Afrodizyak etkisi yaratan besinler

Günümüzde cinsellikte isteksizlik, yorgunluk, bıkkınlık, keyif alamama şikayetleri artsa da ve maalesef çok az dile gelse de, hastalarımın/ danışanlarımın şikayetlerinden yola çıkarak bu konu hakkında biraz araştırma yapıp yazı yazmaya karar verdim. Amacımız bilgilendirmek ve yardımcı olmak. Olabilirsek ise ne mutlu bize…

Afrodisiaca: Afrodisiacum’un çoğul kullanım şekli

Afrodisiacum = Aphrodisiacum; Yunan tanrıçası Afrodit’ten geliyor; Aşk, doğurganlık ve güzellik tanrıçası

Afrodisiaca = libido uyarıcı besinler uzun süredir Mısırlılar, Romalılar, Yunanlılar, Hintliler ve Çinliler tarafından kullanılıyor. Bazı besinler, besin takviyeleri ve baharat alımı seks’e karşı isteği, uyarıcılığını, potansiyeli uyandırdığı biliniyor (şayet ciddi sorunlar mevcut ise, uzman kişi ile görüşmek daha yararlı ve faydalı olur).

Afrodisiaca geçmişten beri seks uyarıcı, libido ve istek arttırıcı olarak kullanılıyor. ‘Doğal viagra’nın’ öncüsü olarak biliniyor. Peki, cinsel isteği uyarıcı besinler hangileridir?

Top 10 afrodizyak etkisi olan besinler nelerdir?

İstiridye

Havyar

Yengeç

Bal

Trufel (Trüf)

Sarımsak

Yılan balığı

Kuşkonmaz

Kayısı-Şeftali

Ginseng

Az miktarda afrodizyak etkisi olan besinler:

Enginar

Maydanoz

Yumurta (özellikle bıldırcın)

Böbrek ve uykuluk

Güvercin eti

Sülün

Bitter çikolata

Şampanya

Domates

Muz

Ananas

Kavun

Kırmızı ve mavi meyveler

Deniz ürünleri

Afrodizyak etkileri magnezyum, mineraller ve çinko içeriğinden ötürü ve bazı besinlerde ise görüntüsünden kaynaklı etkileri mevcut.

Şunu belirtmekte yarar var: detaylı bilgiye sahip olmadığımız bu konu ile ilgili daha çok pratikte uygulanarak ve gözlemlenerek bu derleme yazı paylaşıldı. İleriki yazılarda daha bilimsel yaklaşımları sizinle paylaşıyor olacağız. Şunu da unutmamakta fayda var: bu tip sorunlar kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte sorunların ciddiyetine göre sınıflandırılır ve ona göre tedavi veya uygulama yapılır/ önerilir. Bu yüzden lütfen bazı durumlarda mucizeler beklemeyiniz.

Peki, kullanımı geçmişten gelen ve uzun yıllar kullanılan bir besinin veya besinlerin sizce etkisinin/ etkilerinin düşük olma ihtimali ne kadardır?

Geçmişten günümüze kadar kullanılmış ve etkileri görüldüğüne inanılan besinlerin mutlaka yararları vardır. Bu yüzden denemekten çekinmeyiniz.

Doğal ürünlerin etkileri peki?

Örneğin nicotine aldığımızda (sigara ile ihtiva ediliyor) veya daha belirgin uyuşturucu maddeler aldığımızda vücudumuza, duyularımıza veya davranışlarımıza nasıl etki ettiğini biliyoruz. O halde neden doğal ürünlerin veya bitkilerin bize faydası olmasın?

Viagra

Viagra, herkesin bildiği üzere bilimsel kanıtlanmış bir kuvvet arttırıcı. Viagra kimyasal ve farmasötik hazırlanan ilaç. Fakat çoğumuzun bilmediği bu tür kimyasal ilaçlarında bitkisel bileşenler veya kimyasal eşdeğerler içerdikleri.

Sonuç olarak: İnansanızda inanmasanızda denemekte fayda var. Önemli olan kullanımda abartmamak ve unutmayın yukarıda saydığımız besinlerin kullanımı herhangi bir yan etki veya zararlı maddeler içermez. Akılda kalınması gereken tek nokta ise bitkiler kullanıldığında, kullanmadan önce hekime başvurmanız.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

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