Bağışıklık sisteminizi güçlendiren gıdalar

Kış aylarında hepimizi bir halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk, isteksizlik gibi duygular kaplar. Bu dönemi daha rahat geçirecek ve daha sağlıklı ve zinde olmamızı sağlayacak besinler tüketmemiz bizim yararımıza olacağı gibi aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir.

Peki, hangi besinlerden bahsediyoruz?

-Nar

Nar, kış aylarının en kıymetli meyvelerindendir. Güçlü bir antioksidandır. Antikanserojen etkisi kuvvetlidir. Cildi güzelleştirir, tansiyon dengeleyeci özelliği mevcuttur, damar plaklarına karşı önler, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir içerir. Bunun yanında C vitamini kaynağı olup aynı zamanda B vitamini içerir.

-Pırasa

Pırasa soğan familyasındandır. Bu kış günlerin vazgeçilmez sebzelerinden birisidir. Güçlü bir antioksidandır ve tıpkı sarımsak ve soğan gibi sağlığımıza çok yararlıdır. Antibakteriyel, antiviral, mantar önleyici, kolesterol düşürücü etkileri mevcuttur. İçerisinde bulunan nitrik oksitin serbest bırakılmasını sağlayarak damar sertliğini engeller. Aynı zamanda trombosit pıhtı oluşumunu engelleyerek koroner arter, damar hastalıkları ve felç riski oluşumunu azaltır.

-Brokoli

Brokoli, posa oranı yüksek, iyi bir kalsiyum kaynağı olan sağlıklı ve bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir kış sebzesidir. Brokoli içerdiği A ve K vitamini sayesinde D vitamini eksikliği çekenlerde emilimine yardımcı olur.

-Elma

Antioksidanlardan zengin olan elma aynı zamanda içerdiği mineraller sayesinde metabolizma hızının artmasını sağlar. Özellikle cilt kanserine karşı önleyicidir ve lif oranının yüksek olması nedeni ile sindirim sistemine faydalıdır. İçerdiği C vitamini sayesinde ise bu kış aylarının vazgeçilmez meyvelerindendir.

-Turunçgiller

Turunçgiller dediğimizde aklımıza mandalina, portakal ve greyfurt gelir. İçerdikleri C vitamini, A ve B vitaminleri ile bizi soğuk algınlıklarından korur ve betakaroten sayesinde hücrelerin zarar görmesini engeller.

Pankreas ve mide kanserinde çok yararlıdır. Aynı zamanda kalsiyum kaynağı olarak diş ve kemik sağlığını korur.

-Ispanak

Ispanak, içerdiği A ve C vitamini’nin yanı sıra folik asit, magnezyum, lif ve demir gibi mineraller de bulunur. Kalp ve damar hastalıklarına karşı çok faydalı olduğu gibi birçok hastalıklar için değerli besindir.

-Yaban mersini

Yaban mersini çok besleyici ve yararlı bir meyvedir. Öncelikle doğal bir antidepresandır. Bayanların menstrüasyon dönemlerini rahat atlatmalarına ve siklus’larını düzenlemelerine yardımcı olur. Antioksidan etkisi ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kan şekerini düzenler. İdrar yollarını enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi mevcuttur. Birçok rahatsızlıklara faydalıdır.

-Kiwi

Herkesin bildiği üzere kiwi C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Güçlü bir antioksidandır ve içerdiği yüksek posa oranı konstipasyona çözümdür. Bununla birlikte içerdiği flavonoitler ve mineraller sayesinde hücre içi hasarı azaltması ve DNA mutasyonu ve hasarını önler. Düzenli tüketim nefes darlığı, gece öksürüğü, hapşırma, burun akıntısı gibi üst solunum yolu hastalıklarında yapılan araştırmalar sonucunda çok etkili olduğu gözlemlenmiştir.

-Zencefil

Güçlü bir antioksidan, hipertansiyon düşürücü, insülin direncini azaltır, mide ülseri şikayetlerine faydalı, kusmayı önleyici, kan sulandırıcı, ağrı giderici ve bu kış günlerinde her evde bulunması gereken sağlıklı ve faydalı bir bitkidir.

Enfeksiyon önleyici özelliği ile soğuk algınlıklarında çok etkilidir.

-Zerdeçal

Zerdeçal kış aylarında neden tüketilmeli?

Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemimizi güçlendiren, antibakteriyel özelliği ile bakterilerden koruyan, antienflamatuvar, stomaşik yani mide rahatlatıcı ve kan temizleyici özelliği birçok özelliklerinden bir kaç tanesidir.

Sağlıklı günler dileği ile...

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

İstanbul Diyet

Mail: emeldiy@yahoo.com



Facebook



Instagram



