Adet Döneminde Ağrı ve Çözüm

Adet döneminde hangi bitkiler ağrıyı hafifletir?

Bitkilerin birçok etkileri olduğu gibi bazen birçok kullanımdan ziyade en çok hangi alanda etkisini gösterirse, o rahatsızlıkta kullanımı ile bilinir. Aşağıda mens dönemlerinde hangi bitkiler/ droglar şikayetlerimizi azaltabilir ve bize fayda sağlayabilir, onları sizlerle paylaşacağım. Malum ağrılı ve sancılı geçen menstrüasyon dönemleri gün geçtikçe sıklıkla duyulur hale geldi. Peki, bu dönemlerde hangi bitkiler bizi rahatlatır ve ağrılarımıza iyi gelir?

- Beşparmakotu (Potentilla anserina)

Beşparmakotu Orta ve Kuzey Avrupa’da, Türkiye’de Doğu Karadeniz’in yüksek ve sulak yaylaların nemli ve gölgeli yerlerinde yayılış gösterir. Beşparmakotu aynı zamanda yediyaprakotu olarak da bilinir. Avrupa’da halk arasında gümüşotu olarak da tanınmaktadır. Kokusuz ve tadı buruktur. Kullanılan kısımları ise topraküstü kısımlarıdır.

Asırlardan beri zorlu ve ağrılı geçen menstrüasyonlarda (dismenore) kullanımı vardır.

Kullanım şekli: 2 g ince kıyılmış drog üzerine bir fincan (150 ml) kaynamış su ilave edilir. 10 dakika demlendirilir ve sonrasında süzülür. Günde birkaç kez içilebilir.

Uygun kullanım koşullarında herhangi bir yan etkisi yoktur.

Mide ve bağırsak sisteminde şikayeti olan kişilerin kullanması önerilmemektedir.

- Civanperçemi (Achillea millefolium)

Civanperçemi Avrupa’da yetişen bir bitkidir ve Avrupa’nın her yerinde Kuzey Amerika ve Kuzey Asya’da yayılış gösterir. Türkiye’de özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu’da kuru otlaklarda ve tarla kenarlarında bulunur. Topraküstü kısımları kullanılır. Diğer isimleri ise Binbiryaprakotu, Binyaprakotu, Kandilçiçeği, Marsamaotu, Barsamaotu ve Akbaşlı’dır. Aromatik fakat yoğun olmayan bir kokusu ve acı bir tadı vardır.

Adet söktürücü (emmanagog) olarak ve jinekolojik ağrılarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda etkili kan dindirici bitkilerden biridir.

Kullanım şekli: 1,5 g ince kıyılmış drog üzerine bir fincan (150 ml) kaynamış su ilave edilir. 10 dakika demlendirilir ve sonrasında süzülür. Günde birkaç kez içilebilir.

- Hayıt (Vitex agnus-castus) meyvesi (Agni casti fructus)

Hayıt bir Akdeniz bitkisidir ve Hindistan’a kadar yayılış gösterir. Bilhassa kıyı bölgelerinde nehirler ve küçük körfezler boyunca, yaprak döken ormanların kıyılarında ve özellikle dere yataklarında yayılış göstermektedir. Keskin aromatik ve baharatımsı, bibersi bir tadı vardır. Kullanılan kısımları meyveleridir. Hayıt aynı zamanda Ayıt veya Ayıd olarak da adlandırılır.

Hayıt meyveleri adet siklusu bozukluğunda, sindirim sisteminde (gaz) kaynaklı olan şişkinlikte etkilidir. Adet görememe durumlarında (amenore) menstrüasyonu teşvik etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Gaz sökücü özelliği ile de bilinmektedir.

Kullanım şekli: İnfüzyon şeklinde çay olarak kullanılır.

- Soya tohumu (Glycine semen)

Soyanın ana yurdu Çin, Kore ve Japonya başta olmak üzere Asya’nın doğu kesimleridir. Uzun süredir Çin’de hem besin hem ilaç olarak kullanılmaktadır. Çin ve ABD başta olmak üzere, Türkiye’de Adana yöresinde ve Orta Karadeniz Bölgesinde kültürü yapılmaktadır. Kullanılan kısımları ise tohumlarıdır.

Her ne kadar soya ile ilgili yapılan araştırmalar tezatlık oluştursa da özellikle menopoz sonrası veya regl döneminde sıcak basması, çarpıntı, terleme, sinirsel gerginlik gibi şikayetlerde kullanılır ve dolaylı olarak osteoporoz etkisini de azaltırlar.

Kullanım şekli: 1,5-2,5 g/ gün tohum olarak kullanılır.

- Tıbbi papatya (Matricaria recutita)

Tıbbi papatya Avrupa genelinde bulunan bir bitkidir. Kuzeybatı Asya’da, Kuzey Afrika’da ve Kuzey Amerika’da bulunur. Başta Almanya, Belçika ve İngiltere olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde kültürü yapılmaktadır. En iyi Tıbbi Papatya droğunun Macaristan ve Eski Yugoslavya kaynaklı drog olduğu kabul edilir. Yetiştirilmesi için en uygun ortamlar ise kumlu ve hafif kireçli topraklardır. Kullanılan diğer isimler ise Mayıs Papatyası ve Adi Papatya’dır. Kokusu özel ve kuvvetli, tadı acımsıdır. Çiçekleri ise kullanılan kısımlarıdır.

Jinekolojik hastalıklarda ve adet görememe durumlarında (amenore) hızlı bir şekilde iyileşme sürecine katkıda bulunur. Aynı zamanda sedatif etkisi de mevcuttur.

Kullanım şekli: Burada çay formunda ve 1 tutam papatya üzerine bir fincan (150 ml) kaynamış su ilave edilir. 10 dakika demlendirilir ve sonrasında süzülür. Günde bir iki kez içilebilir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Not; Bu yazı tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve bu bilgiler hastalığı tedavi edici değildir. Hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

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