunur. Atlas ve Axis ise beraber “Üst Servikal Omurga” olarak adlandırılır. Atlas ve Axis, beyin sapı adı verilen merkezi sinir sisteminin bir bölümüne çok yakındır.

Beyin sapı, vücudunuzun neredeyse tüm hayati işlevlerini kontrol ve koordine eder. Kaza ve yaralanmalardan dolayı burdaki bağ dokularda hasar oluşursa, Atlas ve Axis anormal bir pozisyon içerisinde kilitlenir ve bunun sonucunda beyin omirilik sıvı dolaşımı ve kan akımı bozulabilir; irritasyon, gerilim ve basınç oluşabilir.

Atlas ve Axisdeki bu problem, omurganın alt segmentlerinde postural bozukluklara neden olur. Bu problem, zamanla sağlık sorunları oluşturur. Semptomların başlaması 10-15 yıl sürmektedir.

En yaygın görülen semptomlar:

1- Vertigo, baş ağrısı, boyun ağrısı, yüz ağrısı

2- Omuz ağrısı, özellikle boyun ve omuz ağrısı arasındaki bölgede

3- Çene eklemi problemleri

4- Sırt ve bel ağrıları

5- Skolyoz

6- Vagus sinir irritasyonu nedeni ile kalp, akciğer, mide ve sindirim sorunları

7- Migren

8- Uyku sorunları