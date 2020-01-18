B vitamini neden önemli?

B- vitaminleri suda çözülen vitaminlerdir. Birbirleriyle sinerji içerisinde olup vücudumuzda gerekli farklı fonksiyonları yerine getirilmesini sağlarlar.

Her ne kadar besinlerin kendisini tüketmenizi önersek de, bazı durumlarda besinler yetersiz kalabilir. Örneğin yetersiz ve düzensiz beslenmede, stresli durumlarda, yoğun spor faaliyetlerinde besin takviyeleri kullanmanız uygun olacaktır. Bu tip durumlarda bazen B vitamini önerilir. Bazı ilaç kullanımlarında ve alkol tüketiminde ise B vitamini hızlıca tükenebilir.

B vitaminleri birçok durumlarda ‘cofaktör’ rolü üstlenirler ve farklı enzimlerin fonksiyonları için gereklidir. Böylece B vitaminleri farklı şekillerde enerji üreten metabolizma için katkıda bulunur ve yorgunlukta, halsizlikte ve zayıf performans durumlarında tedaviye dahil edilir. Özellikle B1, B2, B3 vitaminleri karbonhidrat, yağ ve proteinden enerji üretimi ve mitokondrilerde ATP üretimi için ve B5 vitamini yağ yakımı için çok önemli bir vitamindir. Biotin ise B vitamini kompleksinin bir parçası olup enerjinin karbonhidrat, yağ ve proteinden açığa çıkmasını sağlamaktadır.

B vitaminleri sinir sisteminin ve ruhsal fonksiyonların normal işleyişi için elzem vitamindir. Bu yüzden genellikle B vitamini düşük stres direnci, sinirlilik, depresyon, korku, uyku sorunları, hafıza kaybı, konsantrasyon ve öğrenme kapasitesi ve nörolojik, psikolojik ve nörodejeneratif sendromlarda doktor tarafından önerilir. Böylelikle neredeyse tüm B vitaminleri, özellikle piridoksin (B6) vitamini, beynimizde direkt veya indirekt nörotransmitterlerin yapımında pozitif bir ruh sağlığı için katkıda bulunurlar.

DNA ve RNA yapımı, hücre büyümesi ve hücre bölünmeleri için folik asit ve kobalamin çok önemlidir. Sinir sistemi sorunları ve doğuştan kalp sorunları önlemesinde çok önemli olan bu iki vitamin, eksikliğinde ise hızlı bölünen hücreler olarak kendilerini göstermektedir. Kısacası folik asit ve kobalamin kırmızı kan hücrelerin hızlı yapımı için gereklidir. Kansızlık durumlarında demir deposu tamamlanır ve yeterli hücre bölünmesini sağlamak için folik asit ile kobalamin yine takviye olarak verilmektedir.

B vitaminleri yağ metabolizmasında merkezi bir rol üstlenmektedir. Burada ‘emülgatör’ gibi davranıp karaciğer yağlanmasını önlerler.

İyi bir B vitamini kompleksinin katkı sağladığı diğer fonksiyonlar:

•B vitamini kompleksi sağlıklı bir cilt, bozulmamış mukoza zarları, güçlü saç ve tırnaklar (özellikle B2, B3 ve biotin) için katkı sağlamaktadır.



•Bağışıklık sisteminin normal işleyişi için gereklidir. Örneğin beyaz kan hücrelerin yapımı (özellikle B6, B9 ve B12).



•Sadece nörodejeneratif hastalıkları önlemede değil aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları ve osteoporozu önlemede de çok önemlidir.



•Kan şekerini sağlıklı seviyede korunması için de çok faydalıdır. Biotin aracılığı ile insülin hassasiyeti düzelir.

B vitamini kullandığınızda dikkat etmeniz gereken hususlar;

• B6 vitamini için doğal piridoksal-5’-fosfat olmasına özen gösterin.

• B12 vitaminin aktif metilkobalamin veya adenosilkobalamin tarafından sağlandığına dikkat edin.

• B3 vitamini niasinamid tarafından sağlanmalıdır.

• Folik asitin direkt aktif formunu tercih edin: 5-metiltetrahidrofolat

• İyi bir B vitamini kompleksi D-biotin (vit B7) içermelidir.

• Kolin ile inositol içermesi de çok önemlidir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

www.emelyilmaz.com.tr