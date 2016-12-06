Anne adayın beslenmesi

Anne adaylarının gebelik sürecinde en sık karşılaştığı sorunlardan biri sindirim güçlüğüdür. Çoğumuz bu sorunu çözmek için bir çok yöntem deneriz.Sindirimi zor olan besinler hangileridir ve bu dönemi nasıl rahat geçirebiliriz?

Acı biber:bazılarımız acı biber yemeyi sever fakat aşırı acı tüketimi yemek borusunu tahriş edebilir ve mide yanmasına sebep olabilir.

Çikolata:çoğumuz çikolata müptelasıyız. Fakat aşırı çikolata tüketimi bazen sindirim açısından kötü sonuçlara neden olabiliyor. Eğer reflü şikayetiniz var ise çikolatadan uzak durmanız yararınıza olur. Bunun yerine çikolata aromalı veya hafif çikolatalı sütlü tatlı tüketmek hem daha rahat hem daha faydalı olacaktır.

Yoğun baharatlı veya kızartılmış tavuk ve besinlermidemizin sindirimde güçlük çekmesine neden olur. Kızartılmış yiyecekler yağ açısından zengin olduğu için bir sorun teşkil eder. Bağırsak rahatsızlığınız var ise, yağlı yiyecekler mide bulantısı ve ishal gibi sorunlara neden olur. Kızartmak yerine haşlama veya fırında hazırlamanız daha doğru bir seçim olur.

Portakal suyuher ne kadar vitaminli ve posalı bir içecek olsa da, asit içerdiğinden yine yemek borusunu tahriş edebilir ve reflüye düşman bir besindir. Genellikle sabah kahvaltılarında tüketilen portakal suyu, sabah saatlerinde zaten asitli olan mideye ekstra asit eklemekten başka bir şey değildir.

Süt ve süt ürünleritüketildiğinde şişkinlik, kramp ve gaz gibi durumlar gözleniyorsa, laktoz intoleransı olma ihtimalı var demektir. Laktoz intoleransı, bağırsaklarımızda laktaz enzimi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dondurma ve kremalı süt ürünleri tüketirken dikkat etmelisiniz.

Soğan, pırasa ve sarımsak:Mide ağrısına neden olabilir.

Hangi besinler gaz yapar?

Gaz yapan yiyecekler listesinde ilk sırada yer alan ‘fasulye’ dışında pek çok gıda gaza neden olabilir. Posalı besinler dışında belirli şeker türlerini içeren (fruktoz, laktoz, rafinoz ve sorbitol gibi) gıdaların da gaz yaptığı bilinmektedir. Ancak aşağıdaki besinlerin fark ettiğiniz gibi çoğu ‘sağlıklı beslenme’ için önerdiklerimiz gıdalar arasında yer almaktadır. Bu sebeple bu gıdaları beslenmemizden tamamen çıkarmak yerine dengeli olarak tüketmek en doğrusu olacaktır. Şayet bu gıdalar yaşam konforunuzu ciddi anlamda etkiliyorsa ve hiçbir şekilde tüketmemeniz gerekiyorsa, bu besinlerinden gelen vitamin ve mineralleri, doktorunuzun önerileri doğrultusunda besin takviyeleri ile alabilirsiniz.

Sindirim sırasında fazla gaz üretilmesine neden olan bazı besinler:

Bakliyat:besleyici olmasına rağmen bakliyatlar gaz yapan rafinoz adlı doğal şekerden bol miktarda içermektedir. Fasulye, mercimek ve bezelye yedikten sonra da gaz sorunu yaşayabilirsiniz. Şayet bu besinleri çok seviyorsanız, kaynar suda 2-3 dakika haşladıktan sonra ve 1 gece suda beklettikten sonra gaz yapan özelliğini bir nebze de olsa azaltabilirsiniz.

Meyve ve sebzeler: vitamin ve mineral açısından mükemmel bir kaynaktır.

Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, brokoli ve kuşkonmaz bir miktar rafinoz içermektedir. Elma, erik, şeftali ve armut ise gaza neden olarak bilinen bir diğer şeker türü ‘sorbitol’ içerir. Bu sebze ve meyvelerde bulunan besin lifi sindirilmeden bağırsaklara geçtiği için gaz üretimini arttırır. Aynı etki bu meyvelerin kurutulmuş halleri içinde geçerlidir. Gaz yapan bu meyve ve sebzeleri daha az tüketmek veya yerine gaz yapmayan meyveleri tercih etmek gaz oluşumunu önemli oranda azaltacaktır.Kısmen gaz yapmayan alternatifler ise turunçgiller, çilek, domates, biber, kereviz, mantar, pişmiş meyve ve sebzelerdir.

Yüksek lifli nişastalar: yüksek oranda posa ve şeker içeren patates, mısır ve tam tahıllı ekmekler gaza neden olabilir. Patatesin gaz oranını düşürmek için kabuklarını soyup haşlayarak biraz azaltabilirsiniz. Pirinç ve buğday kepeği gaz yapmayan nişastalardır.

İçecekler: yüksek miktarda şeker içeren gazlı içecekler sağlığımıza her hangi bir katkıda bulunmadıkları gibi aksine boş kalori kaynakları olarak kilo almamıza neden olabilirler. Ayrıca enerji içecekleri, soda, maden suyu veya yapay olarak gazlandırılmış içecekler gaz arttırdığı bilinmektedir. Laktoz intoleransı olanlar süt ve süt ürünleri dışında cappucino, latte, milkshake, krema ve kremalı tatlılar tüketmemelidir.

Yağlı gıdalar: ağır yağlı yemeklerin sindirimi zordur, sindirim sisteminin aşırı çalışmasına ve üretilen gazın artmasına neden olabilirler.

Gaz yapan besinler

fasulye

Kuşkonmaz

Enginar

Brokoli

Karnabahar

Brüksel lahanası

Lahana

Havuç

Kereviz

Salatalık

Yeşil biber

Mercimek

Soğan

Sarımsak

Bezelye

Patates

Turp

Elma

Kayısı

Muz

Portakal

Şeftali

Armut

Kuru erik

Kuru üzüm

Peynir

Dondurma

Süt

Süt ürünleri

Arpa

Keten tohumu

Yulaf kepeği

Buğday

Bira

Diyet kola

Kola

Meyve suları

Doğru ve dengeli beslenme gaz şikayetini büyük oranda çözebilir ancak gazın, şişkinliğin tek nedeni besinler değildir. Yemek tüketme şekli ve bazı ilaçlar da aşırı gaz üretimine neden olabilir. Yiyecekler dışında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar:

Öğünlerinizi hızlı tüketmek, sindirime ani yük bindirerek gazı arttırabilir

Sakız çiğnemek gaz yapar

Sert şekerlemeler, yutulan hava miktarını arttırır

Besinleri yeterince çiğnememek, sindirim aşamasındaki yükü arttırır

Hareket etmek, gazın atılmasına yardımcı olur

Stres

İçeceklerde pipet kullanmak hava yutmanıza neden olabilir

Sık sık ama azar azar öğünlerinizi tüketmek daha az gaz oluşmasını sağlar

Kısacası anne adayın veya emziren annenin sindirim sıkıntıları mevcut ise, yukarıda saydıklarımızı dikkate alması gerekmektedir. Bunlara rağmen halen sindirim sıkıntısı yaşanıyorsa, mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

İstanbul Diyet

Mail: emeldiy@yahoo.com

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